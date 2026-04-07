„Nem kell tartani tartós üzemanyaghiánytól” – Szlovák és cseh kormánynyilatkozatok

Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter hangsúlyozta: a benzinkutakon

időnként tapasztalható dízelhiány

nem valódi készlethiány, hanem a megnövekedett kereslet következménye. Az autósok ugyanis az olcsóbb kutakat részesítik előnyben, ami átmeneti fennakadásokat okozhat az ellátásban.

A tárcavezető a jelenlegi helyzetet az 1970-es évek olajválságához hasonlította. Mint mondta, a problémák hátterében globális folyamatok állnak, különösen a Közel-Keleten zajló konfliktusok. A helyzetet súlyosbította, hogy megsérült az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték, amely kulcsszerepet játszik a térség olajellátásában.

Szlovákia már március közepén

olajvészhelyzetet hirdetett,

és megkezdte az állami tartalékok felhasználását. A pozsonyi olajfinomító, a Slovnaft jelenleg körülbelül fél kapacitással működik, és részben alternatív útvonalon, az Adria vezetéken keresztül jut nyersanyaghoz.

A kormány több intézkedést is bevezetett a helyzet kezelésére:

megtiltotta az olajtermékek exportját,

korlátozásokat vezetett be a tankolásnál, és

igyekszik stabil szinten tartani az árakat.

Ennek következtében azonban árkülönbségek alakultak ki a benzinkutak között, ami tovább növeli a forgalmat az olcsóbb helyeken.

A miniszter szerint fontos hangsúlyozni, hogy Szlovákiában elegendő kőolaj és dízel áll rendelkezésre. Az esetleges hiányok csak rövid ideig tartanak, és jellemzően néhány órán belül megoldódnak, amint a készleteket feltöltik.

A helyzet megítélésében egyetért Peter Pellegrini köztársasági elnök is, aki a miniszterrel folytatott egyeztetés után kijelentette: a lakosságnak nem kell aggódnia, az ellátás biztosított. Hozzátette, hogy a kormány időben lépett, amikor válsághelyzetet hirdetett és hozzáférhetővé tette az állami tartalékokat. A bevezetett úgynevezett kettős árazást – amely a külföldi sofőrökre magasabb árakat vonatkoztat – az Európai Bizottság ugyan bírálta, de a szlovák vezetés szerint ez ideiglenes és indokolt intézkedés.

Csehek

A szomszédos Csehországban a kormány szerdától korlátozza a nyereségrész maximális nagyságát, és csökkenti a gázolaj fogyasztási adóját. A kabinet döntése értelmében a kereskedők maximális lehetséges nyeresége a benzin és a gázolaj esetében 2,50 korona (40 forint) literenként. A fogyasztási adó a gázolaj esetében literenként 1,35 koronával (21,60 forint) csökken, a benzin esetében nem változik.

Ezekkel a lépésekkel a kormány igyekszik korlátozni az üzemanyagpiacon megjelent extrém árakat. Alena Schillerová pénzügyminiszter leszögezte, hogy mindez összhangban van az Európai Unió szabályaival. Az intézkedés egy hónapra szól, azután a kormány újra foglalkozik a kérdéssel.