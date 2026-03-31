ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.31
usd:
332.54
bux:
121380.56
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Petr Pavel cseh államfő nyilatkozik a sajtó munkatársainak, amint megérkezik a NATO-tagországok kétnapos csúcstalálkozójára Vilniusban 2023. július 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Az orosz kapcsolat okán Csehországban is a magyar választás a téma

Infostart / MTI

Csehországnak át kellene értékelnie kapcsolatait Magyarországgal, beleértve azt, hogy Prága milyen információkat oszt meg Budapesttel - jelentette ki Petr Pavel cseh államfő kedden a közszolgálati Cseh Hírtelevízióban.

A cseh köztársasági elnök Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra került tartalmára reagált. Petr Pavel szerint elfogadhatatlan, ha egy európai uniós politikus érzékeny információkat oszt meg Oroszországgal, és ez Csehország biztonságát is veszélyezteti.

"A gyakorlatban ennek - legalábbis az én véleményem szerint - a Szijjártó Péterrel fenntartott összes kapcsolat korlátozását kellene jelentenie, mert teljes mértékben elvesztette hitelességét. Biztos, hogy Orbán Viktor is tudott erről. Úgy gondolom, hogy az ilyen dolgok nem maradhatnak következmények nélkül" - jelentette ki Petr Pavel a cseh közszolgálati televízióban.

Reagált a külügyminiszter

Csehország külpolitikáját a kormány, nem pedig az államfő határozza meg. Az elnök nézetei ezért ebből a szempontból nem relevánsak" - jelentette ki Petr Pavel nyilatkozatára reagálva Petr Macinka külügyminiszter a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva.

Petr Marcinka cseh külügyminiszter meggyőződése, hogy az ügyben a magyarországi választások befolyásolására tett kísérletről van szó. "A magyar külügyminiszter 2024-ben történt lehallgatása eredményének nyilvánosságra hozatala 2026-ban, a választások előtt nevetséges" - mondta a politikus, aki a kormánykoalíciós Autósok párt elnöke is.

A cseh külügyminiszter szerint az államfő valószínűleg így jelzi a maradék ellenzéknek, hogy mit kellene mondani.

Kezdőlap    Külföld    Az orosz kapcsolat okán Csehországban is a magyar választás a téma

magyarország

csehország

választás

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat
Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
VIDEÓ
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.01. szerda, 18:00
Toroczkai László
a Mi Hazánk elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen

Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen

Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 31. 21:15
Drasztikus lépéssel vet véget a benzinturizmusnak egy olajban gazdag ország
2026. március 31. 20:37
Olaj-vészforgatókönyv készülhet az EU-ban
×
×