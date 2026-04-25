Mestersége intelligenciával generált farkas okozott felfordulást, rendőrkézen az elkövető

A tedzsoni állatkertből április 8-án szökött meg Nukgu, a kétéves farkas. Eltűnése után olyan kiterjedt keresés indult, amely napokra lekötötte az ország figyelmét. A nyomozást azonban félrevezette egy negyvenéves férfi – írja a BBC híradása nyomán a Portfolio.

Az illető egy mesterséges intelligenciával létrehozott képet terjesztett, amelyen a farkas állítólag egy útkereszteződésnél kószált.

A kép félrevezette a hatóságot, akik a hamis fotó alapján sürgős riasztást küldtek a környéken élőknek.

A képet még egy sajtótájékoztatón is bemutatták. Ezt követően teljesen átszervezték a keresést, és minden erőforrásukat a jelzett helyszínre irányították.

A rendőrségnek végül a térfigyelő kamerák és az AI-szoftver használati naplói alapján azonosította a gyanúsítottat. A férfi a kihallgatásán azzal védekezett, hogy mindössze „szórakozásból" csinálta. Ellene hatóság félrevezetése és hivatalos eljárás akadályozása miatt indítottak büntetőügyet. Ez a cselekmény akár 5 év szabadságvesztéssel vagy tízmillió von – nagyjából 2,5 millió forint – pénzbírsággal is büntethető.

A farkast végül 9 nappal a szökés után, egy autópálya mellett sikerült befognia az illetékeseknek.

A farkas a tedzsoni O-World állatpark koreai farkasokat megőrző programjának része. Ez a faj egykor az egész Koreai-félszigeten honos volt, mára azonban a vadonban kihaltnak tekintik.