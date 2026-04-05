Nálunk nyárias idő van, közben méteres hó esett Olaszországban – videó, képek

Egy aszályos és hómentes tél után az olasz Apenninek hegylánca szinte eltűnt a hó alatt április első napjaiban. A váratlan, szezonvégi havazás olyan intenzitással érkezett, hogy több síközpontban a liftek teljesen hó alá kerültek, kényszerű üzemszünetet okozva a húsvéti időszakban − írja az Index a Snow Brains alapján.

A Gran Sasso hegységben található Campo Imperatore síterepen − amely Olaszország egyik legrégebbi üdülőhelye − a hó vastagsága a felvonóknál meghaladta a 3 métert. A hatóságok kénytelenek voltak április 3-án és 4-én lezárni a teljes komplexumot.

A legfrissebb tájékoztatás szerint húsvét vasárnap a síterep ugyan újranyit, de csak a Gran Sasso d'Italia kabinos felvonó üzemel 17:00-ig. A két fő ülőfelvonó − köztük a teljesen betemetett „Cinderella” lift − zárva marad, amíg a szakemberek fel nem mérik a károkat és a biztonsági kockázatokat.

Máshol is hasonló a helyzet: Passo Lanciano közelében és Prati di Tivo lejtőin is hatalmas hóvastagságot mértek. Capracotta hegyi falujában a lakóknak szó szerint alagutakat kellett ásniuk a házuk elé a másfél méteres hóban.

A „fehér áldás” azonban veszélyeket is hozott. A Meteomont szolgálat 5-ös skálán 4-es (erős) fokozatú lavinariadót rendelt el. Prati di Tivóban egy lavina lakóépületet is eltalált, de szerencsére azt előzőleg kiürítették. Caramanico Terme települését és az Orfento-völgy túraútvonalait teljesen lezárták a hatóságok.

Alacsonyabb szinteken a hó helyett özönvízszerű eső érkezett, ami súlyos áradásokhoz vezetett Abruzzótól egészen Puglia tartományig. A Trigno folyón egy híd is összeomlott, amit egy járművet is magával sodort.