Letartóztatták egy munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügy két gyanúsítottját

A főügyészség közölte: a megalapozott gyanú lényege szerint a most letartóztatott gyanúsítottak „befolyásos hivatalos személyekkel fennálló bizalmi kapcsolataikra hivatkozva” ígérték munkavállalási célú tartózkodási engedélyek gördülékenyen intézését, majd egy vállalkozótól az e célból előlegként átvett 17 ezer eurót gyanúsított társukkal egymás között elosztották.

A tájékoztatás szerint a KNYF négy embert hallgatott ki gyanúsítottként befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt, közülük végül két gyanúsított őrizetét rendelték el.

Tekintettel arra, hogy az ügyészség álláspontja szerint az őrizetbe vett gyanúsítottak esetében fennállt a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye, indítványozták letartóztatásuk elrendelését – írták, hozzátéve: a bíróság az ügyészség indítványával egyetértett.

A végzés ellen a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be – közölte a KNYF.