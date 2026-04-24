ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Betlehem Dávid a férfi 1500 méteres gyorsúszás előfutama után a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 17-én. A versenyző egyéni csúcsot úszva döntőbe jutott.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Nyíltvízi úszó vk - Betlehem Dávid aranyérmes

Infostart / MTI

Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres versenyt a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatának ibizai második fordulójában.

Az FTC 22 éves olimpiai bronzérmese az utolsó körben tökélesen váltott ritmust, és riválisainál sokkal jobb íveket választott, így nagy fölénnyel diadalmaskodott.

Betlehem az idei kiírás első állomásán, Egyiptomban második volt, karrierje során a mostani a második vk-sikere.

A fiatal magyar úszó sikerével biztosította helyét a nyári Európa-bajnokságon vízbe ugró magyar csapatban is, amelyben Rasovszky Kristóf már "védett" volt. Az olimpiai bajnok végül nyolcadikként csapott célba.

A párizsi Eb-csapatba még egy hely volt kiadó, ezt Kovács-Seres Hunor szerezte meg, miután éppen Nagy Nándort megelőzve a 25. helyen csapott célba.

Nyíltvízi világkupa, Ibiza:

férfi 10 km:

1. Betlehem Dávid 1:52:39.9 óra

2. Sacha Velly (francia) 1:52:44.2

3. Andrea Filadelli (olasz) 1:52:45.0

...8. Rasovszky Kristóf 1:52:55.2

...25. Kovács-Seres Hunor 1:53:52.0

...26. Nagy Nándor 1:53:52.3

...34. Kárpáti Máté 1:54:05....

...56. Pittlik Zsigmond 2:03:28.8

női 10 km:

1. Moesha Johnson (ausztrál) 1:58:51.30 óra

2. Angela Martinez Guillen (spanyol) 1:58:56.30

3. Mihályvári-Farkas Viktória 1:59:01.30

...8. Fábián Bettina 2:00:58.7

...35. Nagy Napsugár 2:08:14.5

...36. Miszlai Mira 2:08:16.3

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés
Miután Magyar Péter közölte: Vitézy Dávid lesz a közlekedési és beruházási miniszter, és egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a közösségi oldalán bejelentette: Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter.
 

Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország csütörtökön közölte: egy esetleges fegyveres konfliktus esetén orosz támadás célpontjává válnak azok az európai országok, amelyek francia nukleáris csapásmérő bombázókat fogadnak be. Mérgező, olajos eső hullott az oroszországi Tuapsze városára, miután egy ukrán dróncsapás miatt kigyulladt a Rosznyefty által üzemeltetett helyi kőolajfinomító. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy lehetőleg maradjanak otthon - tudósított a Financial Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Rábólintottak a 110 milliárd dolláros üzletre: súlyos árat fizethetünk a médiavilág teljes átrajzolásáért

Rábólintottak a 110 milliárd dolláros üzletre: súlyos árat fizethetünk a médiavilág teljes átrajzolásáért

A Warner Bros. Discovery részvényesei elsöprő többséggel rábólintottak a vállalat értékesítésére, így új szakaszba lépett az egyik legnagyobb médiapiaci tranzakció.

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

