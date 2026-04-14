2026. április 14. kedd Tibor
European Union banknotes spread out
Nyitókép: Peter Dazeley/Getty Images

Tízmilliárdos a veszteség – blokád az EU-ba vezető egyik fontos útvonalon

Infostart / MTI

A nemzetközi fuvarozók kétnapos blokádot kezdtek kedden a Montenegró és Szerbia, illetve a Montenegró és Bosznia-Hercegovina közötti határátkelőkön.

A tiltakozó akció oka a fuvarozók szerint egyrészt az Európai Unió hivatásos gépjárművezetőkre vonatkozó szigorú szabályozása – amely előírja, hogy a nem tagállamokból érkező járművezetők 180 nap alatt legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezeten belül –, másrészt pedig a montenegrói kormány be nem váltott ígéretei, köztük az üzemanyag jövedéki adójának visszatérítése és a határokon tapasztalható várakozási idők csökkentése.

A helyzetet tovább nehezíti az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének (EES) bevezetése, amely biometrikus adatok rögzítését írja elő a határokon, ezzel lassítva az áthaladást.

A gyógyszert, élő állatot és gyúlékony anyagot szállító teherjárművek a blokád idején is áthaladhatnak a határátkelőkön - közölték a szervezők.

A fuvarozók szövetségének tájékoztatása szerint a rendőrség minden határátkelőn engedélyezte a demonstrációt, kivéve a bari kikötőt. Hozzátették: amennyiben követeléseik nem teljesülnek, megpróbálják meghosszabbítani a tiltakozást.

A térség fuvarozói már január végén is többnapos blokádot szerveztek Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban és Észak-Macedóniában. Akkor a tiltakozást felfüggesztették, miután Brüsszel tárgyalásokat ígért, amelyek azonban nem vezettek eredményre.

A blokádok jelentős gazdasági károkat okoznak: becslések szerint a teherforgalmi terminálok blokádja miatti kár naponta több tízmillió euróra tehető. Az Európai Unió a térség legfontosabb kereskedelmi partnere, a Nyugat-Balkán teljes külkereskedelmének több mint 60 százalékát adja.

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

Új korszak kezdődhet a szlovák–magyar viszonyban?

Világosak Brüsszel feltételei, hogy a Tisza-kormány hozzájuthasson a befagyasztott forrásokhoz

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

Megtámadja az országgyűlési választás eredményét a Mi Hazánk Mozgalom

Sulyok Tamás levelet írt Magyar Péternek

Az oroszok kikutatták: Magyar Péter=Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt

Sajtónyilvános lesz az újraszámlálás az egyik billegő választókerületben

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Egyre több város nem fizetne szolidaritási hozzájárulást az új kormány felállásáig

Szolnok és Szentes polgármestere bejelentette, hogy megtagadják a szolidaritási hozzájárulás április 15-én esedékes részletének befizetését a távozó Orbán-kormánynak, inkább megvárnák Magyar Péter új kabinetjének megalakulását. Szentes polgármestere attól tart, hogy a kormányzati átadás-átvétel alatt átláthatatlan lenne, hogy mire megy el a pénz. Az önkormányzati jogkörök és adóterhek felülvizsgálatát ígérő új vezetéstől igazságosabb elosztást remélnek - számolt be a Telex.

Donald Trump keményen beleszállt a pápába, majd egy olyan képet posztolt magáról, amelyen ő Jézus

Trump egy késő esti posztsorozat részeként osztotta meg magáról egy Jézus-képet a Truth Social platformon, anélkül, hogy bármilyen kommentárt fűzött volna hozzá.

US-sanctioned ships pass Strait of Hormuz as China calls Trump's blockade 'dangerous'

Two ships have visited Iranian ports while two are linked to China. The US previously said it would stop vessels travelling to or from Iran.

