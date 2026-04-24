Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje nyilatkozik az Európai Unió külügyi tanácsának videókonferencia keretében tartott nem hivatalos tanácskozása után Brüsszelben 2025. november 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Még szárad a tinta a 20. szankciós csomagon, érkezik a 21.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozott erről az EU-csúcson.

Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik - jelentette be pénteken Kaja Kallas, a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az uniós vezetők ciprusi informális tanácskozása előtt, egy nappal azután, hogy az EU jóváhagyta a 20. szankciós csomagot.

Keményen dolgozunk azon, hogy haladjunk tovább a szankciók 21. csomagjával is – mondta Kallas újságírók előtt.

Hozzátette: ezzel azt a világos üzenetet akarják küldeni Oroszországnak, hogy hiába vár arra, hogy az unió feladja. Továbbá azt is egyértelműen jelzik Moszkvának, hogy Ukrajna fontosabb az EU-nak, mint neki, és továbbra is támogatni fogják.

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni"

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az első hónapokban egyszerű, pozitív hatású, hangulatjavító lépéseket vár az új kormánytól. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője az InfoRádióban azt mondta, olyan oktatási minisztert látnának szívesen a tárca élén, aki meghallgatja a szakma képviselőinek véleményét.
 

Új zászló kerül fel a Parlament épületére a magyar és a székely mellé

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

A fogyasztói ár egyelőre maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, de a piaci nagykereskedelmi árak szabadon változnak; holnap a benzinnél lehet drágulásra számítani- írja a holtankoljak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata

A Tisza-program részeként az ígéretek között helyt kapott a kata adózás elérhetővé tétele ismét széles körben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

