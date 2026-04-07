Kiakadt a szonda, pedig nem ivott a sofőr – képek

Egy autóst állítottak meg a cseh Ostravában, akinél az alkoholszonda egészen döbbenetes, 4,1 ezrelékes értéket mutatott. Ez már életveszélyes szint, amelynél sokan eszméletüket is elveszítik – a sofőr azonban teljesen józan benyomást keltett, és határozottan tagadta, hogy alkoholt fogyasztott volna. A rendőrök ezért további vizsgálatokat végeztek.

Hamar kiderült, hogy a férfi valóban nem ivott, a háttérben egy különleges cseh sütemény, a větrník állt. Ez az égetett tésztából készült, karamellás, krémes édesség bizonyos változataiban rumaromát vagy akár valódi rumot is tartalmazhat. Bár ez önmagában nem jelent számottevő alkoholfogyasztást, a frissen elfogyasztott süteményből származó gőzöket a szonda mégis érzékelheti.

2/2 V Ostravě policisté nevěřili vlastním očím, když jednomu řidiči ukázal výsledek Drägeru přes 4 promile.Uváděl, že alkohol nepil a měl pravdu ?Opakované testy ukázaly negativní výsledky. Viníkem byl větrový bonbon.Policisté se s mužem rozloučili a popřáli mu hezké Velikonoce. pic.twitter.com/jE3tM17Drm — Policie ČR (@PolicieCZ) April 4, 2026

Ez okozhatta a teljesen irreális, 4 ezrelék feletti eredményt. Az eset végül szerencsésen zárult: a rendőrök tisztázták a helyzetet, elengedték a sofőrt, és még kellemes ünnepeket is kívántak neki. A történet azonban jól mutatja, hogy még egy ártatlannak tűnő édesség is kellemetlen meglepetést okozhat egy ellenőrzés során – számolt be a vezess.hu.