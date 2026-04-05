2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Hóval vastagon befedett fák, bokrok.
Nyitókép: Unsplash

Nálunk nyárias idő van, közben méteres hó esett Olaszországban – videó, képek

Infostart

Az olaszországi Apenninekben a Deborah és Erminio névre keresztelt viharciklonok többméternyi friss havat zúdítottak a sípályákra, teljesen eltemetve a felvonókat és a településeket.

Egy aszályos és hómentes tél után az olasz Apenninek hegylánca szinte eltűnt a hó alatt április első napjaiban. A váratlan, szezonvégi havazás olyan intenzitással érkezett, hogy több síközpontban a liftek teljesen hó alá kerültek, kényszerű üzemszünetet okozva a húsvéti időszakban − írja az Index a Snow Brains alapján.

A Gran Sasso hegységben található Campo Imperatore síterepen − amely Olaszország egyik legrégebbi üdülőhelye − a hó vastagsága a felvonóknál meghaladta a 3 métert. A hatóságok kénytelenek voltak április 3-án és 4-én lezárni a teljes komplexumot.

A legfrissebb tájékoztatás szerint húsvét vasárnap a síterep ugyan újranyit, de csak a Gran Sasso d'Italia kabinos felvonó üzemel 17:00-ig. A két fő ülőfelvonó − köztük a teljesen betemetett „Cinderella” lift − zárva marad, amíg a szakemberek fel nem mérik a károkat és a biztonsági kockázatokat.

Máshol is hasonló a helyzet: Passo Lanciano közelében és Prati di Tivo lejtőin is hatalmas hóvastagságot mértek. Capracotta hegyi falujában a lakóknak szó szerint alagutakat kellett ásniuk a házuk elé a másfél méteres hóban.

A „fehér áldás” azonban veszélyeket is hozott. A Meteomont szolgálat 5-ös skálán 4-es (erős) fokozatú lavinariadót rendelt el. Prati di Tivóban egy lavina lakóépületet is eltalált, de szerencsére azt előzőleg kiürítették. Caramanico Terme települését és az Orfento-völgy túraútvonalait teljesen lezárták a hatóságok.

Alacsonyabb szinteken a hó helyett özönvízszerű eső érkezett, ami súlyos áradásokhoz vezetett Abruzzótól egészen Puglia tartományig. A Trigno folyón egy híd is összeomlott, amit egy járművet is magával sodort.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 20:30
Amerikában őrizetbe vették az iráni kormány felső vezetésének rokonait
2026. április 5. 19:54
Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint
