Rengeteg repülőjárat törlésére kell számítani a nyáron

Csak első hallásra tűnik nagy számnak a világ légitársaságai által májusban törölt 13 ezer járat, miután az iráni konfliktus nyomán súlyos zavarok keletkeztek az üzemanyagellátásban. A globális kapacitás 132 millióról 130 millióra csökkent – mondta el Varga G. Gábor légiközlekedési szakíró, az Egek ura blog alapítója az InfoRádióban.

Ismertette, hogy a teljes világ egész légi közlekedését nézve ez kevesebbet tesz ki, mint a forgalom 1 százaléka. Ugyanakkor fókuszálva Európára és az Arab-félsziget körüli forgalomra az látható, hogy 2 százalékot tesznek ezek ki.

A globális légiközlekedésnek nagy centruma van az öbölmenti államokban

– emelte ki a szakértő.

Az Európa-Ázsia között közlekedő utasok 30 százalékát szállítják a regionális, tehát az öbölmenti légi fuvarozók. A térségben nagyon komoly korlátozások vannak és voltak, ezek a járatszámok csökkentésével, járatok törlésével, és néhány hétig teljes leállással jártak – tette hozzá Varga G. Gábor.

Emellett azt is elmondta, hogy

az üzemanyag ára olyan szintet ért el, amely alapvetően megkérdőjelezheti a kisebb forgalmú útvonalakon a járatok profitabilitását.

Mint fogalmazott, lehet, hogy 900 dollár/tonna áron jó üzlet egy járat üzemeltetése, 1800 dollár/tonna áron viszont már nem. Így különösen a diszkont légitársaságok esetében előfordulhat, hogy üzleti racionalitás alapján az útvonalakat átmenetileg felfüggesztik, vagy akár be is zárják.

A Lufthansa helyzete kiemelten súlyos, a német légitársaság mintegy 20 ezer rövid távú járatot törölt nyári menetrendjéből.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.