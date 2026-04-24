2026. április 24. péntek György
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
Nyitókép: Dr. Hegedűs Zsolt Facebook-oldala

Újabb fontos ígéretet tett a leendő egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt napok hírei ismét rávilágítottak arra, milyen állapotban van jelenleg a mentőszolgálat, ezért komoly változtatásokat szeretne elérni.

Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter Facebook-oldalán reagált arra a Népszava által közölt hírre, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) azonnali lemondásra szólította fel az Országos Mentőszolgálat vezetőségét, mert a szervezet szerint kiadtak egy utasítást, ami azokról az esetekről rendelkezik, amikor a mentési kapacitás hiánya miatt a mentési és szállítási feladatok feltorlódnak. Ebben az utasításban lehetőségként szerepel, hogy P1 prioritású (újraélesztés, nagy vérzés, instabil keringés vagy légzés, eszméletlenség), azaz a legsúlyosabb esetek is feltorlódhatnak, vagyis nem tudnak hozzájuk azonnal mentőt küldeni. A dokumentumban 8 perc késlekedés szerepel maximálisan, pedig ezeknél a feladatoknál a MOMSZ szerint már a segélyhívás alatt ki kell adni a feladatot egy mentőegységnek.

Az Országos Mentőszolgálat válaszolt a felszólításra. Közölték, hogy eddig is létezett ilyen szabály, és a MOMSZ által kiemelt pont azt a helyzetet kezeli, ha egy adott területen például nagy tömeges baleset történik, vagy bármilyen okból rendkívüli esetszám-emelkedés történik. Ennek életbe léptetésére az elmúlt évben egyszer sem volt szükség a közleményük szerint.

Hegedűs Zsolt bejegyzését azzal kezdi, hogy az elmúlt napok hírei ismét rávilágítottak arra, milyen állapotban van ma a mentőszolgálat. Mint írja, „ha egy rendszer jól működik, nincs szükség tűzoltás jellegű rendeletekre, az ilyen intézkedések viszont inkább azt jelzik: baj van – és nem is kicsi”.

A leendő egészségügyi miniszter szerint elengedhetetlen, hogy átláthatóvá váljon a mentők működése, ezért megígérte, hogy

bevezetik a mentők kiérkezési idejének rendszeres, nyilvános közzétételét, méghozzá megyékre, városokra bontva.

Úgy véli, az embereknek joguk van tudni, mennyi idő alatt ér hozzájuk a segítség. Hegedűs Zsolt kiemelte: hasonló, teljesen átlátható rendszer működik Angliában, az Egyesült Államokban, Svédországban és Norvégiában is, vagyis nem radikális újításhoz nyúlnának.

„Magyarországon is erre van szükség: valós adatokra, őszinte helyzetképre és felelős döntésekre, mert amikor mentőt hívunk, minden perc számít – és nem engedhetjük meg, hogy ez ne legyen mindenki számára látható” – jegyezte meg a leendő tárcavezető.

Hegedűs Zsolt korábban azt is megígérte, hogy július 1-ig leszereltetik a kórházi arcfelismerőket, valamint az is bejelentette, hogy „a hibáztató helyett tanuló egészségügyi kultúrát” szeretne megteremteni.

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés
Miután Magyar Péter közölte: Vitézy Dávid lesz a közlekedési és beruházási miniszter, és egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a közösségi oldalán bejelentette: Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Cikkünk frissül!
 

Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni

Újabb fontos ígéretet tett Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter

Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte

Karácsony Gergely azonnal felhívta Vitézy Dávidot

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

Új zászló kerül fel a Parlament épületére a magyar és a székely mellé

A rektorok már várják az együttműködést az új kormánnyal

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

Csaknem négyszázötven törvényjavaslatot, köztük öt alaptörvény-módosítást fogadott el az Országgyűlés a most záruló, 2022 és 2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki a törvényhozás honlapján található adatbázisból.
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
Váratlan fordulat: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások – Fellélegezhet a világ

Váratlan fordulat: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások – Fellélegezhet a világ

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter várhatóan a mai nap Iszlámábádba érkezik, folytatódnak a béketárgyalások az Egyesült Államokkal – írta meg az Al-Arabija pakisztáni kormányzati források alapján.

Most érkezett: népszerű helyszín tér vissza az F1-be, itt is lesznek versenyek jövő évtől

Most érkezett: népszerű helyszín tér vissza az F1-be, itt is lesznek versenyek jövő évtől

Törökországban 2021 óta nem rendeztek F1-es futamot, a török kormány szerint a jövő évtől legalább öt éven át lehet verseny az országban újra.

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

2026. április 24. 14:10
Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés
2026. április 24. 13:54
A rektorok már várják az együttműködést az új kormánnyal
