Donald Trump az asztalra csapott: veszélybe kerülhet egy európai ország NATO-tagsága

Magas rangú Pentagon-tisztségviselők között keringett az az e-mail, amit a Reuters ismertetett – írja a Portfolio. A levél azt a frusztrációt tükrözi, amelyet egyes szövetségesek okoztak azzal, hogy megtagadták vagy csak vonakodva adták meg az amerikai hadműveletekhez szükséges hozzáférési, bázishasználati és átrepülési jogokat.

A dokumentum szerint ezeknek a jogoknak kellene az „abszolút minimumnak” lennie a NATO-n belül, és az egyik felvetett lehetőség szerint a „vonakodó” országokat eltávolítanák a katonai szövetség fontos vagy tekintélyes pozícióiból.

Ugyamakkor viszont a dokumentum nem javasolja sem a NATO-ból való kilépést, sem az európai támaszpontok bezárását.

Spanyolország ellenben különösen fájó pont Washington számára, a madridi vezetés ugyanis kijelentette, hogy nem engedi sem a bázisait, sem a légterét felhasználni az Irán elleni támadásokhoz. Az országban két fontos amerikai támaszpont is működik: a rotai haditengerészeti bázis és a moróni légibázis.

A dokumentum szerint Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztése katonailag csekély hatással járna, szimbolikus jelentősége viszont annál nagyobb lenne.

A levél emellett felveti az európai „gyarmati birtokok” – például a Falkland-szigetek – iránti amerikai diplomáciai támogatás újragondolását is. Az Argentína által is magáénak követelt szigetcsoport kérdése különösen kényes, tekintettel arra, hogy Javier Milei argentin elnök Donald Trump szövetségese. Az amerikai elnök korábban többször is sértően nyilatkozott Keir Starmer brit miniszterelnökről. Trump gyávának nevezte Starmert az Irán elleni háborútól való távolmaradása miatt, a brit repülőgép-hordozókat pedig „játékszernek” minősítette.

Pete Hegseth védelmi miniszter a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az iráni háború „sok mindent feltárt”. Megjegyezte továbbá, hogy Irán nagyobb hatótávolságú rakétái nem érik el az Egyesült Államokat, de Európát igen. A miniszter hozzátette: „Nem sok értelme van egy szövetségnek, ha a tagok nem hajlandók kiállni mellettünk, amikor szükségünk van rájuk.”