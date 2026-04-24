ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.22
usd:
311.98
bux:
133549.92
2026. április 24. péntek György
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.
Nyitókép: Péter Magyar/Facebook

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Egyik fő feladatának a gyerekek és oktatók leterheltségének csökkentését látja, mint mondta, „úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy sokféle tantárgyat kell tanítani. Sok a tantárgy, amit sok órában tanítanak” – fogalmazott. Lannert Judit miniszterként megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert és a „kompetenciamérés-cunamit”. Csak a 6., 8. és 10. évfolyamokban tartana felméréseket. Lannert elmondta, hogy a későbbiekben teljesen átalakítják a tankerületi rendszereket is. A tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.

Miután Magyar Péter közölte: a Tisza-kormányban Vitézy Dávid lesz a közlekedési és beruházási miniszter, és egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd a Szociális és Családügyi Minisztériumot, Facebook-oldalán azt is bejelentette: Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter.

Miután Magyar Péter közzétette az új miniszter nevét, Facebook-oldalára kitett egy beszélgetést is Lannert Judittal.

Az Index összefoglalója szerint Lannert Judit hangsúlyozta:

egy kutatásukból kiderült, hogy már 2010-ben nagyon leterheltek voltak a pedagógusok.

Az egyik fő munkájuk a magyar közoktatásról szóló, három évente megjelenő jelentés volt, ami segített abban, hogy a szakma a közös nyelvet és gondolkodást megtalálja.

Fontosnak tartja, hogy a gyerekek minőségi oktatáshoz jussanak, és szerinte ez a GDP-ben is meglátszik majd. Hozzátette, hogy amióta a PISA-mérés van, azóta mindig az első háromban vagyunk azoknál, akiknél a legnagyobb mértékben határozza meg a családi háttér a teljesítményt.

Lannert Judit arról is beszélt, hogy volt egy kompetenciamérés, ami jól működött, hasonló volt a PISÁ-hoz, és jelenleg több ilyen felmérés is van, de a gyerekek nem veszik azt már komolyan.

Gyermek és oktatásügyi miniszterként

szerinte a legkönnyebben az oktatásban résztvevők és az oktatók túlterheltségének problémáját lehetne megoldani. Kiemelte: új nemzeti alaptantervre van szükség, ami nem ilyen leszabályozó, hanem elveket és mintát ad. Szerinte kerettantervre sincs talán szükség, hiszen a szemlélet a fontos, hogy ez egy gyermekközpontú tanterv legyen.

„Úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy sokféle tantárgyat kell tanítani. Sok a tantárgy, amit sok órában tanítanak” – fogalmazott.

Szerinte az lenne jó az oktatásban, ha lehetne hibázni. A verseny, amire a rendszer épül, nem ad teret a kreativitásnak és a hibázási lehetőségnek.

Kutatóként fontosnak tartja a visszacsatolást és az adat vezérelt politikát, de elmondása szerint nem látták pontosan, hogy mi van a tankerületekben, meg, hogy mire használták a Kréta rendszert.

Lannert Judit miniszterként megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert és a „kompetenciamérés-cunamit”. Csak a 6., 8. és 10. évfolyamokban tartana felméréseket.

Kíváncsi arra, hogy miért mérték a gyerekeket az év elején és a végén is, ha nem lett semmi az adatokból. Szerinte a mérésekből csak annyit érdemes felhasználni, aminek az adataiból látnak valamit. Ezen felmérések csökkentése után jöhet a pedagógusok terhelésének csökkentése.

Úgy véli,

a pedagógusoknak és a gyerekeknek is rendelkeznie kell kritikai gondolkodással. Megjegyezte, hogy ez a szó a nemzeti alaptantervben nem is szerepel.

Azonban szerinte egy jó szakmapolitikának a halála, ha elfojtja ezeket a gondolatokat.

Mint mondta, a törvényalkotásnál vissza kellene hozni a magyarázatot, hogy miért hozták ezt a törvényt. Magyar Péter itt hozzátette, hogy Lannert Judit nyitott ajtókat dönget. Lannert elmondta, hogy

a későbbiekben teljesen átalakítják a tankerületi rendszereket is.

Kiemelte, hogy kutatások szerint a gyerekek első három életévükben érik el azt a kritikus szintet, ahol az érvelés, a fogalmazási készség kialakul. Ez az alapja annak, amit majd egész életükben használni fognak. Ezért is döbbent meg azon, amikor látta, hogy több mint 300 gyereket hagytak a kórházban.

