ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Papp László, Debrecen polgármesterének hivatalos Facebook-oldala

Egy időre leáll hazánk második legnagyobb repülőtere

Időszakosan leáll a Debreceni Nemzetközi Repülőtér forgalma karbantartási munkálatok miatt. Az üzemeltető szerint a munkálatok május 4-8. között zajlanak majd.

2026. május 4. 13:45 és május 8. 07:00 között preventív jellegű karbantartást végeznek a repülőtér futópályáján – írja az Origo.

A cél, hogy a biztosítva legyen a repülőtér infrastruktúrájának hosszú távú, zavartalan működése, a futópálya állapotának folyamatos javítása. Ezt a reptér üzemeltetője jelentette be Facebook-oldalán.

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér bejegyzésben kifejti, a dolgozók legfontosabb feladata az utasok biztonságának garantálása, ezért a preventív karbantartás elengedhetetlen lépés a biztonságos légi közlekedés fenntartásában. A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa utasainak.

A munkálatok ideje alatt szünetel a légi forgalom a reptéren, a munkatársak már értesítették a légi társaságokat és a partnereket a karbantartásról. Az üzemeltető hangsúlyozza, hogy a tervezett munkálatokat a lehető legkevesebb járat érintésével végezik el, hogy minimalizálják a kellemetlenségeket, így mindössze 4 járat menetrendje lesz érintett.

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Egyik fő feladatának a gyerekek és oktatók leterheltségének csökkentését látja, mint mondta, „úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy sokféle tantárgyat kell tanítani. Sok a tantárgy, amit sok órában tanítanak” – fogalmazott. Lannert Judit miniszterként megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert és a „kompetenciamérés-cunamit”. Csak a 6., 8. és 10. évfolyamokban tartana felméréseket. Lannert elmondta, hogy a későbbiekben teljesen átalakítják a tankerületi rendszereket is. A tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország csütörtökön közölte: egy esetleges fegyveres konfliktus esetén orosz támadás célpontjává válnak azok az európai országok, amelyek francia nukleáris csapásmérő bombázókat fogadnak be. Mérgező, olajos eső hullott az oroszországi Tuapsze városára, miután egy ukrán dróncsapás miatt kigyulladt a Rosznyefty által üzemeltetett helyi kőolajfinomító. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy lehetőleg maradjanak otthon - tudósított a Financial Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán

Az első negyedévben sorra kerültek forgalomba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók, a Porsche 911-től a Ferrari Purosangue-ig.

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

2026. április 24. 16:18
Letartóztatták egy munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügy két gyanúsítottját
2026. április 24. 16:06
Nagy tűz Kecskeméten – fotók
