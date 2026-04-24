2026. április 24. péntek György
Nyitókép: Pixabay

Így áll most az ország üzemanyag-készlete

Az előző hónap végére aggasztóan megcsappantak hazánk benzin- és gázolaj-készletei, mostanra viszont egész tisztességesen sikerült őket visszapótolni.

Áprilisban megindult a stratégiai üzemanyag-tartalékok visszapótlása, miután előző hónapban történelmi mélypontra süllyedt a készlet. A gázolajtartalék háromnegyede, a benzinkészlet 80 százaléka fogyott el akkor – írja a hvg.hu.

A kormány március végén rendelettel kötelezte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget, hogy azonnal kezdje meg a felszabadított készletek visszapótlását, ez pedig el is kezdődött.

A szövetség friss adatai szerint április 22-ig 121,5 millió liter motorbenzint és 270,3 millió liter gázolajat sikerült visszatölteni.

„A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 62 napnyi nettó importnak felel meg” – írja tájékoztatásában a szövetség. Az eredetileg tonnában megadott mennyiséget úgy váltották át, hogy 750 tonna üzemanyag 1 millió liternek felel meg.

