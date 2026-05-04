2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Nyitókép: Unsplash

Ezt a pechet: landoló utasszállító akadt bele egy autópályán közlekedő furgonba – videó

Infostart

A nem mindennapi ütközést ráadásul a kisteherautó fedélzeti kamerája is felvette, a sofőr pár pillanattal korábban még jókedvűen dúdolt.

Különös balesetet rögzített egy fedélzeti kamera az Egyesült Államokban: egy leszálláshoz készülő utasszállító repülőgép összeütközött egy teherautóval egy forgalmas autópályán – írja az International Business Times híradása nyomán a hvg.hu.

A különös eset New Jersey-ben, az autópályán történt, közel a newmark-i repülőtérhez. A United Airlines Boeing 767-ese leszállni készült, rendkívül alacsonyan haladt el az út fölött, emiatt először egy villanyoszlopot kaszált el, majd – ahogy az a felvételen is látszik – egy arra haladó teherautóba is beleütközött:

A sofőr megúszta kisebb sérülésekkel, főleg a repkedő, törött üveg sebezte meg, a járművet viszont képes volt megállítani. Eközben a repülő folytatta a landolást és szerencsésen leszállt.

A repülési hatóság vizsgálatot indított, próbálják kideríteni, hogy a gép miért repült ilyen alacsonyan, miközben megközelítette a repteret. Bár a Newark környéki légtérben nem ritka, hogy a repülők autópályák felett haladnak el, az ilyen közeli incidensek rendkívül ritkák.

Új korszak kezdődik: óriási fejlesztést kap az Egyesült Államok legfontosabb nukleáris fegyvere

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 77,2 millió dolláros szerződésmódosítást kötött az L3Harris Technologies vállalattal. A megállapodás a Trident II D5 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéták repüléstesztelési műszereinek korszerűsítésére és fenntartására vonatkozik. A lépés célja az amerikai tengeri nukleáris elrettentő erő hitelességének növelése - számolt be az Army Recognition.

Ambrus Attila, a legendás viszkis rabló egy friss interjújában elárulta: hetente 10-15 ezer forintot költ lottóra, de azért nyereget is.

Ambrus Attila, a legendás viszkis rabló egy friss interjújában elárulta: hetente 10-15 ezer forintot költ lottóra, de azért nyereget is.

US denies Iranian claim that it hit American warship trying to enter Strait of Hormuz

The claim in Iranian state media came after Donald Trump said the US military would help free commercial ships that are stranded around the key waterway.

