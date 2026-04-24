ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.22
usd:
311.98
bux:
133549.92
2026. április 24. péntek György
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 26: British Prime Minister Keir Starmer (R) talks with Britains ambassador to the United States Peter Mandelson during a welcome reception at the ambassadors residence on February 26, 2025 in Washington, DC. British Prime Minister Keir Starmer is on his first visit to Washington since US President Donald Trump returned to the White House. Starmers trip comes shortly after he announced an increase in UK defence spending, ostensibly as a signal to Trump that the UK is prepared to bolster Europes security, and as he aims to broker a fair peace deal for Ukraine amid Trumps warming relations with Russia. (Photo by Carl Court/Getty Images)
Nyitókép: Carl Court/Getty Images

Az amerikai igazságügyi minisztérium blokkolta a Scotland Yard Mandelson-nyomozását

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Úgy tűnik, annyira megromlott Nagy-Britannia és az Egyesült Államok viszonya, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium akadályozza a nyomozást Peter Mandelson ügyében. A pedofília miatt elítélt Jeffrey Epstein barátját Keir Starmer brit kormányfő nevezte ki nagykövetnek és a londoni rendőrség vizsgálná a kérdést.

Az amerikai hatóságok nem hajlandók önkéntesen átadni az Epstein-dossziéból származó, és Peter Mandelsonra vonatkozó anyagokat. A volt washingtoni nagykövet kinevezés körüli botrány azzal fenyeget, hogy belebukhat a brit miniszterelnök. Nem Mandelson Jeffrey Epsteinnel fenntartott barátsága, hanem

amiatt nyomoz ügyében a brit rendőrség, hogy bizalmas kormányzati adatokat adhatott ki a pénzembernek.

A brit oldal ragaszkodik ahhoz, hogy a Scotland Yard egy úgynevezett kölcsönös jogsegélykérelem keretében hivatalosan igényelhesse az Epstein-iratokat. Ez az eljárás akár másfél évig is eltarthat, ami jelentősen lassítja a nyomozást.

Mandelson, a brit Munkáspárt egykori befolyásos politikusa, február végén került a hatóságok látókörébe. Londoni otthonában tartóztatták le, és közel kilenc órán át hallgatták ki hivatali visszaélés gyanúja miatt, majd óvadék ellenében szabadon engedték.

A nyomozás alapját az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett Epstein-iratok képezik, amelyek szerint Mandelson bizalmas kormányzati információkat szivárogtatott ki a milliárdos szexuális ragadozónak, akit később holtan találtak a börtönben. Ez akkor történt, amikor Mandelson üzleti ügyek minisztereként szolgált Gordon Brown egykori brit kormányfő kabinetjében.

A kiszivárogtatott adatok között szerepelhetett egy több milliárd eurós uniós mentőcsomag terve, részletek Brown lemondásáról, valamint állami ingatlanok esetleges eladásával kapcsolatos információk.

A Scotland Yard főkapitánya, Sir Mark Rowley személyesen is lobbizott az ügyben: előbb a mostani washingtoni brit nagykövetnél járt közben, majd márciusban Washingtonba utazott, hogy az amerikai tisztviselőket rávegye az iratok kiadására. Próbálkozásai egyelőre eredménytelenek.

Az amerikai igazságügyi minisztérium álláspontja szerint a fájlokban nincs elegendő bizonyíték újabb büntetőeljárások indításához.

Közben Donald Trump elnök többször is felszólított arra, hogy az országa „lépjen tovább az Epstein-ügyben”. Bírálói szerint sokáig akadályozta az akták kiadását és az elítélt bűnöző barátja is volt. Trump azonban azt mondta, hogy évekkel a botrány kipattanása előtt megszakította vele a kapcsolatot és eddig semmilyen terhelő bizonyíték nem került elő vele kapcsolatban.

A brit nyomozók számára az jelenti a legfőbb akadályt, hogy a Peter Mandelson elleni vádemeléshez az eredeti dokumentumokra van szükségük – a nyilvánosságra hozott másolatok önmagukban nem elegendőek. A Scotland Yard ezért most készíti elő a hivatalos jogsegélykérelmet.

Közben a héten Mandelson heves szócsaták témája volt Starmer és volt beosztottjai között. A kormányfő szerint elhallgatták előtte, hogy volt nagykövete nem ment át egy biztonsági átvilágításon. Volt beosztottjai szerint viszont éppenséggel a hivatala gyakorolt rájuk nyomást, hogy mindenképpen nevezzék ki.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Az amerikai igazságügyi minisztérium blokkolta a Scotland Yard Mandelson-nyomozását

keir starmer

epstein-botrány

peter mandelson

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter
Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Egyik fő feladatának a gyerekek és oktatók leterheltségének csökkentését látja, mint mondta, „úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy sokféle tantárgyat kell tanítani. Sok a tantárgy, amit sok órában tanítanak” – fogalmazott. Lannert Judit miniszterként megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert és a „kompetenciamérés-cunamit”. Csak a 6., 8. és 10. évfolyamokban tartana felméréseket. Lannert elmondta, hogy a későbbiekben teljesen átalakítják a tankerületi rendszereket is. A tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország csütörtökön közölte: egy esetleges fegyveres konfliktus esetén orosz támadás célpontjává válnak azok az európai országok, amelyek francia nukleáris csapásmérő bombázókat fogadnak be. Mérgező, olajos eső hullott az oroszországi Tuapsze városára, miután egy ukrán dróncsapás miatt kigyulladt a Rosznyefty által üzemeltetett helyi kőolajfinomító. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy lehetőleg maradjanak otthon - tudósított a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán

Az első negyedévben sorra kerültek forgalomba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók, a Porsche 911-től a Ferrari Purosangue-ig.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 24. 13:43
Lebukott a saját kommandós akciója sikerére fogadó katona
2026. április 24. 07:54
Magyar Szövetség a Benes-dekrétumokról: folytatódhatnak a vagyonelkobzások, ez a kollektív bűnösség elvét erősíti
×
×