2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Nyitókép: Freepik

Az erős forint miatt megérheti most eurós számlát nyitni, de oda kell figyelni néhány szempontra

Vendégszerző

A választások hatására a 360 forintos szintet is megközelítette az euró, vagyis sokat erősödött a hazai fizetőeszköz, miközben egy éve még majdnem 50 forinttal drágábban lehetett euróhoz jutni. A money.hu cikke szerint ideális alkalom lehet ez a devizaváltáshoz és az eurós befektetéshez. A portál szakértője azonban azt is hangsúlyozza, hogy néhány szempontra érdemes figyelni a megfelelő eurós számla kiválasztásánál.

Ha nem elégszünk meg azzal, hogy kamatozás nélkül eurót tartsunk a számlán, akkor fontos szempont lehet, hogy mennyit fizet az eurós lekötött betét a számlavezetést nyújtó banknál – fejtette ki a money.hu pénzügyi portál szakértője. A legtöbb bank ugyanakkor legfeljebb 0,1 százalékos, azaz elhanyagolható kamatot fizet az eurós lekötésekre. Négy pénzintézetnél azonban ennél magasabb kamat is elérhető: ez a Gránit, a MagNet, a KDB és az Oberbank. Náluk egytől 12 hónapig lehet lekötéseket találni, de ritkább esetben akár két-három évre is. Az elérhető legmagasabb eurós kamat 2 százalék. Fontos figyelembe venni a minimum lekötési összeget is, ami bankonként eltér: 200 és 1000 euró között alakul. Aki kevesli az eurós lekötött betétek kamatát, az brókercégnél nyitott értékpapírszámlára részvényeket, befektetési jegyeket vagy ETF-eket is vehet euró alapon. Ezekkel nagyobb hozamot lehet elérni, de a kockázatuk is magasabb.

Az átváltási árfolyam sem mindegy, hiszen hiába kedvező a középárfolyam, ha a számlavezető bank erre jelentős költségeket tesz rá. Egyes magyar bankoknál meghatározott havi keretösszeg erejéig valóban középárfolyamon és díjmentesen váltható euró. Jelenleg az alábbi pénzintézeteknél érhető el ez a lehetőség:

  • Gránit Bank: a mobilalkalmazásban munkanapokon 9 és 17 óra között havi 650 000 forintig díjmentes, devizapiaci középárfolyamon történő váltást biztosítanak.
  • Erste Bank: a George applikációban munkanapokon 8 és 17 óra között havi 600 000 forint értékben váltható euró kedvező árfolyamon, plusz díjak nélkül.
  • OTP Bank: az Árfolyam+ szolgáltatással középárfolyamon intézhetők az elektronikus deviza-átutalások havi 600 000 forintig, valamint a külföldi kártyás vásárlások forint betéti kártyával szintén havi 600 000 forintig. A kedvezmény internetes vagy hitelkártyás vásárlásokra nem érvényes. Míg a Gránit és az Erste devizaváltási szolgáltatása díjmentes, az OTP Árfolyam+ havi díja 470 forint, amelyet akciós jelleggel elengedhetnek.

Célszerű megvizsgálni az eurós számlavezetés díjait is az adott banknál. Ez akár díjmentes is lehet: a Gránit Banknál akciósan elengedik a számlavezetési díjat, míg az Ersténél a „díjcsomag” megnevezésű forintszámlák mellé tetszőleges számú devizaszámla nyitható ingyen. A többi banknál a havi díj jellemzően 400 és 2000 forint között alakul. A devizaszámla mellé igényelt devizakártyának éves kártyadíja lehet: ez bizonyos esetekben díjmentes, de az éves összeg 5710 és 14 500 forint között is alakulhat. A MagNet és az MBH bankoknál a devizaszámla mellé nem igényelhető bankkártya. Az Ersténél díjcsomag megléte esetén külön kártyára sincs szükség, mivel az alkalmazásban vagy weben beállítható, hogy a meglévő kártya a forint- vagy az eurószámláról fizessen.

Eurós számlát forint bankszámla mellé lehet nyitni, ezért a banki költségek minimalizálásához előbb olcsó forintszámlát érdemes keresni, például egy bankszámla-kalkulátor segítségével, ami segít az összehasonlításban – hívja fel a figyelmet a money.hu szakértője. A második évtől érvényes számlavezetési és bankkártyadíj alapján a legolcsóbb bankszámlák (legalább havi 400 000 forintos jövedelem esetén) összköltsége 3090 és 15.620 forint között alakul éves szinten, a különbség tehát jelentős. Az átutalási és készpénzfelvételi díjak szintén befolyásolhatják a döntést.

Akadályokba ütközött Robert Fico moszkvai utazása

Szlovákia diplomáciai egyeztetést kezdeményezett Lengyelországgal, miután Robert Fico miniszterelnök tervezett moszkvai útja kapcsán több ország is megtagadta a kormánygép számára a légterének használatát. A fejlemények újabb vitát váltottak ki a régióban a külpolitikai mozgástér és a biztonságpolitikai megfontolások ütközéséről.
 

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Rájár a rúd az óriás alapkezelőkre: menekülnek a befektetők, esnek az árfolyamok

Nehéz heteknek néznek elébe az olyan alternatív vagyonkezelő óriások, mint a Blackstone, a KKR, az Ares Management és a Blue Owl Capital: a befektetőket egyszerre aggasztja a mesterséges intelligencia okozta piaci átrendeződés, a magánhitelszegmensből történő tömeges tőkekivonás, valamint a magántőkealapok elakadt "exitjei".

Itt a Mol bejelentése: hivatalos, megjavult a Barátság-vezeték, érkezhet az olaj Magyarországra

Befejeződtek a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így április 21-én este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó vis maior helyzet.

Trump says he will extend Iran ceasefire as status of peace talks remains unclear

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

