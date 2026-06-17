Gyomorszájon vágásokkal fegyelmezte a prefektus az esztergomi ferences kollégium diákját

Többször is gyomorszájon vágta az egyik nyolcadikos diákját az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium prefektusa. A kollégiumban élő fiú bűne az volt, hogy alsónadrágban rohangált és zavarta az osztálytársait, akiket a nevelő kémiaversenyre készített fel. A prefektus ezért egy másik férfival megfogta a fiút, a zuhanykabinba vonszolta, ahol aztán többször is gyomron vágta, az összegörnyedt gyerekre vizet engedett és otthagyta. A fiút végül az osztálytársai szedték ki a zuhanyzóból – írja a Telex, hozzátéve, hogy az esetről az iskola igazgatója és a kollégium prefektusa néhány nappal később beszélt a szülőkkel, akik szerint a durvább részleteket először nem mesélték el nekik.

A bántalmazott fiú édesanyja a lapnak elmondta, az igazgató és Mihály testvér is jelezte, hogy megtörtént az eset, azt viszont nem, hogy ennyire brutális volt. Azt is elmondta, hogy fia és a prefektus régóta ismerik egymást, és először a diák is védte őt, mondván ő provokálta ki a dolgot a viselkedésével.

A prefektus viszont úgy emlékszik, kezdettől fogva világosan kommunikált, és már az eset másnapján jelezte a gyerek apjának, hogy súlyos hibát követett el. Mint mondta, többször is elküldte a fiút zuhanyozni, és akkor veszítette el végleg a türelmét, mikor a diák odament a táblához és átfirkálta az oda felírt egyenletet. „Az eleje valóban játéknak indult: csak fogjuk és bedobjuk a zuhanyzóba, de aztán a gyerek nagyon ellenállt, meg eleve mérges voltam az előzmények miatt, és hasba vágtam” – emlékezett vissza az egyházfi. Arra nem emlékszik, hányszor ütött, de elismerte, hogy a jelenetet több diák is látta.

Az októberi bántalmazásról és a kollégiumban uralkodó durva pedagógiai módszerekről egy szülő írt hosszan a Telexnek. Az ütésekről pedig egy másik diák beszélt az iskolapszichológusnak, aki a lap kérdésére megerősítette a történteket, a bántalmazás híre hozzá is eljutott. Szánthó Gellért igazgató a lapnak azt írta, a történtek miatt belső vizsgálatot indítottak, és az érintett felnőttekkel szemben „munkaügyi szankciókat” alkalmaztak, mivel egyértelmű, hogy határátlépés történt, „de ennek súlyát az akkor, általunk ismert körülmények fényében értékeltük, egyúttal fegyelmi ügyként kezeltük”.

A gyermekvédelmi bejelentéstől azért tekintettek el, mert a diák is inkább játéknak, mint bántalmazásként élte meg a történteket; a gyerek szülei sem bántalmazásként tekintettek az esetre, és mert Mihály testvérrel kapcsolatban addig semmilyen negatív visszajelzést nem kaptak. Munkamódszerét és a diákokkal való kapcsolatát fiatalosként, közvetlenként, illetve játékosként jellemezték, egyúttal tisztelik, amiért értük többször kiáll – sorolta az igazgató.

Idő közben az iskolapszichológus távozott az intézménytől, de a Tartományfőnökségnek még hosszú levélben számolt be arról, hogy több diák is jelzéssel élt a bántalmazások miatt, és külön kitért a nyolcadikos fiú esetére is. Tájékoztatást kért, hogy az ügyben a jogszabályi előírás alapján szükséges jelzési kötelezettség megtörtént-e.

Az esztergomi ferences gimnáziumban és kollégiumban kizárólag fiúk tanulnak, és szigorú szabályok vonatkoznak mindenkire, azok áthágása pedig általában mindig valamilyen büntetéssel jár. „A pedagógiai eszköztárban benne van, ha valaki csúnyán beszél, ha késik, akkor húsz fekvőtámaszt le kell nyomnia vagy futnia kell két rövid belső iskolakört” – magyarázta a lapnak Mihály testvér.

A fiúk valószínűleg annyira hozzá vannak szokva a sokszor megalázó büntetésekhez, hogy azokról otthon nem is beszélnek. Először az érintett diák sem mesélte el a szüleinek, hogy a prefektusa többször gyomorszájon ütötte. Osztálytársaival aztán megbeszélték, hogy „ez azért túlzás volt”, és ennyivel el is rendezték volna maguk között a történteket.

A nyolcadikos fiúnak igazoltan beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségei (BTMN) vannak, amiről az iskola is tudott. A mélyen vallásos szülők mégis az erős, bentlakásos gimnáziumba íratták a gyereket, már csak azért is, mert a pasaréti közösségből régről ismerték például Mihály testvért. A nevelő és a gyerek kapcsolata azonban kezdett megromlani, és ha a prefektus nem tudta szóban fegyelmezni a fiút, durvább eszközökhöz nyúlt. Így történt, hogy az egyik kémiaórán egy másik diákéval összekoccintotta a fejét, mert a gyerekek beszélgettek az óra alatt.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság könnyű testi sértés miatt ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást. „Az eddig beszerzett bizonyítékok alapján azonban közvádra üldözendő bűncselekmény elkövetésének gyanúja nem merült fel”, közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség hivatalból gyakorlatilag nem tehet semmit, mert az ütésekről nem készült orvosi látlelet, és így nem igazolható, hogy a sérülés nyolc napon túl gyógyuló lett volna, vagyis nem történt súlyos bűncselekmény. Mivel a szülők nem tettek magánindítványt, a nyomozást valószínűleg hamarosan le is zárják.

A Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium igazgatója a Telexnek írt válaszában hosszan sorolta, hogy a pedagógusok milyen képzéseken vettek részt azért, hogy az intézményben felismerjék a gyermekbántalmazást és azokat kezelni tudják.

A szülők áprilisban a fiút kivették a kollégiumból, így Budapestről jár iskolába, vagyis naponta négy órát utazik azért, hogy befejezze a tanévet. Szeptembertől pedig iskolát vált, és a fővárosban tanul tovább.