Tragédia Levélen, felhívást tett közzé a hatóság

Közleményük szerint péntek reggel érkezett jelzés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy Levélen, a Rózsa utcában ég egy harminc négyzetméteres épület.

Az oltás közben egy középkorú férfi holttestét találták meg a tűzoltók – írták.

Közölték, az oltást nehezítette az épületben felhalmozott nagy mennyiségű papírhulladék.

A katasztrófavédelem kitért arra, hogy az idei lakástüzek csaknem 12 százalékánál találkoztak a tűzoltók olyan mennyiségű lomokkal, amelyek nehezítették a beavatkozást.

Az épületben felhalmozott hulladék komoly biztonsági kockázatot is jelent. Növeli a tűz keletkezésének esélyét, akadályozza a tűzoltók munkáját, ilyen helyen gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és a menekülés is nehezebb – hívták fel a figyelmet.