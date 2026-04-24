Jön az év egyik legkülönlegesebb sportnapja

Az MPB a honlapján emlékeztetett arra, hogy ez az egyetlen olyan esemény az országban, ahol közel az összes, mozgássérültek által űzhető sportot – közöttük a paralimpiai sportágakat is – szakmai segítséggel lehet kipróbálni egy helyen, egy időben. A sportágak között ott van többek között az alpesi sí és a hódeszka, az asztalitenisz, az atlétika, a boccia, a curling, a darts, az íjászat, a kajak-kenu, a karate, a kerekesszékes kosárlabda, a kerekesszékes rögbi, a kerekesszékes kézilabda, a parafekvenyomás, a parajégkorong, a sportlövészet, az ülőröplabda és a vívás.

Az esemény nagykövete Harnos Kristóf paratestépítő.

A XI. MERI Sportnapra szombaton 10 és 16 óra között kerül sor a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikáján. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Bővebb információ itt olvasható.