Az orosz kapcsolat okán Csehországban is a magyar választás a téma

A cseh köztársasági elnök Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra került tartalmára reagált. Petr Pavel szerint elfogadhatatlan, ha egy európai uniós politikus érzékeny információkat oszt meg Oroszországgal, és ez Csehország biztonságát is veszélyezteti.

"A gyakorlatban ennek - legalábbis az én véleményem szerint - a Szijjártó Péterrel fenntartott összes kapcsolat korlátozását kellene jelentenie, mert teljes mértékben elvesztette hitelességét. Biztos, hogy Orbán Viktor is tudott erről. Úgy gondolom, hogy az ilyen dolgok nem maradhatnak következmények nélkül" - jelentette ki Petr Pavel a cseh közszolgálati televízióban.

Reagált a külügyminiszter

Csehország külpolitikáját a kormány, nem pedig az államfő határozza meg. Az elnök nézetei ezért ebből a szempontból nem relevánsak" - jelentette ki Petr Pavel nyilatkozatára reagálva Petr Macinka külügyminiszter a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva.

Petr Marcinka cseh külügyminiszter meggyőződése, hogy az ügyben a magyarországi választások befolyásolására tett kísérletről van szó. "A magyar külügyminiszter 2024-ben történt lehallgatása eredményének nyilvánosságra hozatala 2026-ban, a választások előtt nevetséges" - mondta a politikus, aki a kormánykoalíciós Autósok párt elnöke is.

A cseh külügyminiszter szerint az államfő valószínűleg így jelzi a maradék ellenzéknek, hogy mit kellene mondani.