2026. április 24. péntek György
Luis Montenegro portugál miniszterelnök (b2), Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j3), Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök (j2) és Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök (j) az Európai Unió nem hivatalos ciprusi csúcstalálkozóján Agia Napában 2026. április 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/George Hrisztoforu

Új fejezet kezdődött az EU és Ukrajna kapcsolatában

Infostart / InfoRádió

A frissen jóváhagyott 90 milliárd eurós hitel mielőbbi folyósítását sürgette Ukrajnának az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke, valamint az ukrán államfő.

Informális EU-csúcsnak adott otthont csütörtökön Ciprus, nem sokkal azután, hogy az Európai Unió Tanácsa bejelentette, hogy a tagállamok jóváhagyták a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszország elleni új, 20. szankciós csomagról, ami tovább nehezíti az ország számára a kőolaj-kereskedelmet.

Magyarország február vége óta blokkolta mindkét lépést, Szlovákia pedig a büntetőintézkedésekhez nem járult hozzá, arra hivatkozva, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Szerda óta azonban újra érkezik nyersanyag a csővezetéken, a hitel és a szankciók így zöld utat kaptak.

„Egy ország, Orbán Viktor hosszú időre túszul ejtett minket, de ennek most vége” – kommentálta a történteket Kristen Michal észt miniszterelnök az informális EU-csúcsra érkezve. A kölcsön és a szankciós csomag elfogadásának nem csak az észt kormányfő örült. António Costa, az Európai Tanács elnöke nagyon jó napnak nevezte a csütörtökit.

„Két fontos lépést teszünk afelé, hogy megerősítsük Ukrajnát. A 90 milliárdos hitellel hozzájárulunk Ukrajna fenntartásához, fennmaradásához, pénzügyi szükségletei kielégítéséhez és ahhoz, hogy megvédhesse magát Oroszországtól. Emellett fokozhatjuk a nyomást Oroszországon is a szankciókkal. Most már ideje a következő lépésre koncentrálni, ami Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak első hivatalos fejezetének megnyitása” – hangsúlyozta a tanács elnöke.

  • A hitelből 30 milliárd euró jut makrogazdasági támogatásra, ami Ukrajna legsürgetőbb költségvetési szükségleteinek kezelésére lesz felhasználható.
  • A maradék 60 milliárd euró az ország védelmi ipari kapacitásainak bővítését teszi lehetővé.

A finanszírozás szigorú feltételekhez kötődik, például a jogállamiság betartásához, illetve a korrupció elleni harchoz. Az EU a kölcsönt két részletben folyósítja 2026-ban és 2027-ben is egyaránt 45-45 milliárd eurót tervez kifizetni.

A kölcsönről a csütörtöki EU-csúcs előtt egyeztetett az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Közös nyilatkozatukban a hitel mielőbbi folyósítását sürgették. Ukrajna államfője azt mondta: a pénzt például az ország kritikus infrastruktúrájának helyreállítására használnák.

„Nagyon kemény telünk volt, intenzív rakéta- és dróntámadások áldozatai voltunk. Ezek több mint 90 százalékát kivédtük, de nem mindet, és ez megrongálta az energetikai rendszerünket. Ez komoly nehézséget okozott nekünk. Sokat tettünk a helyreállításért, hogy felkészüljünk a következő télre, de szükségünk van még pénzre ehhez, részben erre használjuk majd a kölcsönt” – közölte Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök, Orbán Viktor és a Fidesz választási vereségéről megjegyezte: „Szomszédok vagyunk, békében kell élnünk. Szerintem a miniszterelnöknek nem volt igaza, mert nem szabad szítani a gyűlöletet a szomszédaink iránt. Nem csak a szomszédaink iránt, senki iránt. Nem lehet ezt csinálni, mert szerintem ez egy hiba, látjuk is az eredményt” – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy készen állnak, hogy Magyar Péter kormányával együtt dolgozzanak és segítsék egymást.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt az informális EU-csúcson.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Varga Mónika készítette.

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni"

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az első hónapokban egyszerű, pozitív hatású, hangulatjavító lépéseket vár az új kormánytól. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője az InfoRádióban azt mondta, olyan oktatási minisztert látnának szívesen a tárca élén, aki meghallgatja a szakma képviselőinek véleményét.
 

Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
Keresik az irányt a tőzsdék - Mi mozgatja ma a piacokat?

Keresik az irányt a tőzsdék - Mi mozgatja ma a piacokat?

A geopilitikai feszültségek mozgatják továbbra is a piacokat, az ázsiai tőzsdék vegyesen állnak a ma reggeli kereskedésben, míg az európai határidős indexek jellemzően esésekkel nyitottak, csak a DAX emelkedik kismértékben. Ma gazdasági hangulatindexek érkeznek, amire figyelhetnek a befektetők és jön néhány vállalati negyedéves gyorsjelentés is.

Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: mesterséges intelligencia segítségével kerekednének felül az ukránok

Új szakaszba lép az ukrajnai háború. A jövőben a mesterséges intelligenciával vezérelt, autonóm drónoké lesz a főszerep.

Új szakaszba lép az ukrajnai háború. A jövőben a mesterséges intelligenciával vezérelt, autonóm drónoké lesz a főszerep.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

2026. április 24. 09:35
Senkinek sem kell aggódnia – üzent az adóhatóság
2026. április 24. 08:51
4 éve nő a munkanélküliség, 2 éve egyre kevesebben dolgoznak – grafikonok
