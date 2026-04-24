Lengyel harci gépek elfogtak két orosz katonai repülőgépet

"Lengyelország és a térség biztonságának bármilyen jellegű megsértésére azonnal NATO-válasz érkezik" – írta Cezary Tomczyk.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter a hónap elején arról számolt be, hogy NATO-gépek egy orosz Il-20-as felderítő repülőgépet fogtak közre. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága tájékoztatása szerint tavaly

ősszel volt olyan hét, amikor a szövetséges repülők három alkalommal fogtak el orosz katonai repülőket.

Orosz felderítő repülőgépek rendszeresen hajtanak végre repüléseket a Balti-tenger térségében, gyakran kikapcsolt jeladóval és repülési terv leadása nélkül, ami megnehezíti azonosításukat.

Az orosz légierő tevékenységét a térségben a NATO balti légtérrendészeti missziója figyeli, amely lengyel és más szövetséges repülőgépek járőrözésével biztosítja a tenger és a környező országok légterét.