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Nyitókép: Facebook/Magyarország Kormánya

Magyar Péter megszólalt, súlyos lépések jönnek az aranykonvoj ügyében

Infostart / MTI
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Vizsgálat indul a kormányzaton belül egy sor kulcsfontosságú szervezetnél.

Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvojügyben – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

„A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!” – írta Magyar Péter a közösségi oldalán.

A miniszterelnök kommentbe betett „döbbenetes információk” kísérőszöveggel egy hvg.hu-cikket, amely összefoglalója szerint „A legfőbb ügyész elmozdítását is elősegítheti Fürcht Pál főügyész lemondása. A Központi Nyomozó Főügyészség vezetője részben azért távozott, mert az ukrán aranykonvoj ügyében szerinte jogsértő megoldásokkal szembesült. A gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti, de a szálak egészen az Orbán-kormányig vezetnek.” A cikk szerint „törésvonalak rajzolódtak ki az ügyészségi szervezeten belül, ami nem szokványos egy erősen hierarchikus intézménynél. A kiszivárgó ellentétek felerősítik azokat a vélelmeket, hogy a jogilag elvileg függetlenül eljáró ügyészek valójában nagyon is a politikai pártok befolyása alatt állnak.”

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter megszólalt, súlyos lépések jönnek az aranykonvoj ügyében

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