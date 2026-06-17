ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.48
usd:
300.99
bux:
138730.73
2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Saját lányát ütötte el a gondatlan sofőr – videó

Infostart

A férfi indokolatlanul nagy sebességgel közlekedett egy rossz minőségű úton, és elvesztette az uralmat a jármű fölött. Hiába vészfékezett, már nem tudta elkerülni az ütközést.

A Szolnoki Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat egy 45 éves újszászi férfival szemben, aki – a vád szerint – eltúlzott sebessége miatt megcsúszott és elütötte a vele szemben sétáló lányát – írja közleményében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a sofőr 2024 szeptemberében, Újszászon közlekedett 86-95 kilométer per óra sebességgel. Az eltúlzott sebesség miatt a kocsi áttért az út bal oldalára, ekkor a férfi észlelte a vele szemben az út jobb szélén sétáló lányát. Az apa vészfékezett, aminek következtében az autó keresztbe fordult és elütötte a nőt.

A sértett a baleset során 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A férfi magatartásával megszegte a KRESZ sebességhatárokra vonatkozó szabályát.

Az ügyészség a férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog döntést hozni. Az esetet a település két térfigyelő kamerája is rögzítette, a videó az Ügyészség oldalán tekinthető meg.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Saját lányát ütötte el a gondatlan sofőr – videó

baleset

vádemelés

sofőr

gázolás

gondatlanság

jász-nagykun-szolnok megye

újszász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az Arénában: mit jelent Orbán Viktor részvétele a Fidesz újjáépítésében?

Elemzők az Arénában: mit jelent Orbán Viktor részvétele a Fidesz újjáépítésében?

A Fidesz múlt szombati tisztújításáról és a volt miniszterelnök szerepvállalásról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
 

„Minden megváltozott, és valójában semmi sem” – a politológus értékeli, mi történt az áprilisi választások óta

Megújulás vagy folytonosság? Elemzők Orbán Viktor újraválasztásáról és a Fidesz jövőjéről

Messi, Messi, Messi: három rekordot döntött, történelmet írt az argentin csatár a vb-n

Messi, Messi, Messi: három rekordot döntött, történelmet írt az argentin csatár a vb-n

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi az Algéria elleni világbajnoki csoportmérkőzésen háromszor is eredményes volt, ezzel beérte az örökrangsort 16 góllal vezető német Miroslav Klosét.
 

Erling Haaland is óriási dobással mutatkozott be a foci-vb-n

Foci-vb: elképesztő csodát csinált Messi az argentinok első meccsén

Sportközgazdász: főleg a fogadóirodáknak kedveznek a mostani vb-eredmények

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Donald Trump elnök hajlandó bekeményíteni Oroszországgal szemben és az olajszankciókat is visszaállíthatja, ha a G7-országok segítenek neki Iránnal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeretne személyesen tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, de Moszkvába nem megy el. A frontvonalon az oroszok erős nyomás alatt tartják Dobropilliját és Kosztyantynivkát Donyeckben és Orihivet próbálják bekeríteni Zaporizzsjában. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fű alatt jelentős változások mennek végbe Európa keleti felében: Magyarország ebből is kimaradt

Fű alatt jelentős változások mennek végbe Európa keleti felében: Magyarország ebből is kimaradt

Miközben több korábban mintának tartott északi és nyugati országban gyengült a fiatalok egymásba vetett bizalma, keleten növekszik.

BBC
Business Sport Travel Science
'It was surreal': British couple describe having warning shots fired near them by Russian warship

'It was surreal': British couple describe having warning shots fired near them by Russian warship

The retired couple tell BBC Newsnight they tried to show the warship they had changed course in the English Channel before the shots were fired.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 16. 22:32
Kiskorú lányt kényszerített prostitúcióra egy fiatalkorú fiú Miskolcon
2026. június 16. 09:09
Droggal hajtották uralmuk alá a nőket
×
×