Az a tervük, hogy lesz egy társadalompolitikai koordináció, amelyeknek együtt kell működniük ahhoz, hogy a legjobb eredményt el tudják érni. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a bölcsődék és óvodák eddig nem tartoztak sehova. Hangsúlyozta, hogy véleményezni lehet majd a munkájukat és tényleg kíváncsiak lesznek az iskolák problémáira.

A tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.

Elmondása szerint át kell vizsgálni az egész rendszert, hogy elkerüljék a múlt hibáit. Az oktatás fenntartásához fontosnak tartja az önkormányzatiságot, de fontosnak tartja egy középfokú tervezői rendszer meglétét is.

A beszélgetésben arra is kitért, hogy a hátrányos helyzetből érkező gyerekeknél korán előjönnek a hátrányok. Ezen pedig segíteni kell, ezért a pedagógusokat segítő szakembereket is oda kell rendelni, ráadásul nekik mind rendezni kell a béreiket.

A társadalmi elismertség visszaadását is fontosnak tartja, de azt is, hogy ne csak mindig a tanár legyen kiemelve, hanem az óvodapedagógusra, a bölcsödében vigyázókra is kerüljön figyelem.

Úgy véli, olyan lyukak vannak a rendszerben, amiket nem pusztán bérekkel lehet megoldani. De ha együtt tudnak működni a többi minisztériummal, akkor ez a probléma is megoldható lesz.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatban elmondta, hogy az AI fontos, ugyanakkor veszélyes is. Nem szabad azonnal kitenni neki a gyereket, de meg kell neki mutatni, hogy ilyen is van és használni kell majd. Kiemelte, hogy a tanulás módszere lesz majd a fontos.

Lannert Judit a szülőkre is partnerként szeretne tekinteni miniszterként. Úgy véli, a szülők is igénylik a támogatást, ezért a minisztériumban külön ezzel is foglalkozni fognak.

A minisztériumnak a szakképzésben is lesz feladata, ugyanis teljesen szétesett az ágazat.

Eddig külön volt az általános, a közép és a felsőfokú szakképzés, most azonban újra bekerül alájuk.

Fontosnak tartja, hogy ott is kiemelt szerepet kapjon a kreativitás, és a jó pályaorientáció. Kiemelte, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel nagyon sokat el lehet érni, nem csak szeretni kell őket, hanem hinni, hogy többre is képesek. Elmondása szerint ahhoz, hogy a gyerekekkel megfelelően tudjanak dolgozni a pedagógusok, támogatásra, türelemre és időre van szükségük.

A tantervbe építenék azt is, hogy a diákok alapfokú pénzügyi képzést is kapjanak,

hogy egy kicsit az életre is neveljék őket. Meg kell szerettetni a gyerekekkel a tanulást, hogy ez egy életen át tartó attitűd legyen.

Fontosnak tartja a mozgást, de a heti öt testnevelés órát soknak tartja.

A közétkeztetés is átalakításra szorul. A cél, hogy a gyerekek egészséges ételekhez jussanak, és azokhoz is szokjanak hozzá már egészen kiskoruktól.

Kezdőlap    Belföld    „Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

választás 2026

tisza-kormány

lannert judit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter
Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Egyik fő feladatának a gyerekek és oktatók leterheltségének csökkentését látja, mint mondta, „úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy sokféle tantárgyat kell tanítani. Sok a tantárgy, amit sok órában tanítanak” – fogalmazott. Lannert Judit miniszterként megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert és a „kompetenciamérés-cunamit”. Csak a 6., 8. és 10. évfolyamokban tartana felméréseket. Lannert elmondta, hogy a későbbiekben teljesen átalakítják a tankerületi rendszereket is. A tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország csütörtökön közölte: egy esetleges fegyveres konfliktus esetén orosz támadás célpontjává válnak azok az európai országok, amelyek francia nukleáris csapásmérő bombázókat fogadnak be. Mérgező, olajos eső hullott az oroszországi Tuapsze városára, miután egy ukrán dróncsapás miatt kigyulladt a Rosznyefty által üzemeltetett helyi kőolajfinomító. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy lehetőleg maradjanak otthon - tudósított a Financial Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán

Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán

Az első negyedévben sorra kerültek forgalomba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók, a Porsche 911-től a Ferrari Purosangue-ig.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 24. 16:18
Letartóztatták egy munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügy két gyanúsítottját
2026. április 24. 16:06
Nagy tűz Kecskeméten – fotók
×
×