ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.4
usd:
300.84
bux:
0
2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Esztergom, 2024. augusztus 9.A drónnal készült felvételen előtérben a Szent Anna ferences templom és a kolostor, valamint a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium épülete Esztergom belvárosában 2024. augusztus 9-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Gyomorszájon vágásokkal fegyelmezte a prefektus az esztergomi ferences kollégium diákját

Infostart

A kizárólag fiúk számára fenntartott kollégiumban szigorúak a szabályok, ezt az intézmény is elismeri, és mint a mostani esetből kiderült, olykor keményebb módszerekhez is folyamodnak az oktatók.

Többször is gyomorszájon vágta az egyik nyolcadikos diákját az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium prefektusa. A kollégiumban élő fiú bűne az volt, hogy alsónadrágban rohangált és zavarta az osztálytársait, akiket a nevelő kémiaversenyre készített fel. A prefektus ezért egy másik férfival megfogta a fiút, a zuhanykabinba vonszolta, ahol aztán többször is gyomron vágta, az összegörnyedt gyerekre vizet engedett és otthagyta. A fiút végül az osztálytársai szedték ki a zuhanyzóból – írja a Telex, hozzátéve, hogy az esetről az iskola igazgatója és a kollégium prefektusa néhány nappal később beszélt a szülőkkel, akik szerint a durvább részleteket először nem mesélték el nekik.

A bántalmazott fiú édesanyja a lapnak elmondta, az igazgató és Mihály testvér is jelezte, hogy megtörtént az eset, azt viszont nem, hogy ennyire brutális volt. Azt is elmondta, hogy fia és a prefektus régóta ismerik egymást, és először a diák is védte őt, mondván ő provokálta ki a dolgot a viselkedésével.

A prefektus viszont úgy emlékszik, kezdettől fogva világosan kommunikált, és már az eset másnapján jelezte a gyerek apjának, hogy súlyos hibát követett el. Mint mondta, többször is elküldte a fiút zuhanyozni, és akkor veszítette el végleg a türelmét, mikor a diák odament a táblához és átfirkálta az oda felírt egyenletet. „Az eleje valóban játéknak indult: csak fogjuk és bedobjuk a zuhanyzóba, de aztán a gyerek nagyon ellenállt, meg eleve mérges voltam az előzmények miatt, és hasba vágtam” – emlékezett vissza az egyházfi. Arra nem emlékszik, hányszor ütött, de elismerte, hogy a jelenetet több diák is látta.

Az októberi bántalmazásról és a kollégiumban uralkodó durva pedagógiai módszerekről egy szülő írt hosszan a Telexnek. Az ütésekről pedig egy másik diák beszélt az iskolapszichológusnak, aki a lap kérdésére megerősítette a történteket, a bántalmazás híre hozzá is eljutott. Szánthó Gellért igazgató a lapnak azt írta, a történtek miatt belső vizsgálatot indítottak, és az érintett felnőttekkel szemben „munkaügyi szankciókat” alkalmaztak, mivel egyértelmű, hogy határátlépés történt, „de ennek súlyát az akkor, általunk ismert körülmények fényében értékeltük, egyúttal fegyelmi ügyként kezeltük”.

A gyermekvédelmi bejelentéstől azért tekintettek el, mert a diák is inkább játéknak, mint bántalmazásként élte meg a történteket; a gyerek szülei sem bántalmazásként tekintettek az esetre, és mert Mihály testvérrel kapcsolatban addig semmilyen negatív visszajelzést nem kaptak. Munkamódszerét és a diákokkal való kapcsolatát fiatalosként, közvetlenként, illetve játékosként jellemezték, egyúttal tisztelik, amiért értük többször kiáll – sorolta az igazgató.

Idő közben az iskolapszichológus távozott az intézménytől, de a Tartományfőnökségnek még hosszú levélben számolt be arról, hogy több diák is jelzéssel élt a bántalmazások miatt, és külön kitért a nyolcadikos fiú esetére is. Tájékoztatást kért, hogy az ügyben a jogszabályi előírás alapján szükséges jelzési kötelezettség megtörtént-e.

Az esztergomi ferences gimnáziumban és kollégiumban kizárólag fiúk tanulnak, és szigorú szabályok vonatkoznak mindenkire, azok áthágása pedig általában mindig valamilyen büntetéssel jár. „A pedagógiai eszköztárban benne van, ha valaki csúnyán beszél, ha késik, akkor húsz fekvőtámaszt le kell nyomnia vagy futnia kell két rövid belső iskolakört” – magyarázta a lapnak Mihály testvér.

