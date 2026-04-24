2026. április 24. péntek György
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close up of businesswomans hands with pen, glasses, and calculator doing some financial calculations
Nyitókép: NoSystem images/Getty Images

Senkinek sem kell aggódnia – üzent az adóhatóság

A május 20-ai határidő előtt már egymillió adózó elintézte a bevallását. Aki még nem, annak segít a NAV: online, telefonon, kisfilmmel és személyesen is. Pénteken a NAV Dózsa György úti ügyfélszolgálata 18 óráig lesz nyitva, az adótudatossági programok mellett a NAV szakértői segítenek az szja-bevallásokban is.

A legkényelmesebb, mint mindig, ebben az esetben is az elektronikus út: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is 5,6 millió tervezetet készített ügyfeleinek, amelyek az eSZJA-ban Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval érhetők el. Az előkészített digitális bevallásokat itt lehet átnézni, elfogadni, és ha szükséges, módosítani vagy kiegészíteni. Április 23-ig már 1,6 millióan megtekintették, 920 ezren véglegesítették, közülük 628 ezren módosítás nélkül fogadták el az adóhivatal által kiajánlott tervezetet az eSZJA-rendszerben – derül ki az adóhivatal közleményéből.

Akinek ki kell egészítenie a tervezetet, de bizonytalan a kitöltésben, és még ezért nem kezdett hozzá, annak sem kell aggódnia, hiszen számos segítséget kaphat a bevallási folyamatban. Az elektronikus tervezetek beépített súgója mellett a kitöltést automatikus kérdés-felelet mód is segíti. A NAV tavalyi ügyfélbarát fejlesztése „hihetetlenül” megkönnyíti az ingatlanértékesítés vagy -bérbeadás jövedelmének bevallását, hiszen csak egyszerű kérdésekre kell válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges rubrikákat.

Aki jogosult valamelyik adóalap-kedvezményre (például családi kedvezményre, személyi kedvezményre, három-, négy- vagy többgyerekes, a harminc év alatti anyák vagy az első házasok kedvezményére), de tavaly év közben nem kérte a munkáltatótól, az most a tervezetében kérheti egy összegben. A családi kedvezmény és a személyi kedvezmény igénybevételét a hivatal két új, képernyőképes kisfilmmel is segíti, amely lépésről lépésre mutatja be a folyamatot.

És mindig vannak olyanok is, akik inkább a személyes kapcsolatban bíznak, ők a NAV 1819-es ingyenesen hívható Infóvonalán, vagy az ügyfélszolgálatokon kérhetnek tájékoztatást a bevallással kapcsolatban. Sőt, április 24-én a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Dózsa György úti központi ügyfélszolgálata tematikus szja nyílt nappal várja ügyfeleit: a hivatal munkatársai reggel 8 órától egészen 18 óráig segítenek a bevallásokkal.

Érdemes tehát hozzákezdeni, hiszen rengeteg célzott, személyre szabott segítség érhető el a kitöltéshez, mindenki megtalálja a hozzá legjobban passzoló megoldást, így az egész ügyintézés mindössze pár percet vesz igénybe – emeli ki a NAV, hozzátéve: természetesen minden információ megtalálható a hivatal honlapján is az SZJA-bevallás 2025 csempén.

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni"

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az első hónapokban egyszerű, pozitív hatású, hangulatjavító lépéseket vár az új kormánytól. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője az InfoRádióban azt mondta, olyan oktatási minisztert látnának szívesen a tárca élén, aki meghallgatja a szakma képviselőinek véleményét.
 

2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Keresik az irányt a tőzsdék - Mi mozgatja ma a piacokat?

Keresik az irányt a tőzsdék - Mi mozgatja ma a piacokat?

A geopilitikai feszültségek mozgatják továbbra is a piacokat, az ázsiai tőzsdék vegyesen állnak a ma reggeli kereskedésben, míg az európai határidős indexek jellemzően esésekkel nyitottak, csak a DAX emelkedik kismértékben. Ma gazdasági hangulatindexek érkeznek, amire figyelhetnek a befektetők és jön néhány vállalati negyedéves gyorsjelentés is.

Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: mesterséges intelligencia segítségével kerekednének felül az ukránok

Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: mesterséges intelligencia segítségével kerekednének felül az ukránok

Új szakaszba lép az ukrajnai háború. A jövőben a mesterséges intelligenciával vezérelt, autonóm drónoké lesz a főszerep.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

