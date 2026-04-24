2026. április 24. péntek György
Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora beszédet mond a WHO megbízólevelének átadásával egybekötött rendezvényen a Semmelweis Szalonban 2025. november 4-én. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Egészséges Idõsödés Együttmûködési Központjává nevezték ki a Semmelweis Egyetem Megelõzõ Orvostani és Népegészségtani Intézetét.
A rektorok már várják az együttműködést az új kormánnyal

Merkely Béla, a rektori konferencia elnöke elmondta: a szervezet konstruktív együttműködési szándékáról kívánja biztosítani az új kormány pénteken nevesítendő oktatási miniszterét.

Konstruktív együttműködésre készül a Magyar Rektori Konferencia az új kormánnyal - közölte a szervezet elnöke Kolozsváron, az MRK pénteki kihelyezett ülésének szünetében.

Merkely Béla elmondta: a szervezet konstruktív együttműködési szándékáról kívánja biztosítani az új kormány pénteken nevesítendő oktatási miniszterét, és levélben kéri majd, hogy tárgyaljanak az együttműködés lehetőségeiről.

Arra a kérdésre, hogy a testület szerint milyen módosításokra lenne szükség a magyar felsőoktatásban, közölte: nyitottnak kell lenni, így a Magyar Rektori Konferencia minden jó megoldás mellé oda tud állni, és partnere tud lenni az új kormánynak.

Az MRK pénteken a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) kolozsvári rektori hivatalában, a felújított Bocskai-házban tartja rendes ülését. A tanácskozásra a magyar állami támogatással fenntarott erdélyi magánegyetem fennállásának 25. évében, a jubileumi rendezvények keretében kerül sor.

Merkely Béla a sajtó számára nyilvános megnyitón összefoglalta a reggeli elnökségi ülésen hozott döntést, és azon meggyőződésének adott hangot, hogy a konstruktív együttműködés fejlődést fog hozni, és az egyetemek erősödni fognak. Hozzátette: bízik abban, hogy a közös jövő összetartja az egyetemeket, és az MRK mindegyik hangja kíván lenni.

Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora az intézmény 25 éves fennállására utalva elmondta: ez az idő az egyetemek életében általában „apróság", de az erdélyi magyar közösség perspektívájából nézve „roppant nagy eredmény".

Közölte: az intézmény „vitán felüli integráns része" az erdélyi, anyaországi, Kárpát-medencei és európai felsőoktatási térnek". Emlékeztetett a külhoni magyar felsőoktatás specifikumára, miszerint egyszerre kell ellátni a lokális és regionális közösségi feladatokat és megfelelni a nemzetközi versenyképességnek.

Kiemelte a Sapientia szerepét a kultúra és a hagyományok megőrzésében, hangsúlyozva: a rektori hivatal nem véletlenül működik a Bocskai-házban, azon a patinás téren, ahol két uralkodó, Bocskai István és Mátyás király született.

Az MRK először 2010-ben tartotta ülését az egyetemen, jelenlétük a legerősebb üzenet a Kárpát-medencei oktatási tér egységéről – tette hozzá.

A jelenlévőket Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere is köszöntötte. Arról beszélt, hogy a rektorok jelenléte is hangsúlyozza, mennyire fontos az erdélyi magyarság számára a minőségi felsőoktatás, amely garantálja a fiatalok szülőföldön maradását.

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés

Miután Magyar Péter közölte: Vitézy Dávid lesz a közlekedési és beruházási miniszter, és egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a közösségi oldalán bejelentette: Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Cikkünk frissül!
 

Csaknem négyszázötven törvényjavaslatot, köztük öt alaptörvény-módosítást fogadott el az Országgyűlés a most záruló, 2022 és 2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki a törvényhozás honlapján található adatbázisból.
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
Váratlan fordulat: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások – Fellélegezhet a világ

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter várhatóan a mai nap Iszlámábádba érkezik, folytatódnak a béketárgyalások az Egyesült Államokkal – írta meg az Al-Arabija pakisztáni kormányzati források alapján.

Most érkezett: népszerű helyszín tér vissza az F1-be, itt is lesznek versenyek jövő évtől

Törökországban 2021 óta nem rendeztek F1-es futamot, a török kormány szerint a jövő évtől legalább öt éven át lehet verseny az országban újra.

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

