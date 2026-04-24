Méregdrágák a jegyek a nyári világbajnoki mérkőzésekre

A Guardian beszámolt arról, hogy minden elképzelést felülmúlóan drágák a viszonteladóktól vásárolható vb-jegyek. A FIFA nem ellenőrzi a viszonteladói árakat, de összesen 30 százalékos részesedést (15 az eladótól és 15 a vevőtől) számít fel minden jegyre. Ez azt jelenti, hogy a világszövetség 690 000 dollárt keresne azon a jegyen, amelyet a döntőre 2,3 millió értékesítenek.

Akadnak „szolidabb” árak is, egy alacsonyan lévő helyre szóló ülés 207 000 dollárért volt eladó a döntőre, míg a „kakasülőre” 138 000 dollárért volt kapható. A legrosszabb helyek közül néhányra 23 000 dollár az induló ár.

A FIFA szerdán új jegycsomagokat tett elérhetővé a közvetlen jegyértékesítési oldalán, a korábbinál olcsóbb árfekvésben A döntőre kapható jegyek ára 10 990 dollár.

A korábbi világbajnokságokon a viszonteladási jegyek ára névértéken korlátozva volt. Erre a tornára az Egyesült Államok és Kanada lazán szabályozott másodlagos piacára hivatkozva a FIFA úgy döntött, hogy nem szab korlátot a viszonteladási árakra, azt állítva, hogy ez eltántorítaná a scalpingcégeket a harmadik féltől származó oldalak, például a StubHub használatától.

A FIFA-n keresztül is lehetett jegyeket vásárolni 11 130 dollárért a július 14-i, a texasi Arlingtonban megrendezésre kerülő elődöntőre, valamint 9660 és 4360 dollárért a július 15-i, atlantai elődöntőre.

Az amerikaiak Paraguay elleni, június 12-i, Los Angeles-i nyitómérkőzésére 4105, 2735, 2330 és 1940 dollárért lehetett jegyet vásárolni, míg az amerikaiak második, Ausztrália elleni, június 19-i, Seattle-i mérkőzésére 2715 dollárba kerültek a jegyek. Az amerikaiak csoportkörének „döntőjére”, amelyet június 25-én Los Angelesben rendeznek Törökország ellen, a jegyek 2970 és 1345 dollárba kerültek.

A társházigazda Kanada Bosznia-Hercegovina elleni, június 12-i, Torontóban megrendezésre kerülő nyitómérkőzésére 3360, 2240, 1645 és 980 dollárért lehetett jegyet vásárolni.

A FIFA nem hirdetett közvetlenül jegyeket a torna június 11-i, Mexikóvárosban megrendezésre kerülő, Mexikó és Dél-Afrika közötti nyitómérkőzésére.