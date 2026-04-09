2026. április 9. csütörtök Erhard
Flags of United States and NATO displayed on phone screens are seen in this multiple exposure illustration photo taken in Krakow, Poland on April 12, 2023. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto/Getty Images

Az amerikai elnök csalódott a NATO-ban

Infostart / MTI

Donald Trump egyeztetést folytatott Mark Rutte NATO-főtitkárral a Fehér Házban, ahol az amerikai elnök ismét a szövetségesek elégtelen támogatását rótta fel az Irán elleni hadműveletek kapcsán.

Trump a találkozót követően a Truth Social közösségi platformon kijelentette: "a NATO nem volt ott, amikor szükségünk volt rá, és nem lesz ott akkor sem, amikor ismét szükségünk lesz rá".

A Fehér Ház szóvivője szerint az elnök úgy látja, hogy a szövetségesek "hátat fordítottak" az Egyesült Államoknak az elmúlt hetekben, és a katonai együttműködés próbáján a NATO "megbukott".

Mark Rutte a CNN-nek nyilatkozva megerősítette: Trump "egyértelműen csalódott" több NATO-tagállamban.

A főtitkár ugyanakkor a megbeszélést "nagyon nyílt és őszinte", egyben "két barát közötti" eszmecserének nevezte. Hozzátette: megítélése szerint egyes tagállamok valóban nem teljesítették elvárható mértékben kötelezettségeiket az iráni konfliktus során, ugyanakkor "az európaiak többsége" együttműködő volt.

A találkozót - a megszokott gyakorlattól eltérően - a sajtó teljes kizárásával tartották, és a Fehér Ház nem hozott nyilvánosságra részleteket az egyeztetés tartalmáról. A NATO tájékoztatása szerint a felek az iráni és az ukrajnai háborúról, valamint a védelmi ipari együttműködés erősítéséről is tárgyaltak.

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek ugyanakkor még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt az InfoRádióban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.
 

Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
 
Egy napot sem bírt ki a tűzszünet, teljes a káosz Irán környékén - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Egy napot sem bírt ki az amerikai-iráni tűzszünet: Teherán szerint Izrael libanoni támadásai a megállapodás megszegését jelentik, Washington viszont állítja: ilyen kitételről szó sem volt, ráadásul Irán már tegnap támadta az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát. A Hormuzi-szoros zárva, J.D. Vance amerikai alelnök tegnap rohanva hagyta el a káosz miatt Budapestet, Jean Arnault ENSZ-különmegbízott lóhalálában érkezett Iránba. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb híreivel.

Trump says US forces to stay in region until Iran fully complies with 'real agreement'

The US president says Tehran agreed "a long time ago" to give up nuclear weapons and open the Strait of Hormuz, as the UN chief warns of a "grave risk" to the truce.

