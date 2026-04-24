Nyíltvízi úszó vk - Betlehem Dávid aranyérmes

Az FTC 22 éves olimpiai bronzérmese az utolsó körben tökélesen váltott ritmust, és riválisainál sokkal jobb íveket választott, így nagy fölénnyel diadalmaskodott.

Betlehem az idei kiírás első állomásán, Egyiptomban második volt, karrierje során a mostani a második vk-sikere.

A fiatal magyar úszó sikerével biztosította helyét a nyári Európa-bajnokságon vízbe ugró magyar csapatban is, amelyben Rasovszky Kristóf már "védett" volt. Az olimpiai bajnok végül nyolcadikként csapott célba.

A párizsi Eb-csapatba még egy hely volt kiadó, ezt Kovács-Seres Hunor szerezte meg, miután éppen Nagy Nándort megelőzve a 25. helyen csapott célba.

Nyíltvízi világkupa, Ibiza:

férfi 10 km:

1. Betlehem Dávid 1:52:39.9 óra

2. Sacha Velly (francia) 1:52:44.2

3. Andrea Filadelli (olasz) 1:52:45.0

...8. Rasovszky Kristóf 1:52:55.2

...25. Kovács-Seres Hunor 1:53:52.0

...26. Nagy Nándor 1:53:52.3

...34. Kárpáti Máté 1:54:05....

...56. Pittlik Zsigmond 2:03:28.8

női 10 km:

1. Moesha Johnson (ausztrál) 1:58:51.30 óra

2. Angela Martinez Guillen (spanyol) 1:58:56.30

3. Mihályvári-Farkas Viktória 1:59:01.30

...8. Fábián Bettina 2:00:58.7

...35. Nagy Napsugár 2:08:14.5

...36. Miszlai Mira 2:08:16.3