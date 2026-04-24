Kaiser Ferenc Ukrajna „túlélési” hiteléről: nem keveset fognak költeni fegyverre

Európai Unió két részletben fogja folyósítani az Európai Tanács által megszavazott kölcsönt. Idén és jövőre várhatóan egyaránt 45-45 milliárd eurót fognak átutalni Kijevnek. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallják.

A források jelentős része az ukrán állam alapvető működésére megy, amiből Kijev nyilván nem keveset fog védelmi célokra, különféle fegyver- és lőszerbeszerzésekre fordítódni – fogalmazott az InfoRádióban Kaiser Ferenc, aki szerint a 90 milliárd euróval az ország pénzügyi biztosítása megtörtént, sőt, valószínűleg a következő év első negyedévét legalább meg tudják oldani, tehát a hitel nagyon fontos Ukrajna „túlélése szempontjából”.

- Kaiser Ferenc arról is beszélt, hogy elsősorban milyen fegyver-, valamint védelmi rendszerek megerősítésére van szüksége Ukrajnának. Ami állandóan fontos, az a légvédelmi rakéta – hangsúlyozta, emlékeztetve: Oroszország minden éjszaka támadja az ukrán nagyvárosokat. „Tehát elfogórendszerekre, légvédelmi rendszerekre szükség van, ráadásul a legdrágábbakra, hiszen az ukrán elfogók elsősorban a Shahed drónok elfogására alkalmasak, amik relatíve alacsonyan repülnek, kisebb sebességgel, a ballisztikus rakéták és a robotrepülőgépek ellen viszont szükség van a nyugati légvédelmi eszközökre” – magyarázta.

Nagyon fontos a tüzérségi lőszer is – mondta az egyetemi docens, felidézve: a háború kezdetén állandó lőszerhiánnyal küszködött Ukrajna, de most már – amennyire tudható – bőven elegendő a rendelkezésükre álló mennyiség; ráadásul menet közben felpörgött az európai és az észak-amerikai gyártás, így jóval könnyebb a megnövekedett igényeket kiszolgálni.

Kaiser Ferenc szerint nem okoz komolyabb problémát, hogy az elmúlt években jelentősen lecsökkent Ukrajna harckocsi állománya, hiszen ezek a járművek a leggyakoribb célpontjai a dróntámadásoknak.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.