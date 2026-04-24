ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.6
usd:
314.59
bux:
133930.07
2026. április 24. péntek György
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Gyalázatos módon bántak el a demens nénivel

Infostart / MTI

Három férfi letartoztatását rendelte el a Miskolci Járásbíróság, akik a megalapozott gyanú szerint idős, súlyos fokban demens asszonyt csaptak be, és ezzel több mint 80 millió forintot szereztek – közölte pénteken a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

A rendelkezésre álló adatok szerint az ügy első rendű gyanúsítottja 2025 februárjában ajándékozási szerződést kötött a sértettel egy miskolctapolcai ingatlan vonatkozásában olyan, hamis indok alapján, hogy köztük évtizedes baráti viszony áll fent, és a férfi folyamatosan gondoskodik az idős nőről. A terhelt tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezték, majd a férfi a házat rövid időn belül eladta, amivel több mint 80 millió forint kárt okozott a sértettnek.

A másodrendű gyanúsított 2025 áprilisában arra vette rá a sértettet, hogy pénzt vegyen fel a bankszámlájáról. Az asszonyt egy miskolci bankfiókba vitte, ahol a nő több mint négymillió forintot vett fel, és adott át a terheltnek. Ezzel a módszerrel később a harmadrendű gyanúsított is mintegy másfélmillió forintot szerzett meg az idős nőtől.

A törvényszék közölte, bizonyítottság esetén az első rendű terhelt cselekményei különösen nagy kárt okozó csalás és közokirat-hamisítás bűntettének, még társai cselekményei csalás bűntette minősített esetének megállapítására alkalmasak.

A bíróság a kiszabható büntetési tétel miatt fennálló szökés, elrejtőzés veszélye okán a letartóztatás elrendelésével látta biztosítottnak a terheltek eljárási cselekményeken való részvételét. Álláspontja szerint tartani kell attól is, hogy kényszerintézkedés hiányában az eljárás más résztvevőit jogellenesen befolyásolnák, illetve tárgyi bizonyítási eszközt rejtenének el vagy semmisítenének meg. Hozzátették, előéletük és életvitelük alapján következtetni lehet a bűnismétlésre is, így a bíróság mindhármuk vonatkozásában 2026. május 23. napjáig rendelte el letartóztatást.

A végzés a másod- és harmadrendű terhelt tekintetében végleges.

Kezdőlap    Bűnügyek    Gyalázatos módon bántak el a demens nénivel

ingatlan

csalás

miskolc

demens

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte

Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte
Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni – jelentette be Magyar Péter, aki Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A leendő kormányfő 14 órakor tart videós sajtótájékoztatót, ahol megnevezi az oktatási minisztert is.
 

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

Új zászló kerül fel a Parlament épületére a magyar és a székely mellé

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az elemzők szerint az év közepére sokkal erősebb lehet a forint, mint most

Az elemzők szerint az év közepére sokkal erősebb lehet a forint, mint most

Az euró–forint árfolyam az elmúlt napokban a 360–365 közötti sávban mozgott, pénteken azonban az euró jegyzése már 366 forint fölé emelkedett, miközben a dollár 313–314 forint között ingadozik. A piaci hangulatot a választások utáni bizalom és a bizonytalan közel-keleti helyzet egyaránt befolyásolja. A nap elején a forint enyhén erősödni tudott a vezető devizákkal szemben. Az ING elemzői szerint az év közepén 350 forint is lehet egy euró.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas bajban van az ország gazdasága: elkerülhetetlen a totális csőd?

Hatalmas bajban van az ország gazdasága: elkerülhetetlen a totális csőd?

Görögország idén elveszíti régóta viselt, kétes dicsőségét: az euróövezet legeladósodottabb tagállamának címét Olaszország veszi át

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 24. 09:02
Gyilkos rémtett Szolnokon: két emberrel végzett az erdőben
2026. április 24. 06:11
Szirti sassal vadászott macskákra, és levideózta a haláltusájukat
×
×