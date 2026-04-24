Újabb fontos ígéretet tett a leendő egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter Facebook-oldalán reagált arra a Népszava által közölt hírre, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) azonnali lemondásra szólította fel az Országos Mentőszolgálat vezetőségét, mert a szervezet szerint kiadtak egy utasítást, ami azokról az esetekről rendelkezik, amikor a mentési kapacitás hiánya miatt a mentési és szállítási feladatok feltorlódnak. Ebben az utasításban lehetőségként szerepel, hogy P1 prioritású (újraélesztés, nagy vérzés, instabil keringés vagy légzés, eszméletlenség), azaz a legsúlyosabb esetek is feltorlódhatnak, vagyis nem tudnak hozzájuk azonnal mentőt küldeni. A dokumentumban 8 perc késlekedés szerepel maximálisan, pedig ezeknél a feladatoknál a MOMSZ szerint már a segélyhívás alatt ki kell adni a feladatot egy mentőegységnek.

Az Országos Mentőszolgálat válaszolt a felszólításra. Közölték, hogy eddig is létezett ilyen szabály, és a MOMSZ által kiemelt pont azt a helyzetet kezeli, ha egy adott területen például nagy tömeges baleset történik, vagy bármilyen okból rendkívüli esetszám-emelkedés történik. Ennek életbe léptetésére az elmúlt évben egyszer sem volt szükség a közleményük szerint.

Hegedűs Zsolt bejegyzését azzal kezdi, hogy az elmúlt napok hírei ismét rávilágítottak arra, milyen állapotban van ma a mentőszolgálat. Mint írja, „ha egy rendszer jól működik, nincs szükség tűzoltás jellegű rendeletekre, az ilyen intézkedések viszont inkább azt jelzik: baj van – és nem is kicsi”.

A leendő egészségügyi miniszter szerint elengedhetetlen, hogy átláthatóvá váljon a mentők működése, ezért megígérte, hogy

bevezetik a mentők kiérkezési idejének rendszeres, nyilvános közzétételét, méghozzá megyékre, városokra bontva.

Úgy véli, az embereknek joguk van tudni, mennyi idő alatt ér hozzájuk a segítség. Hegedűs Zsolt kiemelte: hasonló, teljesen átlátható rendszer működik Angliában, az Egyesült Államokban, Svédországban és Norvégiában is, vagyis nem radikális újításhoz nyúlnának.

„Magyarországon is erre van szükség: valós adatokra, őszinte helyzetképre és felelős döntésekre, mert amikor mentőt hívunk, minden perc számít – és nem engedhetjük meg, hogy ez ne legyen mindenki számára látható” – jegyezte meg a leendő tárcavezető.

Hegedűs Zsolt korábban azt is megígérte, hogy július 1-ig leszereltetik a kórházi arcfelismerőket, valamint az is bejelentette, hogy „a hibáztató helyett tanuló egészségügyi kultúrát” szeretne megteremteni.