Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője előre bejelentetten felszólal a 2021-27. évi ciklus EU-s forrásainak felhasználásáról szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 22-én.
Kiáltványt írt az Orbán Viktor évértékelőit szervező egyesület

Kiáltványt bocsát vitára a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület a nemzeti minimum megteremtéséért – jelentette be pénteki budapesti sajtótájékoztatóján az egyesület elnöke.

Győri Enikő, a Fidesz uniós parlamenti képviselője közölte: a kiáltvány tizenkét pontos, célja a nemzeti, társadalmi minimum megteremtése, és az egyesület által januárban indított ezerfős reprezentatív kutatás eredményei alapján készült.

A kutatás során arra voltak kíváncsiak, melyek azok az alapértékek, amelyekkel a magyar társadalom többsége azonosulni tud. A kiáltványt, amelyhez az egyesület honlapján bárki csatlakozhat, a pártoknak és a közjogi méltóságoknak külön is eljuttatják – mondta.

„Szeretnénk, ha a politika inspirálódna ebből a munkából, mert ha van társadalmi igény azokra az alapokra, amelyekben a magyarok egyetértenek, akkor a politikának ezt fel kell vállalnia". Ez lenne az útja annak, hogy „újrafoltozzuk a szétszakadt magyar társadalom és politika szövetét" – közölte Győri Enikő, aki hozzátette, hogy szándékosan nem a kampányban tették közzé az eredményeket.

Hangsúlyozta: nem az volt a céljuk, hogy az egyesület határozza meg ezt a társadalmi minumumt, az emberektől várták, hogy elmondják, számukra melyek a legfontosabb alapértékek.

Az egyesület tájékoztatása szerint a nemzeti minimum egy politikai, kulturális alapmegállapodás, egyfajta íratlan társadalmi szerződés, amely azokat az alapértékeket és eljárásrendeket foglalja magában, amelyeket a politikai verseny szereplői ideológiától függetlenül magukra nézve is kötelezőnek ismernek el.

A Győri Enikő által ismertetett pontok között szerepel, hogy

  • Magyarország ne vegyen részt semmilyen háborúban,
  • az állam kiemelt feladata a társadalmi béke megőrzése,
  • az államnak a teljes magyar nemzetet kell képviselnie,
  • a társadalom alapja a család,
  • az egyének érdeke nem írhatja felül a közösségi érdeket és az is, hogy
  • az iskoláknak egyaránt feladata az oktatás, a nevelés és a közösségépítés.

Ugyancsak szerepel a pontok között, hogy

  • a kiszolgáltatottak védelme elsősorban az állam felelőssége,
  • a vélemény „szent és szabad", amíg a mások méltóságát nem sérti,
  • a közbeszéd legyen tiszta és a másik ember tiszteletén alapuljon,
  • a rosszhiszemű, szándékos megtévesztés nem elfogadható és a közéletből el kell tűnnie,
  • Magyarország munkaalapú társadalom, minden munkaképes embernek dolgoznia kell,
  • a közpénzek felhasználása pedig legyen átlátható,
  • a korrupcióval szemben zéró toleranciát kell tanúsítani.

Ahogy az elnök jelezte, a legerősebb támogatottságot és egyben a legszélesebb társadalmi konszenzust a korrupcióval szembeni zérő tolerancia, a közbeszéd tisztelet alapú normája, a békepreferencia, a nemzet védelmének elve és a megtévesztő kommunikáció elutasítása kapta.

