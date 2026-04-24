A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa (b) magánkihallgatáson fogadja Gerard Larchert, a francia szenátus elnökét a vatikáni lakosztályának dolgozószobájában 2025. október 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vatikáni Média

Súlyos szavak a repülőn – Folytatja Ferenc pápa hagyományát XIV. Leó

Infostart / MTI

„A kérdés nem az, hogy megváltozik-e a rezsim vagy sem, hanem az, miként tudjuk terjeszteni azokat az értékeket, amelyekben hiszünk oly sok ártatlan halála nélkül. Az iráni kérdés nyilvánvalóan nagyon összetett” – mondta a katolikus egyházfő.

Az egyház pásztoraként nem támogathatom a háborút – hangoztatta az iráni háború kapcsán XIV. Leó pápa, aki az afrikai apostoli látogatását lezárva a Vatikánba visszatérőben repülőgépe fedélzetén az egyház diplomáciai szerepéről, a migrációról és az azonos nemű párok áldásáról is beszélt a sajtónak csütörtökön.

XIV. Leó úgy vélte, a közvéleményt a pápa politikai állásfoglalása érdekli, hogy mit mond bizonyos kérdésekben, és miért nem ítéli el az egyik vagy másik ország kormányát.

Kiemelte, hogy az apostoli látogatások éppen azt szolgálják, hogy az egyházfő arra próbálja bátorítani a népeket, hogy vállaljanak felelősséget sorsukért. Hasonlóképpen fontos „az államfőkkel beszélni a szemléletváltás bátorításával, hogy nyitottabbak legyenek népük jóléte iránt, és lehetőség nyíljon egy adott ország javainak újraosztására” – monda a pápa.

A RAI olasz közmédiának az iráni háborúval kapcsolatos kérdésére válaszolva XIV. Leó kifejtette, új hozzáállásra van szükség a béke előmozdítása érdekében. Megemlítette, hogy leveleket kapott az iráni háború első napján meghalt gyermekek családjaitól.

„A kérdés nem az, hogy megváltozik-e a rezsim vagy sem, hanem az, miként tudjuk terjeszteni azokat az értékeket, amelyekben hiszünk oly sok ártatlan halála nélkül. Az iráni kérdés nyilvánvalóan nagyon összetett (...) kaotikus helyzet alakult ki, amely kritikus a világgazdaság számára, de ott van Irán egész lakossága is, ártatlan emberek, akik a háború miatt szenvednek” – jelentette ki a pápa.

A katolikus egyházfő a békepárbeszéd folytatását szorgalmazta, a háborúval való fenyegetés beszüntetését, és a nemzetközi jog tiszteletben tartását.

Elmondta, hogy az a kisfiú, aki a tavaly november végén Libanonban tett első apostoli látogatásán üdvözlő táblával várt rá, a mostani háborúban életét vesztette.

„Egyházként – ismételten mondom –, pásztorként nem támogathatom a háborút. És mindenkit arra akarok bátorítani, hogy tegyen erőfeszítést és olyan válaszokat keressen, amelyek a béke kultúrájából, nem pedig a gyűlöletből és a megosztottságból erednek” – hangsúlyozta.

A pápa kiemelt értéknek nevezte a Szentszék „néha nagy áldozattal” végzett diplomáciai munkáját, amelynek segítségével kapcsolatot tud tartani a tekintélyelvű politikai vezetőkkel is.

„Nem fogalmazunk meg mindig nagy kritikát, bírálatot vagy ítéletet. De nagyon sok munka zajlik a színfalak mögött az igazságosság előmozdítása érdekében, humanitárius ügyekben, vagy olyan helyzetek megoldása érdekében, amelyek politikai foglyokat érintenek, és lehetőséget keresünk esetleges szabadon engedésükhöz, éhezés, betegség esetén is” – jelentette ki.

XIV. Leó pápa tíz napos afrikai útját befejezve, az Egyenlítői-Guinea fővárosából, Malabóból Rómába tartó repülőúton, az őt kísérő hetven újságíró öt kérdésére válaszolt.

A Vatican News hírportál leirata szerint a pápa a migrációt érintő kérdésre visszakérdezett azt tudakolva, mit tesz a világ északi része a dél segítéséért. „Mindenki északra akar menni, de az északnak gyakran nincsen válasza arra, milyen lehetőségeket tud kínálni” – mondta.

„Személyes véleményem, hogy

egy államnak joga van szabályokat felállítani a határainál. Nem mondom, hogy mindenki rendezetlenül beléphet,

mivel így ott, ahova mennek, néha igazságtalanabb helyzet alakul ki, mint ott, ahonnan származnak”

– jelentette ki. A pápa azt kérdezte, miért ne lehetne állami segítséggel vagy gazdagabb nagyvállalkozások befektetésével megváltoztatni például az afrikai országok helyzetét. Megjegyezte, hogy Afrika kincsei másokat tesznek gazdaggá idegen országokban.

"Talán nemzetközi szinten többet kell dolgoznunk, hogy Afrika országaiban nagyobb legyen az igazságosság, egyenlőség és fejlődés, és ne kényszerüljenek más országokba vándorolni (...) minden esetre emberekről van szó, és az emberekkel emberi módon kell bánnunk, nem szabad rosszabbul bánni velük, úgy mint a házi, vagy más állatokkal" - mondta XIV. Leó.

A német egyház márciusban bevezetett gyakorlatával kapcsolatban, miszerint áldásban részesíti az azonos nemű párokat a pápa úgy vélte, "az egyház egységének vagy megosztottságának nem szexuális kérdések körül kellene forogni".

Hangoztatta: "azt gondolom, hogy sokkal nagyobb és jelentősebb kérdések is léteznek, úgy mint az igazságosság, a férfiak és nők egyenlősége, szabadsága, a vallásszabadság, amelyeknek elsőbbrendűnek kellene lennie".

Elmondta, hogy a Szentszék már tisztázta a német püspökökkel, hogy nem ért egyet az azonos nemű vagy "nem szabályos helyzetben élő" párok áldásának intézményesítésével. Ferenc pápára emlékeztetett, miszerint az egyház mindenkit megszólít és befogad. "Ezen túllépni most, azt hiszem, több megosztottságot okoz mint egységet" - mondta XIV. Leó.

Elemző: átmeneti erősödés még lehet, de az év végére inkább gyengül majd a forint
Tálas Péter az Arénában: Ukrajna az Öböl-államokkal üzletelve juthat fontos új partnerekhez

Szíria és Venezuela után harmadik szövetségesét, Iránt is elveszítette a háború miatt Oroszország – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. Tálas Péter szerint szerint az ukránoknak sem kedvez az iráni háború, mert olyan mennyiségű lőszer fogyott, aminek a pótlása hosszú időt vesz igénybe.
 

Betelt a pohár Donald Trumpnál: felüggeszthetik egy európai szövetséges ország NATO-tagságát

A Pentagon belső levelezésében olyan megtorlási lehetőségeket vázoltak fel azon amerikai szövetségesekkel szemben, akik nem nyújtottak kellő támogatást Washingtonnak az Irán elleni háborúban. A tervek között szerepel Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztése, valamint a Falkland-szigetekkel kapcsolatos brit igények felülvizsgálata is.

Rossz hírre ébredtek a magyarok: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka leple alatt

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after Trump's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

