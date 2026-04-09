Az amerikai elnök csalódott a NATO-ban

Trump a találkozót követően a Truth Social közösségi platformon kijelentette: "a NATO nem volt ott, amikor szükségünk volt rá, és nem lesz ott akkor sem, amikor ismét szükségünk lesz rá".

A Fehér Ház szóvivője szerint az elnök úgy látja, hogy a szövetségesek "hátat fordítottak" az Egyesült Államoknak az elmúlt hetekben, és a katonai együttműködés próbáján a NATO "megbukott".

Mark Rutte a CNN-nek nyilatkozva megerősítette: Trump "egyértelműen csalódott" több NATO-tagállamban.

A főtitkár ugyanakkor a megbeszélést "nagyon nyílt és őszinte", egyben "két barát közötti" eszmecserének nevezte. Hozzátette: megítélése szerint egyes tagállamok valóban nem teljesítették elvárható mértékben kötelezettségeiket az iráni konfliktus során, ugyanakkor "az európaiak többsége" együttműködő volt.

A találkozót - a megszokott gyakorlattól eltérően - a sajtó teljes kizárásával tartották, és a Fehér Ház nem hozott nyilvánosságra részleteket az egyeztetés tartalmáról. A NATO tájékoztatása szerint a felek az iráni és az ukrajnai háborúról, valamint a védelmi ipari együttműködés erősítéséről is tárgyaltak.