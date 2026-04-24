Senkinek sem kell aggódnia – üzent az adóhatóság

A legkényelmesebb, mint mindig, ebben az esetben is az elektronikus út: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is 5,6 millió tervezetet készített ügyfeleinek, amelyek az eSZJA-ban Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval érhetők el. Az előkészített digitális bevallásokat itt lehet átnézni, elfogadni, és ha szükséges, módosítani vagy kiegészíteni. Április 23-ig már 1,6 millióan megtekintették, 920 ezren véglegesítették, közülük 628 ezren módosítás nélkül fogadták el az adóhivatal által kiajánlott tervezetet az eSZJA-rendszerben – derül ki az adóhivatal közleményéből.

Akinek ki kell egészítenie a tervezetet, de bizonytalan a kitöltésben, és még ezért nem kezdett hozzá, annak sem kell aggódnia, hiszen számos segítséget kaphat a bevallási folyamatban. Az elektronikus tervezetek beépített súgója mellett a kitöltést automatikus kérdés-felelet mód is segíti. A NAV tavalyi ügyfélbarát fejlesztése „hihetetlenül” megkönnyíti az ingatlanértékesítés vagy -bérbeadás jövedelmének bevallását, hiszen csak egyszerű kérdésekre kell válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges rubrikákat.

Aki jogosult valamelyik adóalap-kedvezményre (például családi kedvezményre, személyi kedvezményre, három-, négy- vagy többgyerekes, a harminc év alatti anyák vagy az első házasok kedvezményére), de tavaly év közben nem kérte a munkáltatótól, az most a tervezetében kérheti egy összegben. A családi kedvezmény és a személyi kedvezmény igénybevételét a hivatal két új, képernyőképes kisfilmmel is segíti, amely lépésről lépésre mutatja be a folyamatot.

És mindig vannak olyanok is, akik inkább a személyes kapcsolatban bíznak, ők a NAV 1819-es ingyenesen hívható Infóvonalán, vagy az ügyfélszolgálatokon kérhetnek tájékoztatást a bevallással kapcsolatban. Sőt, április 24-én a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Dózsa György úti központi ügyfélszolgálata tematikus szja nyílt nappal várja ügyfeleit: a hivatal munkatársai reggel 8 órától egészen 18 óráig segítenek a bevallásokkal.

Érdemes tehát hozzákezdeni, hiszen rengeteg célzott, személyre szabott segítség érhető el a kitöltéshez, mindenki megtalálja a hozzá legjobban passzoló megoldást, így az egész ügyintézés mindössze pár percet vesz igénybe – emeli ki a NAV, hozzátéve: természetesen minden információ megtalálható a hivatal honlapján is az SZJA-bevallás 2025 csempén.