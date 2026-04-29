2026. április 29. szerda Péter
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök kadétokkal találkozik a 10. Keleti Gazdasági Fórum mentén Vlagyivosztokban 2025. szeptember 4-én. Az idén Távol-keleti együttmûködés a békéért és jólétért mottóval megrendezett tanácskozásra szeptember 3. és 6. között kerül sor.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alekszandr Kazakov

Vlagyimir Putyin és Donald Trump hosszú telefonon van túl

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal, hogy a győzelem napja alkalmából, az ünnepségek idejére hajlandó fegyverszünetet hirdetni az ukrajnai konfliktusban. Erről Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója számolt be szerda este.

Usakov szerint Trump „pozitívan értékelte” az Oroszország által az ortodox húsvét alkalmából meghirdetett fegyvernyugvást.

„Ezzel kapcsolatban Vlagyimir Putyin tájékoztatta amerikai kollégáját arról, hogy kész fegyverszünetet hirdetni a győzelem napja megünneplésének idejére is” – hangoztatta a tanácsadó.

„Trump nagyon támogatta ezt a kezdeményezést, és megjegyezte, hogy az ünnep a nácizmus felett aratott második világháborús közös győzelmünket jelképezi” – tette hozzá.

Az amerikai elnök is megszólalt

Donald Trump szerint akár hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására – az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután bejelentette, hogy hosszan beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szerdán.

Az amerikai elnök közölte, hogy a megbeszélésükön érintették Iránt, de az jórészt az ukrajnai háborúról szólt. A telefonhívást jónak értékelte, és elmondta, hogy arra kérte az orosz államfőt, egyezzen bele egy rövid tűzszünetbe Ukrajnával.

„Azt gondolom, hogy elő fogunk állni egy megoldással elég hamar, ezt remélem” – fogalmazott Trump a háború lezárására utalva, és azt a meggyőződését is kifejezte, hogy az orosz tárgyalópartnere is szeretne megoldást látni.

Az amerikai elnök beszámolt arról, hogy az iráni konfliktus enyhítése érdekében az orosz államfő felajánlotta országa szerepvállalását az iráni dúsított uránt illetően. Trump hozzátette, hogy jobban szeretné, ha Oroszország az ukrajnai háború lezárásán dolgozna, mert az Egyesült Államok mindenképpen el fogja érni, hogy Iránt megfossza az atomfegyver kidolgozásának lehetőségétől.

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

Magyar Péter az Európai Tanács elnökével egyeztetett

Magyar Péter a gyanús pénzutalások ügyéről tájékoztatott

„Nemzeti ellenzék” – Levelet írt a Fidesz tagjainak Orbán Viktor

Tarr Zoltán három alappillérre kívánja építeni a minisztériumát

Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben óvatosság látszik, az USA-ban és Európában kis mértékben estek a tőzsdék, és a nap végére a magyar tőzsde is lefordult.

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/18. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder. The victims, aged 76 and 34, are in a stable condition, police say.

