2026. április 25. szombat Márk
Nyitókép: Unsplash

Plusz szünet jöhet több iskolában is májusban

Infostart

Az érettségik miatt változhat a tanrend az iskolákban, de nem mindegyikben.

Közeledik az érettségi időszaka, amely nemcsak a végzős diákok számára hoz izgalmakat, hanem az iskolák mindennapjait is felboríthatja. Több intézményben is változhat a tanrend az úgynevezett érettségi szünet miatt – írja a boon.hu.

A 2026-os tanév rendje szerint az írásbeli érettségik május 4-én indulnak magyar nyelv és irodalommal, majd május 5-én a matematika, május 6-án pedig a történelem vizsgák következnek. Ez a három nap sok intézményben teljesen felboríthatja a megszokott iskolai rendet.

Annak érdekében, hogy az érettségi vizsgák zavartalanul folyhassanak, május 4. és 6. között számos középiskolában tanítás nélküli munkanapot tarthatnak. Ez azt jelenti, hogy egyes diákok akár otthon is maradhatnak ezekben a napokban.

Fontos tudni viszont, hogy ez nem hivatalos, minden iskolára automatikusan érvényes szünet, az intézmények maguk dönthetnek arról, hogyan oldják meg ezt az időszakot.

Egyes iskolák ilyenkor projektnapokat szerveznek, digitális, online oktatásra állnak át, vagy csak részleges tanítást tartanak. Így intézményenként teljesen eltérő lehet, hogy végül lesz-e érettségi szünet 2026-ban.

A szülőknek és diákoknak érdemes már most tájékozódniuk, mert az információk iskolánként változnak. A legfontosabb forrás ilyenkor a KRÉTA-rendszer, ahol az intézmények hivatalos üzenetekben jelzik a változásokat.

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy" – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
