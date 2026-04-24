Új fejezet kezdődött az EU és Ukrajna kapcsolatában

Informális EU-csúcsnak adott otthont csütörtökön Ciprus, nem sokkal azután, hogy az Európai Unió Tanácsa bejelentette, hogy a tagállamok jóváhagyták a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszország elleni új, 20. szankciós csomagról, ami tovább nehezíti az ország számára a kőolaj-kereskedelmet.

Magyarország február vége óta blokkolta mindkét lépést, Szlovákia pedig a büntetőintézkedésekhez nem járult hozzá, arra hivatkozva, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Szerda óta azonban újra érkezik nyersanyag a csővezetéken, a hitel és a szankciók így zöld utat kaptak.

„Egy ország, Orbán Viktor hosszú időre túszul ejtett minket, de ennek most vége” – kommentálta a történteket Kristen Michal észt miniszterelnök az informális EU-csúcsra érkezve. A kölcsön és a szankciós csomag elfogadásának nem csak az észt kormányfő örült. António Costa, az Európai Tanács elnöke nagyon jó napnak nevezte a csütörtökit.

„Két fontos lépést teszünk afelé, hogy megerősítsük Ukrajnát. A 90 milliárdos hitellel hozzájárulunk Ukrajna fenntartásához, fennmaradásához, pénzügyi szükségletei kielégítéséhez és ahhoz, hogy megvédhesse magát Oroszországtól. Emellett fokozhatjuk a nyomást Oroszországon is a szankciókkal. Most már ideje a következő lépésre koncentrálni, ami Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak első hivatalos fejezetének megnyitása” – hangsúlyozta a tanács elnöke.

A hitelből 30 milliárd euró jut makrogazdasági támogatásra, ami Ukrajna legsürgetőbb költségvetési szükségleteinek kezelésére lesz felhasználható.

A maradék 60 milliárd euró az ország védelmi ipari kapacitásainak bővítését teszi lehetővé.

A finanszírozás szigorú feltételekhez kötődik, például a jogállamiság betartásához, illetve a korrupció elleni harchoz. Az EU a kölcsönt két részletben folyósítja 2026-ban és 2027-ben is egyaránt 45-45 milliárd eurót tervez kifizetni.

A kölcsönről a csütörtöki EU-csúcs előtt egyeztetett az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Közös nyilatkozatukban a hitel mielőbbi folyósítását sürgették. Ukrajna államfője azt mondta: a pénzt például az ország kritikus infrastruktúrájának helyreállítására használnák.

„Nagyon kemény telünk volt, intenzív rakéta- és dróntámadások áldozatai voltunk. Ezek több mint 90 százalékát kivédtük, de nem mindet, és ez megrongálta az energetikai rendszerünket. Ez komoly nehézséget okozott nekünk. Sokat tettünk a helyreállításért, hogy felkészüljünk a következő télre, de szükségünk van még pénzre ehhez, részben erre használjuk majd a kölcsönt” – közölte Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök, Orbán Viktor és a Fidesz választási vereségéről megjegyezte: „Szomszédok vagyunk, békében kell élnünk. Szerintem a miniszterelnöknek nem volt igaza, mert nem szabad szítani a gyűlöletet a szomszédaink iránt. Nem csak a szomszédaink iránt, senki iránt. Nem lehet ezt csinálni, mert szerintem ez egy hiba, látjuk is az eredményt” – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy készen állnak, hogy Magyar Péter kormányával együtt dolgozzanak és segítsék egymást.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt az informális EU-csúcson.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Varga Mónika készítette.