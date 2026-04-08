A cseh kormány árplafont vezetett be az üzemanyagokra, túllépés esetén többmilliós bírság járhat

A cseh kormány rendkívüli lépésekkel próbálja fékezni az üzemanyagárak emelkedését: a pénzügyminisztérium most először előre meghatározta a következő napra érvényes maximális árakat, miközben korlátozta a kereskedők árrését és csökkentette a dízel adóját is. A pénzügyi tárca a következő egy hónapban naponta fogja meghatározni az árplafont.

Alena Schillerová pénzügyminiszter hangsúlyozta: a cél nem az, hogy a kutak automatikusan a maximális árat alkalmazzák. „A pénzügyminisztérium arra kéri a benzinkutak üzemeltetőit, hogy a maximális árakat csak kivételes esetekben alkalmazzák, és törekedjenek arra, hogy az árak a meghatározott szint alatt maradjanak” – mondta a tárcavezető.

A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt hetekben jelentősen megugrottak az üzemanyagárak. A hivatalos adatok szerint a közel-keleti feszültség miatt

a benzin ára mintegy 8, a dízelé pedig 15 koronával is emelkedett.

A kormány több eszközzel próbál beavatkozni a piacba. Egyrészt maximalizálta a kereskedők árrését literenként 2,5 koronában, mivel a pénzügyminisztérium szerint egyes, főleg autópálya menti kutak eddig akár 6–10 koronás haszonkulccsal dolgoztak, másrészt csökkentette a dízel jövedéki adóját, hogy enyhítse az áremelkedést.

Alena Schillerová szerint az intézkedések nélkül még drasztikusabb drágulás következne. Mint fogalmazott,

ha a kormány nem lép, „szerdán egy liter benzin ára akár 50 korona, a dízelé pedig 58 korona is lehetne”.

A szabályok betartását külön bizottság ellenőrzi, és a hatóságok szigorú szankciókat helyeztek kilátásba. Aki túllépi a meghatározott árakat, jelentős bírságra számíthat: kisebb visszaélésnél akár egymillió, nagyobb esetben akár több millió koronás büntetés is kiszabható.

A lépéseket azonban nem fogadta egyöntetű támogatás. Az ellenzéki politikusok és a piaci szereplők egy része attól tart, hogy a beavatkozás visszaüthet. Martin Kupka, az ODS elnöke például arra figyelmeztetett: „Ott, ahol eddig alacsonyabbak voltak az árrések, úgynevezett árplafon-hatás lép fel, és a járművezetők azt tapasztalhatják, hogy az árrés emelkedik. Ebben az értelemben a kormány lépése akár dráguláshoz is vezethet.” A független üzemanyag-forgalmazók szövetsége is kritikát fogalmazott meg, szerintük egyes esetekben – például a dízelnél – magasabb plafont kellett volna megállapítani.

A cseh kormány egyelőre egy hónapra vezette be az intézkedést, és április végén újra értékeli a helyzetet. A döntéshozók abban bíznak, hogy addigra enyhül a nemzetközi feszültség, és stabilizálódnak az árak.