A fiúk valószínűleg annyira hozzá vannak szokva a sokszor megalázó büntetésekhez, hogy azokról otthon nem is beszélnek. Először az érintett diák sem mesélte el a szüleinek, hogy a prefektusa többször gyomorszájon ütötte. Osztálytársaival aztán megbeszélték, hogy „ez azért túlzás volt”, és ennyivel el is rendezték volna maguk között a történteket.

A nyolcadikos fiúnak igazoltan beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségei (BTMN) vannak, amiről az iskola is tudott. A mélyen vallásos szülők mégis az erős, bentlakásos gimnáziumba íratták a gyereket, már csak azért is, mert a pasaréti közösségből régről ismerték például Mihály testvért. A nevelő és a gyerek kapcsolata azonban kezdett megromlani, és ha a prefektus nem tudta szóban fegyelmezni a fiút, durvább eszközökhöz nyúlt. Így történt, hogy az egyik kémiaórán egy másik diákéval összekoccintotta a fejét, mert a gyerekek beszélgettek az óra alatt.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság könnyű testi sértés miatt ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást. „Az eddig beszerzett bizonyítékok alapján azonban közvádra üldözendő bűncselekmény elkövetésének gyanúja nem merült fel”, közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség hivatalból gyakorlatilag nem tehet semmit, mert az ütésekről nem készült orvosi látlelet, és így nem igazolható, hogy a sérülés nyolc napon túl gyógyuló lett volna, vagyis nem történt súlyos bűncselekmény. Mivel a szülők nem tettek magánindítványt, a nyomozást valószínűleg hamarosan le is zárják.

A Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium igazgatója a Telexnek írt válaszában hosszan sorolta, hogy a pedagógusok milyen képzéseken vettek részt azért, hogy az intézményben felismerjék a gyermekbántalmazást és azokat kezelni tudják.

A szülők áprilisban a fiút kivették a kollégiumból, így Budapestről jár iskolába, vagyis naponta négy órát utazik azért, hogy befejezze a tanévet. Szeptembertől pedig iskolát vált, és a fővárosban tanul tovább.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Gyomorszájon vágásokkal fegyelmezte a prefektus az esztergomi ferences kollégium diákját

vizsgálat

kollégium

esztergom

büntetés

bántalmazás

diák

ferences

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az Arénában: mit jelent Orbán Viktor részvétele a Fidesz újjáépítésében?

Elemzők az Arénában: mit jelent Orbán Viktor részvétele a Fidesz újjáépítésében?

A Fidesz múlt szombati tisztújításáról és a volt miniszterelnök szerepvállalásról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
 

„Minden megváltozott, és valójában semmi sem” – a politológus értékeli, mi történt az áprilisi választások óta

Megújulás vagy folytonosság? Elemzők Orbán Viktor újraválasztásáról és a Fidesz jövőjéről

Messi, Messi, Messi: három rekordot döntött, történelmet írt az argentin csatár a vb-n

Messi, Messi, Messi: három rekordot döntött, történelmet írt az argentin csatár a vb-n

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi az Algéria elleni világbajnoki csoportmérkőzésen háromszor is eredményes volt, ezzel beérte az örökrangsort 16 góllal vezető német Miroslav Klosét.
 

Erling Haaland is óriási dobással mutatkozott be a foci-vb-n

Foci-vb: elképesztő csodát csinált Messi az argentinok első meccsén

Sportközgazdász: főleg a fogadóirodáknak kedveznek a mostani vb-eredmények

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Donald Trump elnök hajlandó bekeményíteni Oroszországgal szemben és az olajszankciókat is visszaállíthatja, ha a G7-országok segítenek neki Iránnal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeretne személyesen tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, de Moszkvába nem megy el. A frontvonalon az oroszok erős nyomás alatt tartják Dobropilliját és Kosztyantynivkát Donyeckben és Orihivet próbálják bekeríteni Zaporizzsjában. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minden megyére figyelmeztetést adtak ki: durva fordulat jön az időjárásban

Minden megyére figyelmeztetést adtak ki: durva fordulat jön az időjárásban

Napos idő várható, de több térségben zivatarok, jégeső és akár 75 km/órás széllökések is kialakulhatnak.

BBC
Business Sport Travel Science
'It was surreal': British couple describe having warning shots fired near them by Russian warship

'It was surreal': British couple describe having warning shots fired near them by Russian warship

The retired couple tell BBC Newsnight they tried to show the warship they had changed course in the English Channel before the shots were fired.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 17. 06:56
Teljesen átalakul a buszközlekedés Magyarország egy régiójában – itt vannak a részletek
2026. június 17. 06:00
Elemzők az Arénában: mit jelent Orbán Viktor részvétele a Fidesz újjáépítésében?
×
×