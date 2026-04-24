Az ukrán légvédelem MIM-104 Patriot amerikai légvédelmi rakétarendszere
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Kaiser Ferenc Ukrajna „túlélési” hiteléről: nem keveset fognak költeni fegyverre

Infostart / InfoRádió

Akár egy évig is elég lehet Ukrajna számára az a 90 milliárd eurós hitelkeret, amelyet a héten hagyott jóvá az Európai Unió Tanácsa. A hitelből az ukrán állam alapvető működését biztosítják, de egy jelentős részét katonai célokra fordíthatják.

Európai Unió két részletben fogja folyósítani az Európai Tanács által megszavazott kölcsönt. Idén és jövőre várhatóan egyaránt 45-45 milliárd eurót fognak átutalni Kijevnek. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallják.

A források jelentős része az ukrán állam alapvető működésére megy, amiből Kijev nyilván nem keveset fog védelmi célokra, különféle fegyver- és lőszerbeszerzésekre fordítódni – fogalmazott az InfoRádióban Kaiser Ferenc, aki szerint a 90 milliárd euróval az ország pénzügyi biztosítása megtörtént, sőt, valószínűleg a következő év első negyedévét legalább meg tudják oldani, tehát a hitel nagyon fontos Ukrajna „túlélése szempontjából”.

- Kaiser Ferenc arról is beszélt, hogy elsősorban milyen fegyver-, valamint védelmi rendszerek megerősítésére van szüksége Ukrajnának. Ami állandóan fontos, az a légvédelmi rakéta – hangsúlyozta, emlékeztetve: Oroszország minden éjszaka támadja az ukrán nagyvárosokat. „Tehát elfogórendszerekre, légvédelmi rendszerekre szükség van, ráadásul a legdrágábbakra, hiszen az ukrán elfogók elsősorban a Shahed drónok elfogására alkalmasak, amik relatíve alacsonyan repülnek, kisebb sebességgel, a ballisztikus rakéták és a robotrepülőgépek ellen viszont szükség van a nyugati légvédelmi eszközökre” – magyarázta.

Nagyon fontos a tüzérségi lőszer is – mondta az egyetemi docens, felidézve: a háború kezdetén állandó lőszerhiánnyal küszködött Ukrajna, de most már – amennyire tudható – bőven elegendő a rendelkezésükre álló mennyiség; ráadásul menet közben felpörgött az európai és az észak-amerikai gyártás, így jóval könnyebb a megnövekedett igényeket kiszolgálni.

Kaiser Ferenc szerint nem okoz komolyabb problémát, hogy az elmúlt években jelentősen lecsökkent Ukrajna harckocsi állománya, hiszen ezek a járművek a leggyakoribb célpontjai a dróntámadásoknak.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter
Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Egyik fő feladatának a gyerekek és oktatók leterheltségének csökkentését látja, mint mondta, „úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy sokféle tantárgyat kell tanítani. Sok a tantárgy, amit sok órában tanítanak” – fogalmazott. Lannert Judit miniszterként megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert és a „kompetenciamérés-cunamit”. Csak a 6., 8. és 10. évfolyamokban tartana felméréseket. Lannert elmondta, hogy a későbbiekben teljesen átalakítják a tankerületi rendszereket is. A tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?

Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A pénteki Checklist első felében arról volt szó, hogy Kapitány István, a leendő gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó 9 százalékra csökken. A változás azonban nem csak a legalacsonyabb keresetűeket érinti: a mediánbérig mindenki adóterhe mérséklődne, eltérő mértékben. Számításai szerint ez évente több mint 240 ezer forinttal növelheti az alacsonyabb jövedelműeknél megmaradó összeget. A bejelentés részleteiről Srankó Zsoltot, a KPMG partnerét, valamint az adó- és jogi tanácsadási üzletág vezetőjét kérdeztük. Adásunk második felében Gergely András, a Portfolio újságírója jelentkezett Pekingből, a 2026 Beijing International Automotive Exhibition-ről, ami a világ egyik legnagyobb autóipari kiállítása. Beszélgetésünkben új technológiákról, járműipari és robotikai fejlesztésekről, valamint az európai gyártók ázsiai lehetőségeiről is szó esett.

Ezer embert rúg ki az Aldi: nagyon sokan kerülnek utcára, ezzel indokolják a létszámleépítést

A vállalat azzal indokolja a németországi leépítést, hogy költségcsökkentést kell véghezvinni, de a termékkínálat is szűkebb lesz.

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

