Ezt a pechet: landoló utasszállító akadt bele egy autópályán közlekedő furgonba – videó

Különös balesetet rögzített egy fedélzeti kamera az Egyesült Államokban: egy leszálláshoz készülő utasszállító repülőgép összeütközött egy teherautóval egy forgalmas autópályán – írja az International Business Times híradása nyomán a hvg.hu.

A különös eset New Jersey-ben, az autópályán történt, közel a newmark-i repülőtérhez. A United Airlines Boeing 767-ese leszállni készült, rendkívül alacsonyan haladt el az út fölött, emiatt először egy villanyoszlopot kaszált el, majd – ahogy az a felvételen is látszik – egy arra haladó teherautóba is beleütközött:

A sofőr megúszta kisebb sérülésekkel, főleg a repkedő, törött üveg sebezte meg, a járművet viszont képes volt megállítani. Eközben a repülő folytatta a landolást és szerencsésen leszállt.

A repülési hatóság vizsgálatot indított, próbálják kideríteni, hogy a gép miért repült ilyen alacsonyan, miközben megközelítette a repteret. Bár a Newark környéki légtérben nem ritka, hogy a repülők autópályák felett haladnak el, az ilyen közeli incidensek rendkívül ritkák.