Olyan engedményt kapott Oroszország, amire sokan csak áhítoznak

A kölcsönös jó viszonyra tekintettel Irán korlátozások nélkül, díjmentesen átengedi az orosz hajókat a Hormuzi-szoroson – írja a RIA Novosztyi híradása nyomán a Portfolio.

A lépést Kazem Dzsalali, Irán moszkvai nagykövete jelentette be. A diplomata arról beszélt, hogy Irán néhány barátságos ország hajóit átengedi a Hormuzi-szoroson, példaképpen pedig Oroszországot hozta fel.

Teherán bejelentése igazából nem több, mint egyszerű gesztus: orosz hajók gyakorlatilag egyáltalán nem közlekednek a Hormuzi-szoroson, Moszkvának pedig nincs érdekeltsége a közel-keleti energiaexport felpörgetésében, hiszen Oroszország saját energiahordozóinak nemzetközi piacra bocsátása az állami bevételek egyik legfontosabb lábát képezi.