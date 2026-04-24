Három helyettes államtitkár is önként távozott a posztjáról

Több helyettes államtitkár is önként távozott posztjáról. A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatok szerint a választások után néhány nappal (április 16-án) megszűnt a Kulturális és Innovációs Minisztériumban dolgozó Pósánné Rácz Annamária megbízatása. Lemondott Besesek Botond és Csákiné Gyuris Krisztina is. Ők a Nemzetgazdasági Minisztériumból távoznak május 6-ai hatállyal – számolt be a 24.hu.

Pósánné Rácz Annamária – Pósán László leköszönő fideszes parlamenti képviselő felesége – a felsőoktatásért és a felnőttképzésért, Besesek Botond az adószabályozásért és számvitelért, Csákiné Gyuris Krisztina pedig a fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelt.

A lap megjegyzi, hogy a helyettes államtitkárok a minisztériumok meghatározott szakmai feladatait irányítják. Az államtitkárokkal ellentétben – elvileg – nem politikai vezetők, határozatlan időre nevezi ki őket a miniszterelnök, aki a szakminiszterek (ezúttal Hankó Balázs és Nagy Márton) javaslatára menti fel őket.