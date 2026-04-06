ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.72
usd:
330.33
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
A man stands in a prison cell by a barred window, his head in his hand.
Nyitókép: Bartle_Halpin/Getty Images

A legsúlyosabb büntetést hajtották végre Iránban

Infostart / MTI

Iránban kivégeztek egy embert, aki a vád szerint az év elején – az Egyesült Államok és Izrael megbízásából – egy katonai létesítmény megtámadására készült – jelentette hétfőn az iráni állami média, hozzátéve, hogy az ítéletet a legfelsőbb bíróság is jóváhagyta.

A tájékoztatás szerint az Ali Fahim nevű férfi januárban, a kormányellenes tüntetéssorozattal összefüggésben akarta végrehajtani a tervét azzal a céllal, hogy fegyverekre tehessen szert.

Az üggyel kapcsolatban az utóbbi napokban már három másik embert is elítéltek, és ki is végeztek, egy ötödiken pedig emberi jogi szervezetek értesülése szerint az elkövetkezendő napok során hajtják végre a halálos ítéletet.

Az ügyészség azt közölte, az elítéltek lázadást szítottak és veszélyt jelentettek a nemzetbiztonságra.

Iránban tavaly decemberben törtek ki az iszlám köztársaság megalakulása óta nem látott méretű tiltakozások.

Az ország évek óta ad hírt kémkedés miatt őrizetbe vettekről, akik a hatóságok szerint Izraelnek vagy az Egyesült Államoknak kémkedtek, tavaly óta Iránban jelentősen megnőtt a kémkedés vádja miatt végrehajtott kivégzések száma.

Kezdőlap    Külföld    A legsúlyosabb büntetést hajtották végre Iránban

egyesült államok

támadás

izrael

irán

kivégzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?

Néhány hete még úgy tűnt: az AI-forradalom miatt tartósan drágábbak lesznek a számítógépek, telefonok és minden, amiben memória van. Március végére azonban váratlan fordulat látszik kibontakozni – egyes DDR5 memóriák ára látványosan esni kezdett. Akkor most elmaradt a „RAMageddon” vagy csak rövid időre lélegezhetünk fel?
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, miközben vasárnap éjjel újabb súlyos légicsapások érték Iránt, többek között lakossági célpontokat. Ráadásul a korábban meghatározott ultimátum a Hormuzi-szoros újranyitására kedden lejár. Teherán eközben továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre kiderült a fájdalmas igazság: ezért titkolta éveken át súlyos betegségét Rubint Réka

A fitneszedző egy friss videóüzenetben reagált az őt ért kritikákra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel claims the site produces half of Iran's petrochemical output. The Israeli attack follows Donald Trump threatening more US attacks if the Strait of Hormuz is not open by Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 6. 15:28
Mit nekik a piros jelzés? Botrány a kerékpárversenyen
2026. április 6. 13:58
Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán
×
×