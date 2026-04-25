2026. április 25. szombat Márk
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Irán szerint Amerika már kifelé menekül a háborúból

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok megpróbálja elérni, hogy arcvesztés nélkül ki tudjon hátrálni az Irán elleni háborúból – jelentette ki az iráni védelmi minisztérium szóvivője szombaton az Isna iráni hírügynökségnek nyilatkozva.

„Katonai erőnk mára meghatározó tényezővé vált, az ellenség pedig igyekszik a méltósága megőrzésével kimászni a háború mocsarából, amelybe belesüllyedt” – jelentette ki a szóvivő.

Az Irán ellen február végén elindított amerikai–izraeli háborúban most meghatározatlan ideig tűzszünet van, mert Washington elsősorban diplomáciai úton akarja lezárni a konfliktust. Ebben egyebek között Pakisztán közvetít, és a hét végén lesz Iszlámábádban egy újabb tárgyalási forduló. Az amerikai küldöttség a tervek szerint szombaton érkezik oda. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a felek közvetlenül is tárgyalnak-e egymással.

Már megérkezett Iszlámábádba Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, aki pakisztáni források szerint tárgyalt Ászim Munír pakisztáni vezérkari főnökkel, valamint Mohszin Nakvi belügyminiszterrel.

Aragcsi a megbeszélésen – a források szerint – közölte Teherán feltételeit, valamint fenntartásait az Egyesült Államok feltételeivel kapcsolatban.

A Teheránban maradt Reza Talajaník védelmi miniszter-helyettes közölte szombaton, hogy Iránnak „még mindig jelentős mennyiségű rakétája van”, valamint a síita állam fegyveripara képes folytatni a termelést az ország több pontján, köztük a titkos helyen lévő létesítményekben.

A Taszním iráni hírügynökség – amely a politikus szavait tolmácsolta – úgy tudja, hogy mintegy 900 fegyvergyártó cég teljesíti a fegyveres erők és a védelmi minisztérium megrendeléseit, Talajaník pedig azt mondta, hogy jelenleg több mint ezerféle fegyvert gyártanak, köztük rakétákat, drónokat és egyéb katonai eszközöket.

Az Irán által birtokolt fegyverek mennyiségét független forrásokból nem lehet megállapítani – jegyezték meg hírügynökségek.

Az iráni fegyveres erők egyik legfelsőbb műveleti parancsnoksága, a Hatam al-Anbijá bejelentette: az Egyesült Államoknak számolnia kell Irán megtorlásával, „ha folytatja a térségben a kalózkodást és fenntartja a Hormuzi-szoros blokádját”.

Kitalálta az orvoskamara, hogyan ássák alá az „orvosbárók" feudalisztikus világát

Az úgynevezett orvosbárói struktúrák leépítésének lehetőségeiről készített vitairatot a Magyar Orvosi Kamara. A szervezet álláspontja szerint ezek a rendszerek idegenek az egészségügytől, a jól működő ellátásban nincsenek leválthatatlan, nagyhatalmú szereplők. A MOK tavaly egy felmérést is készített, amely szerint csaknem minden második orvos tapasztalja azt, hogy hátráltatta a karrierjét a hatalmi háló. Álmos Péter, az orvoskamara elnöke beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Pillanatokon belül megszólal Orbán Viktor a jövőről

Trump visszahozná a pentobarbitalt és a kivégzőosztagot: így gyorsítaná a halálbüntetések végrehajtását az USA

Explosions and gunfire as armed groups launch co-ordinated attacks across Mali

