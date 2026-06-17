Saját lányát ütötte el a gondatlan sofőr – videó

A Szolnoki Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat egy 45 éves újszászi férfival szemben, aki – a vád szerint – eltúlzott sebessége miatt megcsúszott és elütötte a vele szemben sétáló lányát – írja közleményében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a sofőr 2024 szeptemberében, Újszászon közlekedett 86-95 kilométer per óra sebességgel. Az eltúlzott sebesség miatt a kocsi áttért az út bal oldalára, ekkor a férfi észlelte a vele szemben az út jobb szélén sétáló lányát. Az apa vészfékezett, aminek következtében az autó keresztbe fordult és elütötte a nőt.

A sértett a baleset során 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A férfi magatartásával megszegte a KRESZ sebességhatárokra vonatkozó szabályát.

Az ügyészség a férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog döntést hozni. Az esetet a település két térfigyelő kamerája is rögzítette, a videó az Ügyészség oldalán tekinthető meg.