2026. április 24. péntek György
Donald Trump amerikai elnök (j) és Howard Lutnick új amerikai kereskedelmi miniszter kezet fog Lutnick beiktatási ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. február 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

Valami nem stimmel az egymillió dolláros „Trump Aranykártya” körül

Infostart

Eddig csupán egy ember kapott úgynevezett „Trump Aranykártya” vízumot, amelyet egy külföldi legalább egymillió dollárért vásárolhat meg, hogy állandó tartózkodást szerezzen az Egyesült Államokban, és lehetőséget kapjon az amerikai állampolgárság gyors megszerzéséhez – közölte Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter kongresszusi bizottsági meghallgatásán csütörtökön.

A vízumprogram decemberben indult, és néhány nappal később a kereskedelmi miniszter már arról számolt be, hogy a kormány ebből máris 1,3 milliárd dollár bevételre tett szert.

A csütörtöki kongresszusi bizottsági meghallgatáson a kereskedelmi miniszter nem tért ki a látszólagos ellentmondásra, inkább azt hangsúlyozta, hogy „több százan állnak sorba”, hogy megszerezhessék az „Aranykártyát”.

Maga az ötlet viszonylag elterjedt világszerte, több tucat ország kínál különböző változatú „aranykártyát” azoknak, akik ezt képesek megfizetni, köztük van az Egyesült Királyság, Spanyolország, Görögország, Málta, Ausztrália, Kanada és Olaszország is.

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az első hónapokban egyszerű, pozitív hatású, hangulatjavító lépéseket vár az új kormánytól. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője az InfoRádióban azt mondta, olyan oktatási minisztert látnának szívesen a tárca élén, aki meghallgatja a szakma képviselőinek véleményét.
 

Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország csütörtökön közölte: egy esetleges fegyveres konfliktus esetén orosz támadás célpontjává válnak azok az európai országok, amelyek francia nukleáris csapásmérő bombázókat fogadnak be. Mérgező, olajos eső hullott az oroszországi Tuapsze városára, miután egy ukrán dróncsapás miatt kigyulladt a Rosznyefty által üzemeltetett helyi kőolajfinomító. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy lehetőleg maradjanak otthon - tudósított a Financial Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Nem várt bejelentést tett a magas rangú katonai vezető: erre biztosan nem számított Oroszország

Nemcsak Ukrajna kitartását méltatta, hanem arról is beszélt, hogy a Nyugat teljesen új szintre emelné az együttműködést az országgal.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

