Infostart.hu
2026. április 24. péntek György
F-16-os vadászbombázó állomásozik a lengyel haderő 32-es számú taktikai légitámaszpontján a Lódzi vajdaságban levő Lasknál 2025. szeptember 11-én, Donald Tusk lengyel miniszterelnök laski látogatásának napján. A varsói külügyminisztérium bejelentette, hogy Lengyelország kérésére összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér előző napi orosz megsértése miatt, Csehország pedig kész helikoptereket küldeni Lengyelországba légterének védelmére.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Lengyel harci gépek elfogtak két orosz katonai repülőgépet

Infostart / MTI

Lengyel F-16-os harci gépek elfogtak két orosz Szu-30-as katonai repülőt a Balti-tenger felett - közölte a lengyel védelmi miniszter helyettese pénteken az X-en.

"Lengyelország és a térség biztonságának bármilyen jellegű megsértésére azonnal NATO-válasz érkezik" – írta Cezary Tomczyk.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter a hónap elején arról számolt be, hogy NATO-gépek egy orosz Il-20-as felderítő repülőgépet fogtak közre. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága tájékoztatása szerint tavaly

ősszel volt olyan hét, amikor a szövetséges repülők három alkalommal fogtak el orosz katonai repülőket.

Orosz felderítő repülőgépek rendszeresen hajtanak végre repüléseket a Balti-tenger térségében, gyakran kikapcsolt jeladóval és repülési terv leadása nélkül, ami megnehezíti azonosításukat.

Az orosz légierő tevékenységét a térségben a NATO balti légtérrendészeti missziója figyeli, amely lengyel és más szövetséges repülőgépek járőrözésével biztosítja a tenger és a környező országok légterét.

Szakértő a román kormányválságról: róka fogta csuka helyzet, fogy a levegő a miniszterelnök körül

A szociáldemokrata miniszterek lemondása után elveszítette a többséget a román parlamentben Ilie Bolojan. Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa az InfoRádióban azt mondta, lehetett rá számítani, hogy a nézetkülönbségek miatt nem marad sokáig egységes a koalíció, mostantól pedig többféle forgatókönyv is érvényesülhet, és akár Nicusor Dan államfő szerepe is még inkább felértékelődhet.
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy" – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

