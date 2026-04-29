Vlagyimir Putyin és Donald Trump hosszú telefonon van túl

Usakov szerint Trump „pozitívan értékelte” az Oroszország által az ortodox húsvét alkalmából meghirdetett fegyvernyugvást.

„Ezzel kapcsolatban Vlagyimir Putyin tájékoztatta amerikai kollégáját arról, hogy kész fegyverszünetet hirdetni a győzelem napja megünneplésének idejére is” – hangoztatta a tanácsadó.

„Trump nagyon támogatta ezt a kezdeményezést, és megjegyezte, hogy az ünnep a nácizmus felett aratott második világháborús közös győzelmünket jelképezi” – tette hozzá.

Az amerikai elnök is megszólalt

Donald Trump szerint akár hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására – az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután bejelentette, hogy hosszan beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szerdán.

Az amerikai elnök közölte, hogy a megbeszélésükön érintették Iránt, de az jórészt az ukrajnai háborúról szólt. A telefonhívást jónak értékelte, és elmondta, hogy arra kérte az orosz államfőt, egyezzen bele egy rövid tűzszünetbe Ukrajnával.

„Azt gondolom, hogy elő fogunk állni egy megoldással elég hamar, ezt remélem” – fogalmazott Trump a háború lezárására utalva, és azt a meggyőződését is kifejezte, hogy az orosz tárgyalópartnere is szeretne megoldást látni.

Az amerikai elnök beszámolt arról, hogy az iráni konfliktus enyhítése érdekében az orosz államfő felajánlotta országa szerepvállalását az iráni dúsított uránt illetően. Trump hozzátette, hogy jobban szeretné, ha Oroszország az ukrajnai háború lezárásán dolgozna, mert az Egyesült Államok mindenképpen el fogja érni, hogy Iránt megfossza az atomfegyver kidolgozásának lehetőségétől.