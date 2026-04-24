Ez az androidos frissítés sok utasnak jöhet jól

A Google Wallet androidos alkalmazását a legtöbben mobilfizetésre használják, pedig jóval több funkciót kínál: a bolti hűségkártyák mellett repülős beszállókártyák is tárolhatók benne. Ezekhez érkezett most egy jelentős újdonság, ugyanis az app már valós idejű járatkövetésre is képes – számolt be a 9to5Google nyomán a hvg.hu.

Az új funkció az Android 16 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el, és közvetlenül a beszállókártyához kapcsolódva mutatja a járat aktuális állapotát, beleértve a várható érkezési időt is. A frissítés a zárképernyőn és az always-on displayen is megjelenik, ahol egy repülő ikon jelzi az útból hátralévő időt, a beszállókártya pedig egy érintéssel továbbra is gyorsan elérhető marad.