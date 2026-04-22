Az erős forint miatt megérheti most eurós számlát nyitni, de oda kell figyelni néhány szempontra

Ha nem elégszünk meg azzal, hogy kamatozás nélkül eurót tartsunk a számlán, akkor fontos szempont lehet, hogy mennyit fizet az eurós lekötött betét a számlavezetést nyújtó banknál – fejtette ki a money.hu pénzügyi portál szakértője. A legtöbb bank ugyanakkor legfeljebb 0,1 százalékos, azaz elhanyagolható kamatot fizet az eurós lekötésekre. Négy pénzintézetnél azonban ennél magasabb kamat is elérhető: ez a Gránit, a MagNet, a KDB és az Oberbank. Náluk egytől 12 hónapig lehet lekötéseket találni, de ritkább esetben akár két-három évre is. Az elérhető legmagasabb eurós kamat 2 százalék. Fontos figyelembe venni a minimum lekötési összeget is, ami bankonként eltér: 200 és 1000 euró között alakul. Aki kevesli az eurós lekötött betétek kamatát, az brókercégnél nyitott értékpapírszámlára részvényeket, befektetési jegyeket vagy ETF-eket is vehet euró alapon. Ezekkel nagyobb hozamot lehet elérni, de a kockázatuk is magasabb.

Az átváltási árfolyam sem mindegy, hiszen hiába kedvező a középárfolyam, ha a számlavezető bank erre jelentős költségeket tesz rá. Egyes magyar bankoknál meghatározott havi keretösszeg erejéig valóban középárfolyamon és díjmentesen váltható euró. Jelenleg az alábbi pénzintézeteknél érhető el ez a lehetőség:

Gránit Bank: a mobilalkalmazásban munkanapokon 9 és 17 óra között havi 650 000 forintig díjmentes, devizapiaci középárfolyamon történő váltást biztosítanak.

Erste Bank: a George applikációban munkanapokon 8 és 17 óra között havi 600 000 forint értékben váltható euró kedvező árfolyamon, plusz díjak nélkül.

OTP Bank: az Árfolyam+ szolgáltatással középárfolyamon intézhetők az elektronikus deviza-átutalások havi 600 000 forintig, valamint a külföldi kártyás vásárlások forint betéti kártyával szintén havi 600 000 forintig. A kedvezmény internetes vagy hitelkártyás vásárlásokra nem érvényes. Míg a Gránit és az Erste devizaváltási szolgáltatása díjmentes, az OTP Árfolyam+ havi díja 470 forint, amelyet akciós jelleggel elengedhetnek.

Célszerű megvizsgálni az eurós számlavezetés díjait is az adott banknál. Ez akár díjmentes is lehet: a Gránit Banknál akciósan elengedik a számlavezetési díjat, míg az Ersténél a „díjcsomag” megnevezésű forintszámlák mellé tetszőleges számú devizaszámla nyitható ingyen. A többi banknál a havi díj jellemzően 400 és 2000 forint között alakul. A devizaszámla mellé igényelt devizakártyának éves kártyadíja lehet: ez bizonyos esetekben díjmentes, de az éves összeg 5710 és 14 500 forint között is alakulhat. A MagNet és az MBH bankoknál a devizaszámla mellé nem igényelhető bankkártya. Az Ersténél díjcsomag megléte esetén külön kártyára sincs szükség, mivel az alkalmazásban vagy weben beállítható, hogy a meglévő kártya a forint- vagy az eurószámláról fizessen.

Eurós számlát forint bankszámla mellé lehet nyitni, ezért a banki költségek minimalizálásához előbb olcsó forintszámlát érdemes keresni, például egy bankszámla-kalkulátor segítségével, ami segít az összehasonlításban – hívja fel a figyelmet a money.hu szakértője. A második évtől érvényes számlavezetési és bankkártyadíj alapján a legolcsóbb bankszámlák (legalább havi 400 000 forintos jövedelem esetén) összköltsége 3090 és 15.620 forint között alakul éves szinten, a különbség tehát jelentős. Az átutalási és készpénzfelvételi díjak szintén befolyásolhatják a döntést.