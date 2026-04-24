Az amerikai igazságügyi minisztérium blokkolta a Scotland Yard Mandelson-nyomozását

Az amerikai hatóságok nem hajlandók önkéntesen átadni az Epstein-dossziéból származó, és Peter Mandelsonra vonatkozó anyagokat. A volt washingtoni nagykövet kinevezés körüli botrány azzal fenyeget, hogy belebukhat a brit miniszterelnök. Nem Mandelson Jeffrey Epsteinnel fenntartott barátsága, hanem

amiatt nyomoz ügyében a brit rendőrség, hogy bizalmas kormányzati adatokat adhatott ki a pénzembernek.

A brit oldal ragaszkodik ahhoz, hogy a Scotland Yard egy úgynevezett kölcsönös jogsegélykérelem keretében hivatalosan igényelhesse az Epstein-iratokat. Ez az eljárás akár másfél évig is eltarthat, ami jelentősen lassítja a nyomozást.

Mandelson, a brit Munkáspárt egykori befolyásos politikusa, február végén került a hatóságok látókörébe. Londoni otthonában tartóztatták le, és közel kilenc órán át hallgatták ki hivatali visszaélés gyanúja miatt, majd óvadék ellenében szabadon engedték.

A nyomozás alapját az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett Epstein-iratok képezik, amelyek szerint Mandelson bizalmas kormányzati információkat szivárogtatott ki a milliárdos szexuális ragadozónak, akit később holtan találtak a börtönben. Ez akkor történt, amikor Mandelson üzleti ügyek minisztereként szolgált Gordon Brown egykori brit kormányfő kabinetjében.

A kiszivárogtatott adatok között szerepelhetett egy több milliárd eurós uniós mentőcsomag terve, részletek Brown lemondásáról, valamint állami ingatlanok esetleges eladásával kapcsolatos információk.

A Scotland Yard főkapitánya, Sir Mark Rowley személyesen is lobbizott az ügyben: előbb a mostani washingtoni brit nagykövetnél járt közben, majd márciusban Washingtonba utazott, hogy az amerikai tisztviselőket rávegye az iratok kiadására. Próbálkozásai egyelőre eredménytelenek.

Az amerikai igazságügyi minisztérium álláspontja szerint a fájlokban nincs elegendő bizonyíték újabb büntetőeljárások indításához.

Közben Donald Trump elnök többször is felszólított arra, hogy az országa „lépjen tovább az Epstein-ügyben”. Bírálói szerint sokáig akadályozta az akták kiadását és az elítélt bűnöző barátja is volt. Trump azonban azt mondta, hogy évekkel a botrány kipattanása előtt megszakította vele a kapcsolatot és eddig semmilyen terhelő bizonyíték nem került elő vele kapcsolatban.

A brit nyomozók számára az jelenti a legfőbb akadályt, hogy a Peter Mandelson elleni vádemeléshez az eredeti dokumentumokra van szükségük – a nyilvánosságra hozott másolatok önmagukban nem elegendőek. A Scotland Yard ezért most készíti elő a hivatalos jogsegélykérelmet.

Közben a héten Mandelson heves szócsaták témája volt Starmer és volt beosztottjai között. A kormányfő szerint elhallgatták előtte, hogy volt nagykövete nem ment át egy biztonsági átvilágításon. Volt beosztottjai szerint viszont éppenséggel a hivatala gyakorolt rájuk nyomást, hogy mindenképpen nevezzék ki.