ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.65
usd:
313.65
bux:
134213.07
2026. április 24. péntek György
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Helsinki, 2018. július 16.Donald Trump amerikai elnök (b) és Vlagyimir Putyin elnök orosz kezet fog négyszemközti találkozójuk kezdetén az elnöki palotában, Helsinkiben 2018. július 16-án. Balról Trump neje, Melania Trump. (MTI/EPApool/Szputnyik/Kreml/Alekszej Nyikolszkij)
Nyitókép: MTI/EPApool/Szputnyik/Kreml/Alekszej Nyikolszkij

Trump meghívást küldött Putyinnak

Infostart

Oroszország hosszú évek után újra meghívást kapott a G20-csúcsra.

Az Egyesült Államok meghívja Vlagyimir Putyin orosz elnököt a G20-csúcstalálkozóra. Ezt kormányzati tisztviselők is megerősítették, bár a hivatalos meghívót egyelőre nem küldték el – közölte a The Washington Post, amit a Portfolio szemlézett.

Az amerikai külügyminisztérium közleményében leszögezte, hogy Trump „egyértelművé tette: Oroszország minden G20-as találkozón szívesen látott vendég”. Ezzel párhuzamosan Washington egy eredményes csúcstalálkozó megszervezésére összpontosít.

Egy névtelenséget kérő kormányzati tisztviselő megerősítette, hogy Oroszország a G20 tagjaként a miniszteri szintű egyeztetésekre és a vezetői csúcsra egyaránt meghívást kap.

Oroszország 2019 óta nem képviseltette magát személyesen a G20-csúcstalálkozókon. Ennek oka eleinte a koronavírus-járvány, majd a 2022-es Ukrajna elleni invázió volt. Szintén akadályozta a részvételt a Nemzetközi Büntetőbíróság által Putyin ellen háborús bűnök vádjával kiadott elfogatóparancs.

A fórum éves csúcstalálkozója a legfontosabb globális kérdések megvitatására szolgál. A testület a világ tizenkilenc legnagyobb gazdaságát, valamint az Európai Uniót és az Afrikai Uniót tömöríti – olvasható.

Kezdőlap    Gazdaság    Trump meghívást küldött Putyinnak

oroszország

donald trump

vlagyimir putyin

g20

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az első hónapokban egyszerű, pozitív hatású, hangulatjavító lépéseket vár az új kormánytól. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője az InfoRádióban azt mondta, olyan oktatási minisztert látnának szívesen a tárca élén, aki meghallgatja a szakma képviselőinek véleményét.
 

Új zászló kerül fel a Parlament épületére a magyar és a székely mellé

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy meglepetést okozott az SAP, ugrik az árfolyam

Nagy meglepetést okozott az SAP, ugrik az árfolyam

Több mint 6 százalékot ugrott az SAP árfolyama ma reggel, miután közzétette negyedéves számait a cég: a bevételek és az eredmények is nőttek, amit elsősorban a felhőalapú üzletág erőteljes bővülése hajtott. A negyedéves teljesítmény felülmúlta az elemzői várakozásokat is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Záptojásszag fojtogat egy somogyi falut: a helyiek szerint ez a borzalom állhat a háttérben

Záptojásszag fojtogat egy somogyi falut: a helyiek szerint ez a borzalom állhat a háttérben

Évek óta bűz terjeng Ádándon, a lakók szerint már elviselhetetlen. A gyanú egy tojásfeldolgozó üzemre terelődött, amely viszont visszautasítja a vádakat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 24. 09:35
Senkinek sem kell aggódnia – üzent az adóhatóság
2026. április 24. 09:24
Új fejezet kezdődött az EU és Ukrajna kapcsolatában
×
×