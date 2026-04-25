Portrait of grey wolf in the forest
Nyitókép: Getty Images/ AB Photography

Mestersége intelligenciával generált farkas okozott felfordulást, rendőrkézen az elkövető

Letartóztatta a dél-koreai rendőrség azt a férfit, aki egy AI segítségével generált képpel zavarta meg egy szökött farkas keresését.

A tedzsoni állatkertből április 8-án szökött meg Nukgu, a kétéves farkas. Eltűnése után olyan kiterjedt keresés indult, amely napokra lekötötte az ország figyelmét. A nyomozást azonban félrevezette egy negyvenéves férfi – írja a BBC híradása nyomán a Portfolio.

Az illető egy mesterséges intelligenciával létrehozott képet terjesztett, amelyen a farkas állítólag egy útkereszteződésnél kószált.

A kép félrevezette a hatóságot, akik a hamis fotó alapján sürgős riasztást küldtek a környéken élőknek.

A képet még egy sajtótájékoztatón is bemutatták. Ezt követően teljesen átszervezték a keresést, és minden erőforrásukat a jelzett helyszínre irányították.

A rendőrségnek végül a térfigyelő kamerák és az AI-szoftver használati naplói alapján azonosította a gyanúsítottat. A férfi a kihallgatásán azzal védekezett, hogy mindössze „szórakozásból" csinálta. Ellene hatóság félrevezetése és hivatalos eljárás akadályozása miatt indítottak büntetőügyet. Ez a cselekmény akár 5 év szabadságvesztéssel vagy tízmillió von – nagyjából 2,5 millió forint – pénzbírsággal is büntethető.

A farkast végül 9 nappal a szökés után, egy autópálya mellett sikerült befognia az illetékeseknek.

A farkas a tedzsoni O-World állatpark koreai farkasokat megőrző programjának része. Ez a faj egykor az egész Koreai-félszigeten honos volt, mára azonban a vadonban kihaltnak tekintik.

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

A Fehér Ház bejelentette a Pakisztánba utazó delegáltjait

Donald Trump közel-keleti ügyekben tárgyaló diplomatái, Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember szombaton Pakisztánba utaznak, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek az iráni kormány képviselőivel, közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője pénteken.

Nem pihen a focidömping: komoly meccsek jönnek ma

A szombat ezúttal sem kínál pihenőt a labdarúgás szerelmeseinek: a kontinens legfontosabb bajnokságaiban egymás után rendezik a meccseket.

US envoys to go to Pakistan for peace talks as Iran says no direct meeting planned

The White House says Steve Witkoff and Jared Kushner will fly to Islamabad, but Iran's foreign minister is only set to meet Pakistani officials, according to Tehran.

