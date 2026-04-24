2026. április 24. péntek György
A KÉSZ Ipari Gyártó Kft. kecskeméti acélszerkezetgyára új gyártócsarnoka az ünnepélyes átadás napján, 2017. augusztus 30-án.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

4 éve nő a munkanélküliség, 2 éve egyre kevesebben dolgoznak – grafikonok

Infostart / MTI

A 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,8 százalékra mérséklődött. Mutatjuk a KSH friss grafikonjait a nagyképről.

Márciusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 219 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A foglalkoztatottak száma 55 ezerrel csökkent a foglalkoztatási ráta 0,2 százalékponttal nőtt a tavaly márciusihoz viszonyítva.

A január-márciusi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 627 ezer volt, 65 ezerrel csökkent az előző év azonos időszakitól.

A férfiak foglalkoztatottak száma 36 ezerrel, 2 millió 457 ezerre, míg a nők körében 29 ezerrel, 2 millió 170 ezerre csökkent.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 440 ezren dolgoztak 85 ezerrel kevesebben az egy évvel korábbinál.

A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 119 ezer volt.

A 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta a tavaly első negyedévi 75,2 százalékról 74,8 százalékra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,6 százalékot, a nők körében pedig 70,9 százalékot mutatott.

A 2026. január-márciusi időszakban a 15-74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 226 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt.

A férfi munkanélküliek száma 122 ezret, a nőknél 104 ezret tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,6 százalékot ért el.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 35,3 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 8,1 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszakától. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 7,7 százalékponttal 28,4 százalékra nőtt, miközben a több mint egy éve munkát keresők aránya érdemben nem változott, 36,3 százalék volt.

A KSH idézte a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatait (https://nfsz.munka.hu/) amelyek szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. március végén az egy évvel korábbihoz képest 4,1 százalékkal, 223 ezer főre mérséklődött.

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

Csaknem négyszázötven törvényjavaslatot, köztük öt alaptörvény-módosítást fogadott el az Országgyűlés a most záruló, 2022 és 2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki a törvényhozás honlapján található adatbázisból.
 

Enyhe erősödéssel indít a forint pénteken

Az euró–forint árfolyam az elmúlt napokban a 360–365 közötti sávban mozgott, pénteken azonban az euró jegyzése már 366 forint fölé emelkedett, miközben a dollár 313–314 forint között ingadozik. A piaci hangulatot a választások utáni bizalom és a bizonytalan közel-keleti helyzet egyaránt befolyásolja. A nap elején a forint enyhén erősödni tudott a vezető devizákkal szemben.

Döntött a budapesti visszatérésről a CEU: ez fog történni a kormányváltás után

Nem költözteti vissza fő kampuszát a CEU Magyarországra, ez most elég biztosnak látszik.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

