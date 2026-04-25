INFORÁDIÓ - ÉLŐ
2026. április 25. szombat Márk
Most kiderül, melyik bank a legengedékenyebb személyi kölcsön igénylésekor

Egy személyi kölcsön-felvétel során nagy szerepe van a megfelelő bank kiválasztásának. Alapvetően a kamat és a THM befolyásolhat leginkább a döntésben. Kiemelten fontos az is, hogy az egyes pénzintézetek szabályozása mennyire szigorú vagy épp megengedő. A money.hu szakértői utánajártak, hogy melyik bank mely feltételek vizsgálatakor jár el rigorózusabban, illetve engedékenyebben a többinél.

A bankok belső szabályzata rögzíti például azt, hogy milyen hosszú munkaviszonyt várnak el, vagy épp milyen feltételeket támasztanak a külföldi munkaviszonnyal, illetve az életkorral szemben. Bizonyos szempontból az egyik, más szempontból pedig egy másik bank lehet engedékenyebb.

A hitelfelvétel kulcsa a bank által elfogadott jövedelem

Személyi kölcsön csak akkor vehető fel, ha az igénylő rendelkezik megfelelő jövedelemmel. A három leggyakoribb jövedelemtípus, amit a bankok elsődlegesen elfogadnak: az alkalmazotti munkabér, az egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelem és a nyugdíj.

  • Munkabér

A legtöbb bank a nettó alapbéren felül a rendszeresen kapott pótlékokat (például: éjszakai, nyelvi) veszi figyelembe. Az igénylés során az utolsó 3 havi munkabért kérik igazolni. Van olyan pénzintézet, amely a 3 havi munkabér közül a legalacsonyabb összeget veszi figyelembe (például CIB), van, amelyik a középső értékkel számol (például K&H) és olyan is, amely a két legkisebb bér átlagát veszi alapul (MBH).

Egyéb juttatások: bónusz, jutalom összegét elfogadja például a K&H, illetve az Erste, amennyiben az havi, negyedéves vagy féléves gyakoriságú. A mozgóbér és teljesítménybér elfogadható a például a Raiffeisen Banknál. A rendszeres napidíjjal és üzemanyag-megtakarítással számol a Raiffeisen és az UniCredit Bank is.

  • Vállalkozói jövedelem

A vállalkozói jövedelem elfogadását elsősorban a működési múlt időtartama határozza meg. Szinte minden banknál elvárt legalább egy lezárt, teljes adóév. Ez alól a CIB és a Raiffeisen kivétel, ahol lezárt törtévet is elfogadnak. Osztalékból származó jövedelemmel például az Erste és OTP bankok számolnak. KATA jövedelem esetén szintén találkozhatunk eltérésekkel. Ennek számításában az Erste és az MBH Bank szigorúbb, mint a többi bank.

  • Nyugdíj

A nyugdíj minden banknál elfogadható, a felső életkorhatár azonban bankonként változó. Ebből a szempontból a CIB és a K&H Bank megengedőbb a 72-75 év lejárati korhatárral.

  • Készpénzes vagy külföldi jövedelem

Aki készpénzben kapott jövedelemmel rendelkezik, az OTP és a Raiffeisen bankokhoz nyújthatja be igénylését. Utóbbinál a munkabér összegét NAV jövedelemigazolással is alá kell támasztani.

A bankok többsége külföldi alkalmazotti jövedelmet is figyelembe vesz, kivéve az UniCreditet. Nem mindegy, hogy mely államban történik a keresőtevékenység. A Raiffeisen Banknál csak ausztriai, a MagNet Bank ausztriai és németországi jövedelmet fogad el. A K&H-nál és az OTP-nél csak speciális esetben fogadható el a külföldi munkabér.

  • Kiegészítő jövedelmek

Talán ebben vannak a legnagyobb eltérések a bankok között. Sokféle kiegészítő jövedelem létezik, banki elfogadásukra íme néhány példa: A házastársi/élettársi tartásdíjat, az ápolási díjat és a GYOD-ot az OTP fogadja el. Rezidensi ösztöndíjjal számol az OTP mellett például a Raiffeisen és UniCredit is. CSEDet és a főállású anyasági jövedelmet az UniCredit számítja be. Megbízási díjat elfogad a CIB, OTP és UniCredit is.

Alkalmazottak munkaviszonyának, munkáltatójának vizsgálata

A kölcsönigényléshez alkalmazottként legalább 3 vagy 6 hónapos munkaviszonnyal kell rendelkezni. 3 hónap elegendő a CIB, Erste, K&H, MBH és az UniCredit Banknál. Sem próbaidő, sem felmondás alatt lévők nem kaphatnak hitelt. A határozott időre kötött munkaszerződés bizonyos feltételekkel működhet, munkaadói szándéknyilatkozatot elfogad például a CIB, OTP, Raiffeisen, UniCredit Bank is.

A bankok vizsgálják a munkáltatót is. A CIB, OTP, UniCredit bankok legalább 12 hónapos működési múltat várnak el. Mindenhol kizáró ok, ha a munkáltató ellen végrehajtás van folyamatban, felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt áll.

Minimum életkor a kölcsönigényléshez

18 éves kortól ugyan benyújtható személyikölcsön-igénylés a K&H Bankhoz és a Cofidishez, de gyakorlati tapasztalat az, hogy ilyenkor adóstárs bevonása szükséges. Több banknál – például: MagNet, MBH, OTP, UniCredit – 21 év az igénylés alsó korhatára, az Erste Banknál 23 éves kortól igényelhető személyi hitel.

A negatív KHR kizáró ok

A hitelbírálat minden banknál az igénylő személyi adatainak Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) történő lekérdezésével indul. A negatív KHR információ minden banknál kizáró ok, kivéve az OTP-t, ahol elfogadható a passzív KHR státusz, amennyiben az igénylő korábbi mulasztását maradéktalanul kiegyenlítette.

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

A Fehér Ház bejelentette a Pakisztánba utazó delegáltjait

Donald Trump közel-keleti ügyekben tárgyaló diplomatái, Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember szombaton Pakisztánba utaznak, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek az iráni kormány képviselőivel, közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője pénteken.

Bejelentette a Fehér Ház, kik ülhetnek tárgyalóasztalhoz a béke érdekében: szombaton utaznak, ezt reméli Trump

Az újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lesznek a közvetítők.

US envoys to go to Pakistan for peace talks as Iran says no direct meeting planned

The White House says Steve Witkoff and Jared Kushner will fly to Islamabad, but Iran's foreign minister is only set to meet Pakistani officials, according to Tehran.

