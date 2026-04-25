Plusz szünet jöhet több iskolában is májusban

Közeledik az érettségi időszaka, amely nemcsak a végzős diákok számára hoz izgalmakat, hanem az iskolák mindennapjait is felboríthatja. Több intézményben is változhat a tanrend az úgynevezett érettségi szünet miatt – írja a boon.hu.

A 2026-os tanév rendje szerint az írásbeli érettségik május 4-én indulnak magyar nyelv és irodalommal, majd május 5-én a matematika, május 6-án pedig a történelem vizsgák következnek. Ez a három nap sok intézményben teljesen felboríthatja a megszokott iskolai rendet.

Annak érdekében, hogy az érettségi vizsgák zavartalanul folyhassanak, május 4. és 6. között számos középiskolában tanítás nélküli munkanapot tarthatnak. Ez azt jelenti, hogy egyes diákok akár otthon is maradhatnak ezekben a napokban.

Fontos tudni viszont, hogy ez nem hivatalos, minden iskolára automatikusan érvényes szünet, az intézmények maguk dönthetnek arról, hogyan oldják meg ezt az időszakot.

Egyes iskolák ilyenkor projektnapokat szerveznek, digitális, online oktatásra állnak át, vagy csak részleges tanítást tartanak. Így intézményenként teljesen eltérő lehet, hogy végül lesz-e érettségi szünet 2026-ban.

A szülőknek és diákoknak érdemes már most tájékozódniuk, mert az információk iskolánként változnak. A legfontosabb forrás ilyenkor a KRÉTA-rendszer, ahol az intézmények hivatalos üzenetekben jelzik a változásokat.