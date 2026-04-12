ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart az irûni háborúval kapcsolatban a washingtoni Fehér Házban 2026. április elsején.
Donald Trump súlyos kijelentést tett a Hormuzi-szorosról a tárgyalás első köre után

Az amerikai erők 28 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg, és megkezdik a Hormuzi-szoros megtisztítását - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, azt követően, hogy az Egyesült Államok és Irán küldöttsége Iszlámábádban tárgyalásokat folytatott a konfliktus lezárásáról.

„Most kezdjük meg a Hormuzi-szoros megtisztítását, a világ minden országa számára tett szívességként” – írta Trump, hozzátéve, hogy az amerikai erők 28 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg.

A NourNews iráni hírügynökség hamisnak nevezte az amerikai elnök bejelentését. Az egymásnak ellentmondó jelentések közepette az iráni állami televízió azt közölte, hogy egyetlen amerikai hajó sem haladt át a Hormuzi-szoroson, amely kulcsfontosságú a globális energiaellátás szempontjából, és amelyet Teherán gyakorlatilag lezárt. Trump ugyanakkor azt mondta, hogy újra megnyitja a szorost.

A Hormuzi-szoros helyzete központi kérdés volt az iszlámábádi tárgyalásokon, amelyek az első közvetlen amerikai-iráni egyeztetések több mint egy évtizede, és a legmagasabb szintű megbeszélések az 1979-es iszlám forradalom óta.

Az amerikai küldöttség tagjai J.D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump elnök veje.

A Vance vezette delegáció szombaton érkezett, és egy pakisztáni forrás szerint kétórás megbeszélést folytatott az iráni küldöttséggel, amelynek tagja Baker Kalibaf parlamenti elnök és Abbász Aragcsi külügyminiszter, majd szünetet tartottak.

Az iráni delegáció pénteken érkezett Iszlámábádba. Tagjai fekete ruhát viseltek a teheráni robbantásban megölt Ali Hamenei legfőbb iráni vezető és a hat hete tartó háború áldozatainak emlékére. Az iráni kormány közölte: jelképesen cipőket és táskákat vittek magukkal azoknak a diákoknak az emlékére, akik egy katonai létesítmény közelében fekvő iskola elleni amerikai bombázásban haltak meg.

A két fél álláspontja továbbra is távol áll egymástól a tisztségviselők és a médiában megjelent beszámolók szerint.

Teherán követelései között szerepel a külföldön lévő iráni vagyon felszabadítása, a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés, háborús jóvátétel fizetése, valamint a térség egészére - Libanont is beleértve - kiterjedő tűzszünet - közölte az iráni állami televízió és több tisztségviselő. Teherán tranzitdíj bevezetését is tervezi a Hormuzi-szoroson keresztül haladó kereskedelmi hajók számára.

Donald Trump célkitűzései között szerepel, hogy a Hormuzi-szorost újból nyissák meg és tegyék díjmentessé a nemzetközi hajózás számára, valamint Irán nukleáris programját úgy korlátozzák, hogy ne tudjon atomfegyvert előállítani.

„Ujjunkat a ravaszon tartva fogunk tárgyalni” – mondta Fatemeh Mohadzseráni iráni kormányszóvivő az állami televízióban. Közölte: nyitottak a tárgyalásokra, de tisztában vannak a bizalom hiányával, ezért a lehető legnagyobb óvatossággal fognak eljárni. Szombaton még egy újabb tárgyalási fordulót terveznek, a tárgyalások vasárnap is folytatódhatnak.

Választás 2026: jönnek az első részvételi adatok

Választás 2026: jönnek az első részvételi adatok

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész

Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész

US and Iran fail to reach agreement after historic peace talks in Pakistan, Vance says

US and Iran fail to reach agreement after historic peace talks in Pakistan, Vance says

The US vice-president says Tehran must make a "fundamental commitment" not to develop nuclear weapons. Iran says the US should refrain from "excessive demands".

