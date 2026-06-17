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Csehország és az Európai Unió zászlói lobognak egy régi épületen.
Nyitókép: Getty Images/sharrocks

Több száz munkahely kerülhet veszélybe a közmédiában a tervezett finanszírozás miatt Csehországban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Komoly megszorításokkal nézhet szembe a Cseh Televízió és a Cseh Rádió, miután a prágai kormány jóváhagyta a közszolgálati média finanszírozásának átalakítását.

A tervek szerint a jelenlegi koncessziós díjak helyett a két intézmény a jövőben az állami költségvetésből kapná működési támogatását. Ha a terv átmegy a parlamenten, több száz újságírót bocsáthatnak el, és népszerű csatornák szűnhetnek meg.

Andrej Babiš kormánya hétfőn fogadta el azt a törvénymódosítást, amely teljesen felszámolná a lakosság által fizetett tévé- és rádiódíjakat. A javaslat jelentős bevételkieséssel számol: a Cseh Televízió több mint 41 millió euróval, a Cseh Rádió pedig közel 16 millió euróval kapna kevesebb forrást a jelenlegi rendszerhez képest. A közmédia működését közvetlenül az állami költségvetésből finanszíroznák.

Oto Klempíř kulturális miniszter szerint a váltás tiszta helyzetet teremt, a két intézmény vezetője szerint viszont ez egy nyílt támadás a sajtószabadság ellen.

Hynek Chudárek, a Cseh Televízió vezérigazgatója elfogadhatatlannak nevezte a javaslatot. Úgy fogalmazott: el sem tudja képzelni, mit kellene lefaragniuk a működésből. Bár a csatornák teljes megszüntetését szeretné meggátolni, a műsorgyártás drasztikus szűkítése elkerülhetetlen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a televízió háromezer fős gárdájából minden tizedik embert – vagyis akár ötszáz alkalmazottat is – el kell bocsátani az állásából.

Hasonló problémákkal számol a Cseh Rádió is. Vezérigazgatója, René Zavoral szerint a csökkentett finanszírozás a hallgatókat is érintené. Úgy véli, a közszolgálati médiának a finanszírozásán keresztül lehet a legegyszerűbben kárt okozni. A rádió vezetője szerint a változások mintegy 150–200 munkahely megszűnéséhez vezethetnek. Emellett korlátozni kellene egyes kiemelt műsorok és gyermekprogramok készítését is. A tervek között szerepelhet például a Cseh Rádió szimfonikus zenekarának felszámolása.

A kormány ugyanakkor azt állítja, hogy a változás kizárólag a finanszírozási modellt érinti, és a két közmédia működésének minőségét továbbra is biztosítani kell. A kulturális miniszter úgy reagált: a kevesebb pénz majd nagyobb nyomást helyez a minőségre, az igazgatóknak pedig a szűkebb keretből is meg kell oldaniuk a feladatot. A kormány tervei ellen azonban nemcsak a szakma, hanem a társadalom is fellázadt. Hétfőn diákok százai vonultak a kormány épülete elé Prágában. A résztvevők ébresztőórákkal tiltakoztak, arra felszólítva a kabinetet, hogy „ébredjen fel”, és ne veszélyeztesse a független közmédiát.

A kormány tervei szerint a rendszer 2027 januárjától lépne életbe, ehhez azonban szükség van a parlament mindkét házának és Petr Pavel államfőnek a jóváhagyására is. A cseh közmédia munkatársai jövő hétfőre figyelmeztető sztrájkot hirdettek

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