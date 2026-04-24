A rektorok már várják az együttműködést az új kormánnyal

Konstruktív együttműködésre készül a Magyar Rektori Konferencia az új kormánnyal - közölte a szervezet elnöke Kolozsváron, az MRK pénteki kihelyezett ülésének szünetében.

Merkely Béla elmondta: a szervezet konstruktív együttműködési szándékáról kívánja biztosítani az új kormány pénteken nevesítendő oktatási miniszterét, és levélben kéri majd, hogy tárgyaljanak az együttműködés lehetőségeiről.

Arra a kérdésre, hogy a testület szerint milyen módosításokra lenne szükség a magyar felsőoktatásban, közölte: nyitottnak kell lenni, így a Magyar Rektori Konferencia minden jó megoldás mellé oda tud állni, és partnere tud lenni az új kormánynak.

Az MRK pénteken a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) kolozsvári rektori hivatalában, a felújított Bocskai-házban tartja rendes ülését. A tanácskozásra a magyar állami támogatással fenntarott erdélyi magánegyetem fennállásának 25. évében, a jubileumi rendezvények keretében kerül sor.

Merkely Béla a sajtó számára nyilvános megnyitón összefoglalta a reggeli elnökségi ülésen hozott döntést, és azon meggyőződésének adott hangot, hogy a konstruktív együttműködés fejlődést fog hozni, és az egyetemek erősödni fognak. Hozzátette: bízik abban, hogy a közös jövő összetartja az egyetemeket, és az MRK mindegyik hangja kíván lenni.

Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora az intézmény 25 éves fennállására utalva elmondta: ez az idő az egyetemek életében általában „apróság", de az erdélyi magyar közösség perspektívájából nézve „roppant nagy eredmény".

Közölte: az intézmény „vitán felüli integráns része" az erdélyi, anyaországi, Kárpát-medencei és európai felsőoktatási térnek". Emlékeztetett a külhoni magyar felsőoktatás specifikumára, miszerint egyszerre kell ellátni a lokális és regionális közösségi feladatokat és megfelelni a nemzetközi versenyképességnek.

Kiemelte a Sapientia szerepét a kultúra és a hagyományok megőrzésében, hangsúlyozva: a rektori hivatal nem véletlenül működik a Bocskai-házban, azon a patinás téren, ahol két uralkodó, Bocskai István és Mátyás király született.

Az MRK először 2010-ben tartotta ülését az egyetemen, jelenlétük a legerősebb üzenet a Kárpát-medencei oktatási tér egységéről – tette hozzá.

A jelenlévőket Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere is köszöntötte. Arról beszélt, hogy a rektorok jelenléte is hangsúlyozza, mennyire fontos az erdélyi magyarság számára a minőségi felsőoktatás, amely garantálja a fiatalok szülőföldön maradását.