ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.17
usd:
308.86
bux:
0
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Repülőtér, kerozin, tartálykocsi.
Nyitókép: Pixabay

Repülés: itt a kerozinpánik újabb jele

Infostart / MTI

Enyhíti a repülőtéri le- és felszállási jogok (résidő, slot) kiosztási szabályozásának szigorát a brit kormány az üzemanyagpazarlás csökkentése végett.

A londoni közlekedési minisztérium vasárnap ismertetett intézkedésének előzményeként Irán az ellene indított amerikai-izraeli hadműveletek kezdete után lezárta a Hormuzi-szorost, a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka halad át.

Ennek nyomán a nemzetközi iparági szervezetek repülőgépüzemanyag-hiány kialakulásának lehetőségére hívták fel a figyelmet.

A brit közlekedési minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint Nagy-Britanniában nincs hiány repülőgép-üzemanyagból, és az utazóknak nem kell módosítaniuk nyári utazási terveiket.

Ezzel együtt is azonban a brit kormány olyan készenléti terveket dolgoz ki, amelyek csökkentik az utolsó pillanatban bejelentett járattörlések kockázatát, arra az esetre, ha a közel-keleti konfliktus miatt mégis jelentősebb ellátási fennakadás alakulna ki - fogalmaz a brit közlekedési tárca.

Ezeknek az intézkedési terveknek a központi eleme az, hogy a légitársaságok összevonhatnak járatokat olyan útvonalakon, amelyeken naponta több repülőgépet is közlekedtetnek.

A minisztérium szerint

ezzel elkerülhető, hogy a légitársaságok a slotok megőrzése végett olyan járatokat üzemeltessenek, amelyeken egy-egy adott napon jelentős számú férőhely marad kihasználatlanul, így az üzemanyagpazarlás is csökkenthető.

A vasárnap bejelentett szabályozási enyhítés révén lehetővé válik a légitársaságok számára az is, hogy előre tervezett módon visszaadhassanak bizonyos számú fel- és leszállási jogot ezek végleges elveszítésének kockázata nélkül.

A brit szabályozás alapján a légitársaságoknak kiosztott le- és felszállási jogok évente megújulnak, de ennek feltétele az, hogy egy-egy légitársaság ezeknek a repülőtéri slotoknak legalább a 80 százalékát kihasználja, ellenkező esetben az adott résidőre más légitársaságok is bejelenthetik az igényüket.

Ennek elsősorban az olyan rendkívül forgalmas, kapacitásaik határán járó repülőterek esetében van igen nagy jelentősége, mint a londoni Heathrow, ahol több tízmillió fontba kerülnek a le- és felszállási jogosultságok.

A slotok kiosztását szabályozó független brit cég, az Airport Coordination Limited (ACL) már a múlt hónap végén megállapodott a brit kormánnyal arról, hogy a légitársaságok nem veszítik el repülőtéri résidőiket, ha esetleges üzemanyaghiány miatt nem tudják ezeket kihasználni.

A londoni közlekedési tárca által vasárnap ismertetett újabb intézkedés még tovább enyhíti a szabályozás szigorát azzal, hogy a légitársaságok üzemanyagtakarékosság céljából önként, előre tervezetten vissza is adhatnak bizonyos számú slotot, anélkül, hogy ezeket elveszítenék.

A London nyugati határában működő Heathrow - a legforgalmasabb brit repülőtér - évente átlagosan 475 ezer járatot fogad és indít, éves utasforgalma megközelíti a 84 milliót.

A hatósági szabályozás évi 480 ezerben határozza meg a repülőgépmozgások lehetséges legmagasabb számát, vagyis Heathrow-n alig van tartalékkapacitás, így egy-egy elvesztett slot gyakorlatilag pótolhatatlan.

Kezdőlap    Külföld    Repülés: itt a kerozinpánik újabb jele

üzemanyag

repülés

kerozin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Kora nyárias idővel kezdődik május első hete, akár 28 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd szerdán erős széllel lehűlés érkezik, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Péntektől ismét melegedés kezdődik, a változóan felhős időben jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Ukrán drónok támadták meg vasárnap az oroszországi Primorszk balti-tengeri kikötőjét, felgyújtva azt - közölte Alekszandr Drozdenko helyi kormányzó a Telegramon. Zelenszkij elnök szerint az általuk megtámadott árnyékflotta többet nem tud olajat szállítani. Az oroszok Dél-Ukrajnát, benne Odessza városát lőtték, több civil áldozatról is hírek érkeztek; délután Svédország feltartóztatott egy olyan tartályhajót, amely feltehetően az orosz árnyékflotta tagja. Vasárnapi híreink az orosz-ukrán háborúról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során

Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során

Interjút készítettünk Kézdy Edittel, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium igazgatójával.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three dead in suspected hantavirus outbreak on Atlantic cruise ship

Three dead in suspected hantavirus outbreak on Atlantic cruise ship

A 69-year-old British national is in intensive care while two crew members on board the MV Hondius need urgent medical care.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 04:33
Veszélyes használt autók: vaskos meglepetést hoz a legújabb lista
2026. május 3. 21:27
Eltűnt két amerikai katona egy hadgyakorlaton Marokkóban
×
×