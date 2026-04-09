Andrej Babis kemény üzenetet küldött az üzemanyagárak miatt

Andrej Babis cseh miniszterelnök felszólította az Orlen és a Mol vállalatokat az üzemanyagárak jelentős csökkentésére. Véleménye szerint ugyanis a kőolaj világpiaci árának csökkenése ellenére emelték meg két koronával (~31 forint) a nagykereskedelmi üzemanyagárakat – írta meg a vg.hu. A kormányfő arra számít, hogy az üzemanyagárak még csütörtökön drasztikusan csökkenni fognak a töltőállomásokon.

Mint a cikkben írják, a cseh kormány a múlt héten döntött arról, hogy maximalizálja az üzemanyag-forgalmazók árrését, és egyben csökkentették a dízel jövedéki adóját is. Ezen felül naponta meghatározzák az üzemanyagok legmagasabb megengedett árát, amelyet a pénzügyminisztérium hirdet ki.

Csütörtökön a dízel literenkénti maximális ára 764 forintnak megfelelő korona, a benzin ára pedig literenként maximum 665 forintnyi volt.

A szerdai szinthez képest enyhén csökkent az árplafon, a hét eleji átlagárnál továbbra is magasabb ugyanakkor.

Andrej Babis cseh miniszterelnök a cikk szerint úgy fogalmazott, „nem tetszik neki”, hogy a PKN Orlen és a Mol megemelte a nagykereskedelmi árakat, miközben a tőzsdei ár 15 százalékkal csökkent. Arra is emlékeztetett, hogy kormányuk 100 ezer tonna kőolajat adott kölcsön az állami vésztartalékokból az Orlennek, így a vállalatokat arra kérte, járjanak el tisztességesen. Azt várja, hogy az árak drasztikusan csökkenjenek.

Prágában a legtöbb benzinkút a lehető legmagasabb áron kínálja az üzemanyagokat, a régiók benzinkútjain viszont már kedden is sok esetben a maximális árszint alatt kínálták azokat.

Így a szerdai árplafon-módosításnak ezeken a kutakon nem volt hatása.

Az olaj világpiaci ára csütörtök délelőtt ugyanakkor már ismét emelkedett, újra elérte a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt. Az üzemanyag világszerte drágul hónapok óta.

Az áprilisi magyarországi piaci átlagár a 95-ös benzint tekintve 680,06 forint. A magyarországi autósok viszont a kormány döntésének köszönhetően a benzinért maximum 595 forintot, a gázolajért maximum 615 forintot fizetnek.

A vg.hu megjegyzi: a befagyasztott magyarországi benzinárnál csak három uniós országban volt alacsonyabb piaci ár a Holtankoljak.hu táblázata szerint április 1-jén: Máltán, Bulgáriában és Spanyolországban.