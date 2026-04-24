2026. április 24. péntek György
Három helyettes államtitkár is önként távozott a posztjáról

A választások után pár nappal három helyettes államtitkár is lemondott posztjáról – derül ki a csütörtöki Magyar Közlönyből.

Több helyettes államtitkár is önként távozott posztjáról. A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatok szerint a választások után néhány nappal (április 16-án) megszűnt a Kulturális és Innovációs Minisztériumban dolgozó Pósánné Rácz Annamária megbízatása. Lemondott Besesek Botond és Csákiné Gyuris Krisztina is. Ők a Nemzetgazdasági Minisztériumból távoznak május 6-ai hatállyal – számolt be a 24.hu.

Pósánné Rácz Annamária – Pósán László leköszönő fideszes parlamenti képviselő felesége – a felsőoktatásért és a felnőttképzésért, Besesek Botond az adószabályozásért és számvitelért, Csákiné Gyuris Krisztina pedig a fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelt.

A lap megjegyzi, hogy a helyettes államtitkárok a minisztériumok meghatározott szakmai feladatait irányítják. Az államtitkárokkal ellentétben – elvileg – nem politikai vezetők, határozatlan időre nevezi ki őket a miniszterelnök, aki a szakminiszterek (ezúttal Hankó Balázs és Nagy Márton) javaslatára menti fel őket.

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az első hónapokban egyszerű, pozitív hatású, hangulatjavító lépéseket vár az új kormánytól. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője az InfoRádióban azt mondta, olyan oktatási minisztert látnának szívesen a tárca élén, aki meghallgatja a szakma képviselőinek véleményét.
 

Új zászló kerül fel a Parlament épületére a magyar és a székely mellé

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

A fogyasztói ár egyelőre maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, de a piaci nagykereskedelmi árak szabadon változnak; holnap a benzinnél lehet drágulásra számítani- írja a holtankoljak.

Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata

A Tisza-program részeként az ígéretek között helyt kapott a kata adózás elérhetővé tétele ismét széles körben.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

