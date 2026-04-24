2026. április 24. péntek György
Washington DC, Egyesült Államok, 2026. december 5. A kiállított arany trófea a 2026-os FIFA-világbajnokság hivatalos sorsolása előtt a John F. Kennedy Center for the Performing Artsban. Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images
Nyitókép: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Méregdrágák a jegyek a nyári világbajnoki mérkőzésekre

Infostart

Némelyik jegy ára meghaladja a 100 000 dollárt. A FIFA viszonteladói oldalán négy jegy eladó a július 19-i világbajnoki döntőre, egyenként majdnem 2,3 millió dollárért (2 299 998,85). A jegyek az alsó szintre, az egyik kapu mögé szólnak.

A Guardian beszámolt arról, hogy minden elképzelést felülmúlóan drágák a viszonteladóktól vásárolható vb-jegyek. A FIFA nem ellenőrzi a viszonteladói árakat, de összesen 30 százalékos részesedést (15 az eladótól és 15 a vevőtől) számít fel minden jegyre. Ez azt jelenti, hogy a világszövetség 690 000 dollárt keresne azon a jegyen, amelyet a döntőre 2,3 millió értékesítenek.

Akadnak „szolidabb” árak is, egy alacsonyan lévő helyre szóló ülés 207 000 dollárért volt eladó a döntőre, míg a „kakasülőre” 138 000 dollárért volt kapható. A legrosszabb helyek közül néhányra 23 000 dollár az induló ár.

A FIFA szerdán új jegycsomagokat tett elérhetővé a közvetlen jegyértékesítési oldalán, a korábbinál olcsóbb árfekvésben A döntőre kapható jegyek ára 10 990 dollár.

A korábbi világbajnokságokon a viszonteladási jegyek ára névértéken korlátozva volt. Erre a tornára az Egyesült Államok és Kanada lazán szabályozott másodlagos piacára hivatkozva a FIFA úgy döntött, hogy nem szab korlátot a viszonteladási árakra, azt állítva, hogy ez eltántorítaná a scalpingcégeket a harmadik féltől származó oldalak, például a StubHub használatától.

A FIFA-n keresztül is lehetett jegyeket vásárolni 11 130 dollárért a július 14-i, a texasi Arlingtonban megrendezésre kerülő elődöntőre, valamint 9660 és 4360 dollárért a július 15-i, atlantai elődöntőre.

Az amerikaiak Paraguay elleni, június 12-i, Los Angeles-i nyitómérkőzésére 4105, 2735, 2330 és 1940 dollárért lehetett jegyet vásárolni, míg az amerikaiak második, Ausztrália elleni, június 19-i, Seattle-i mérkőzésére 2715 dollárba kerültek a jegyek. Az amerikaiak csoportkörének „döntőjére”, amelyet június 25-én Los Angelesben rendeznek Törökország ellen, a jegyek 2970 és 1345 dollárba kerültek.

A társházigazda Kanada Bosznia-Hercegovina elleni, június 12-i, Torontóban megrendezésre kerülő nyitómérkőzésére 3360, 2240, 1645 és 980 dollárért lehetett jegyet vásárolni.

A FIFA nem hirdetett közvetlenül jegyeket a torna június 11-i, Mexikóvárosban megrendezésre kerülő, Mexikó és Dél-Afrika közötti nyitómérkőzésére.

nemzetközi labdarúgás

jegyeladás

fifa 2026

Vihart kavart Berlinben az egykori iráni sah fiának látogatása

Vihart kavart Berlinben az egykori iráni sah fiának látogatása
Nem épp szívélyes fogadtatásban részesült Berlinben az iszlamista ajatollahok által 1979 elején megbuktatott iráni sah fia, akit egy tüntető még le is öntött. Mohammad Reza Pahlavi annak idején családjával az Egyesült Államokba menekült. Iránban az iszlám rendszer regnálása azóta is tart, az országban ugyanakkor felerősödtek a megdöntését célzó tüntetések, amiket a rezsim vérbe fojtott – most viszont véres háborúban védi magát Amerika és Izrael ellen.
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Hiába az amerikai fegyverszünet, töredéke a hajóforgalom a háború előttinek a szorosban

Hiába az amerikai fegyverszünet, töredéke a hajóforgalom a háború előttinek a szorosban

Az elmúlt 24 órában mindössze öt hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, köztük egy iráni tartályhajó. Ennek oka az, hogy Irán a héten két konténerhajót is lefoglalt, miközben az Egyesült Államok továbbra is tengeri blokád alatt tartja az iráni kikötőket. A hajóforgalom így a töredékére esett vissza a háború előtti, napi átlagosan 140 áthaladáshoz képest.

Hatalmas botrány van kibontakozóban: mentősök és újságírók meggyilkolásával vádolják az egyik harcoló felet

Hatalmas botrány van kibontakozóban: mentősök és újságírók meggyilkolásával vádolják az egyik harcoló felet

Az ENSZ emberi jogi főbiztossága szerint bizonyítékok utalnak arra, hogy Izrael háborús bűncselekményeket követhetett el Libanonban.

US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to fly to Pakistan for Iran talks, White House says

US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to fly to Pakistan for Iran talks, White House says

Trump's two special envoys will head to Islamabad on Saturday morning to continue negotiations, Press Secretary Karoline Leavitt says.

