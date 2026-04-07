2026. április 7. kedd
drink and drive concept - sad drunk man sitting in the car after police alcohol test with alcometer
Nyitókép: ronstik/Getty Images

Kiakadt a szonda, pedig nem ivott a sofőr – képek

Infostart

Szokatlan jelenet játszódott le nagypénteken: a cseh rendőrök egy rutinszerű ellenőrzés során olyan értéket láttak az szondán, amire még ők sem számítottak.

Egy autóst állítottak meg a cseh Ostravában, akinél az alkoholszonda egészen döbbenetes, 4,1 ezrelékes értéket mutatott. Ez már életveszélyes szint, amelynél sokan eszméletüket is elveszítik – a sofőr azonban teljesen józan benyomást keltett, és határozottan tagadta, hogy alkoholt fogyasztott volna. A rendőrök ezért további vizsgálatokat végeztek.

Hamar kiderült, hogy a férfi valóban nem ivott, a háttérben egy különleges cseh sütemény, a větrník állt. Ez az égetett tésztából készült, karamellás, krémes édesség bizonyos változataiban rumaromát vagy akár valódi rumot is tartalmazhat. Bár ez önmagában nem jelent számottevő alkoholfogyasztást, a frissen elfogyasztott süteményből származó gőzöket a szonda mégis érzékelheti.

Ez okozhatta a teljesen irreális, 4 ezrelék feletti eredményt. Az eset végül szerencsésen zárult: a rendőrök tisztázták a helyzetet, elengedték a sofőrt, és még kellemes ünnepeket is kívántak neki. A történet azonban jól mutatja, hogy még egy ártatlannak tűnő édesség is kellemetlen meglepetést okozhat egy ellenőrzés során – számolt be a vezess.hu.

közlekedés

autó

alkoholfogyasztás

sütemény

szonda

ittas vezetés

rum

Iráni válság

Kutató: a leszakadó középosztály indulhat el Európa felé
A háború elől menekülők csak egy kisebb részét tehetik ki annak a migrációs hullámnak, amely feltehetőleg Iránból a közeli jövőben elindul; a háború befejeződése fékezni tudná a folyamatot, de van egy réteg a 90 milliós országban, amely még össze tud szedni annyit, hogy útnak induljon egy jobb élet reményében – vélekedett az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
 

Most kiderül, mennyit húzhat ki a pénztárcánkból a háború – Közeleg az újabb árrobbanás?

Vélhetően elértük az infláció mélypontját, márciusban már gyorsulhatott az áremelkedési ütem – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. A friss adatokban már benne lehet a közel-keleti háború hatása is, bár az üzemanyagok védett ára egyelőre tompíthatja a folyamatot. Ennek ellenére a szakértők többsége szerint ez a kegyelmi állapot nem tarthat sokáig, az év végére megint akár az 5%-ot is közelítheti az áremelkedési ütem.

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.

‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

The astronauts lost connection with Nasa while behind the Moon, as they passed the furthest point humans have ever travelled from Earth.

