Megdőlt a szélrekord Budapesten, de most más idők jönnek

Vasárnap, április 26-án szeles napra ébredtek a budapestiek, a reggeli órákban Budapest János-hegy meteorológiai állomáson óránként 80 kilométeres széllökést mértek, ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi legnagyobb széllökés rekordja – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.

Hozzátették: korábban ezen a napon 2019-ben Budapest Ferihegy állomáson mértek óránkénti 76 kilométeres széllökést.

A továbbiakban veszít majd erejéből a szél, mint az a HungaroMet videójából is kiderül.