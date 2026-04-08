Infostart.hu
2026. április 8. szerda Dénes
Nyitókép: Pixabay

A cseh kormány árplafont vezetett be az üzemanyagokra, túllépés esetén többmilliós bírság járhat

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
A cseh pénzügyminisztérium először kedden tette közzé a szerdától érvényes maximális üzemanyagárakat. A csehországi töltőállomásokon a járművezetők április 8-án egy liter benzint legfeljebb 43,15 koronáért, egy liter dízelt pedig legfeljebb 49,59 koronáért tankolhatnak.

A cseh kormány rendkívüli lépésekkel próbálja fékezni az üzemanyagárak emelkedését: a pénzügyminisztérium most először előre meghatározta a következő napra érvényes maximális árakat, miközben korlátozta a kereskedők árrését és csökkentette a dízel adóját is. A pénzügyi tárca a következő egy hónapban naponta fogja meghatározni az árplafont.

Alena Schillerová pénzügyminiszter hangsúlyozta: a cél nem az, hogy a kutak automatikusan a maximális árat alkalmazzák. „A pénzügyminisztérium arra kéri a benzinkutak üzemeltetőit, hogy a maximális árakat csak kivételes esetekben alkalmazzák, és törekedjenek arra, hogy az árak a meghatározott szint alatt maradjanak” – mondta a tárcavezető.

A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt hetekben jelentősen megugrottak az üzemanyagárak. A hivatalos adatok szerint a közel-keleti feszültség miatt

a benzin ára mintegy 8, a dízelé pedig 15 koronával is emelkedett.

A kormány több eszközzel próbál beavatkozni a piacba. Egyrészt maximalizálta a kereskedők árrését literenként 2,5 koronában, mivel a pénzügyminisztérium szerint egyes, főleg autópálya menti kutak eddig akár 6–10 koronás haszonkulccsal dolgoztak, másrészt csökkentette a dízel jövedéki adóját, hogy enyhítse az áremelkedést.

Alena Schillerová szerint az intézkedések nélkül még drasztikusabb drágulás következne. Mint fogalmazott,

ha a kormány nem lép, „szerdán egy liter benzin ára akár 50 korona, a dízelé pedig 58 korona is lehetne”.

A szabályok betartását külön bizottság ellenőrzi, és a hatóságok szigorú szankciókat helyeztek kilátásba. Aki túllépi a meghatározott árakat, jelentős bírságra számíthat: kisebb visszaélésnél akár egymillió, nagyobb esetben akár több millió koronás büntetés is kiszabható.

A lépéseket azonban nem fogadta egyöntetű támogatás. Az ellenzéki politikusok és a piaci szereplők egy része attól tart, hogy a beavatkozás visszaüthet. Martin Kupka, az ODS elnöke például arra figyelmeztetett: „Ott, ahol eddig alacsonyabbak voltak az árrések, úgynevezett árplafon-hatás lép fel, és a járművezetők azt tapasztalhatják, hogy az árrés emelkedik. Ebben az értelemben a kormány lépése akár dráguláshoz is vezethet.” A független üzemanyag-forgalmazók szövetsége is kritikát fogalmazott meg, szerintük egyes esetekben – például a dízelnél – magasabb plafont kellett volna megállapítani.

A cseh kormány egyelőre egy hónapra vezette be az intézkedést, és április végén újra értékeli a helyzetet. A döntéshozók abban bíznak, hogy addigra enyhül a nemzetközi feszültség, és stabilizálódnak az árak.

Nem sokkal magyar idő szerint éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító" támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy két hetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.
 

Izrael a közel-keleti tűzszünet mellett, de nem minden fronton

Pakisztáni miniszterelnök: a kéthetes tűzszünet Libanonra is kiterjed

Zuhanásba kezdett az olaj világpiaci ára

Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére

Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Oroszország és Kína így lőtt bele a Hormuzi-szorosba

Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára

Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerdán úgy értékelte az amerikai-iráni tűzszünetet, hogy végül a józan ész győzedelmeskedett. Ugyanakkor a Reuters szerint hozzátette: "nem lesz olcsó olaj".

Megkongatták a vészharangot: hiába az iráni tűzszünet, erre a káoszra senki sem készült fel

Megkongatták a vészharangot: hiába az iráni tűzszünet, erre a káoszra senki sem készült fel

Bár az amerikai-iráni tűzszünet hatására a nyersolaj ára száz dollár alá esett, a kerozinellátás teljes helyreállása hónapokat vehet igénybe.

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

