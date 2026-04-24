Egy időre leáll hazánk második legnagyobb repülőtere

2026. május 4. 13:45 és május 8. 07:00 között preventív jellegű karbantartást végeznek a repülőtér futópályáján – írja az Origo.

A cél, hogy a biztosítva legyen a repülőtér infrastruktúrájának hosszú távú, zavartalan működése, a futópálya állapotának folyamatos javítása. Ezt a reptér üzemeltetője jelentette be Facebook-oldalán.

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér bejegyzésben kifejti, a dolgozók legfontosabb feladata az utasok biztonságának garantálása, ezért a preventív karbantartás elengedhetetlen lépés a biztonságos légi közlekedés fenntartásában. A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa utasainak.

A munkálatok ideje alatt szünetel a légi forgalom a reptéren, a munkatársak már értesítették a légi társaságokat és a partnereket a karbantartásról. Az üzemeltető hangsúlyozza, hogy a tervezett munkálatokat a lehető legkevesebb járat érintésével végezik el, hogy minimalizálják a kellemetlenségeket, így mindössze 4 járat menetrendje lesz érintett.