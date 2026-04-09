2026. április 9. csütörtök Erhard
Tankolás
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Andrej Babis kemény üzenetet küldött az üzemanyagárak miatt

Andrej Babis cseh miniszterelnök felszólította a nagykereskedőket az üzemanyagárak csökkentésére.

Andrej Babis cseh miniszterelnök felszólította az Orlen és a Mol vállalatokat az üzemanyagárak jelentős csökkentésére. Véleménye szerint ugyanis a kőolaj világpiaci árának csökkenése ellenére emelték meg két koronával (~31 forint) a nagykereskedelmi üzemanyagárakat – írta meg a vg.hu. A kormányfő arra számít, hogy az üzemanyagárak még csütörtökön drasztikusan csökkenni fognak a töltőállomásokon.

Mint a cikkben írják, a cseh kormány a múlt héten döntött arról, hogy maximalizálja az üzemanyag-forgalmazók árrését, és egyben csökkentették a dízel jövedéki adóját is. Ezen felül naponta meghatározzák az üzemanyagok legmagasabb megengedett árát, amelyet a pénzügyminisztérium hirdet ki.

Csütörtökön a dízel literenkénti maximális ára 764 forintnak megfelelő korona, a benzin ára pedig literenként maximum 665 forintnyi volt.

A szerdai szinthez képest enyhén csökkent az árplafon, a hét eleji átlagárnál továbbra is magasabb ugyanakkor.

Andrej Babis cseh miniszterelnök a cikk szerint úgy fogalmazott, „nem tetszik neki”, hogy a PKN Orlen és a Mol megemelte a nagykereskedelmi árakat, miközben a tőzsdei ár 15 százalékkal csökkent. Arra is emlékeztetett, hogy kormányuk 100 ezer tonna kőolajat adott kölcsön az állami vésztartalékokból az Orlennek, így a vállalatokat arra kérte, járjanak el tisztességesen. Azt várja, hogy az árak drasztikusan csökkenjenek.

Prágában a legtöbb benzinkút a lehető legmagasabb áron kínálja az üzemanyagokat, a régiók benzinkútjain viszont már kedden is sok esetben a maximális árszint alatt kínálták azokat.

Így a szerdai árplafon-módosításnak ezeken a kutakon nem volt hatása.

Az olaj világpiaci ára csütörtök délelőtt ugyanakkor már ismét emelkedett, újra elérte a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt. Az üzemanyag világszerte drágul hónapok óta.

Az áprilisi magyarországi piaci átlagár a 95-ös benzint tekintve 680,06 forint. A magyarországi autósok viszont a kormány döntésének köszönhetően a benzinért maximum 595 forintot, a gázolajért maximum 615 forintot fizetnek.

A vg.hu megjegyzi: a befagyasztott magyarországi benzinárnál csak három uniós országban volt alacsonyabb piaci ár a Holtankoljak.hu táblázata szerint április 1-jén: Máltán, Bulgáriában és Spanyolországban.

Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik

Az energetikai és gazdasági válság kezelésére készül a kormány – erről beszélt Orbán Viktor az Indexnek adott interjújában, aki szerint Magyarország a háború kitörése óta válságkezelő üzemmódban működik, és ez várhatóan 2026-ban, sőt akár 2027-ben is így maradhat.
 

Javulnak az RSV-számok, de három kórházi mutató elrontja az összképet

A közismert nevén - helytelenül - influenzaszezonnak nevezett időszak az év tizennegyedik hetében tovább enyhült, de a kórházi számok nem tükrözik a javulást, sőt, az egyik ilyen mutató szerint a helyzet rosszabb, mint az elmúlt három légúti megbetegedéses szezon bármelyikében. A kórházi kezelések 44 százaléka még mindig a légúti óriássejtes vírushoz (RSV) köthető, ami az elmúlt évek messze legmagasabb aránya. Eközben a hepatitis A fertőzések száma tovább nőtt és - megfejelve még a tavalyi negatív rekordot is - a 13. hét végére elérte a 397-et.

Örökre megváltozhat a filmkészítés: hihetetlen trükkre képes a Netflix legújabb fejlesztése

A VOID AI nemcsak eltünteti a tárgyakat, de a fizikai következményeket is kezeli.

Israel issues new warnings for Beirut as Iran says attacks breach ceasefire

Israel's military orders residents in southern Beirut to evacuate as Iran says Israeli attacks on Lebanon "blatantly violate" the ceasefire.

