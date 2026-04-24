2026. április 24. péntek György
Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2025. október 9-én. Izrael és Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet ezen a napon megállapodott a tûzszünet és a túszalku elsõ szakaszáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben.
Nyitókép: MTI/EPA/Sipa USA POOL/Samuel Corum

Donald Trump az asztalra csapott: veszélybe kerülhet egy európai ország NATO-tagsága

Infostart

Felbukkantak lehetséges megtorlással kapcsolatos egyeztetések is a Pentagon belső levelezésében azon tagállamok apropóján, akik nem támogatták megfelelően az Egyesült Államokat az iráni háborúban. Így a tervek közt szerepel Spanyolország tagságának felfüggesztése is.

Magas rangú Pentagon-tisztségviselők között keringett az az e-mail, amit a Reuters ismertetett – írja a Portfolio. A levél azt a frusztrációt tükrözi, amelyet egyes szövetségesek okoztak azzal, hogy megtagadták vagy csak vonakodva adták meg az amerikai hadműveletekhez szükséges hozzáférési, bázishasználati és átrepülési jogokat.

A dokumentum szerint ezeknek a jogoknak kellene az „abszolút minimumnak” lennie a NATO-n belül, és az egyik felvetett lehetőség szerint a „vonakodó” országokat eltávolítanák a katonai szövetség fontos vagy tekintélyes pozícióiból.

Ugyamakkor viszont a dokumentum nem javasolja sem a NATO-ból való kilépést, sem az európai támaszpontok bezárását.

Spanyolország ellenben különösen fájó pont Washington számára, a madridi vezetés ugyanis kijelentette, hogy nem engedi sem a bázisait, sem a légterét felhasználni az Irán elleni támadásokhoz. Az országban két fontos amerikai támaszpont is működik: a rotai haditengerészeti bázis és a moróni légibázis.

A dokumentum szerint Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztése katonailag csekély hatással járna, szimbolikus jelentősége viszont annál nagyobb lenne.

A levél emellett felveti az európai „gyarmati birtokok” – például a Falkland-szigetek – iránti amerikai diplomáciai támogatás újragondolását is. Az Argentína által is magáénak követelt szigetcsoport kérdése különösen kényes, tekintettel arra, hogy Javier Milei argentin elnök Donald Trump szövetségese. Az amerikai elnök korábban többször is sértően nyilatkozott Keir Starmer brit miniszterelnökről. Trump gyávának nevezte Starmert az Irán elleni háborútól való távolmaradása miatt, a brit repülőgép-hordozókat pedig „játékszernek” minősítette.

Pete Hegseth védelmi miniszter a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az iráni háború „sok mindent feltárt”. Megjegyezte továbbá, hogy Irán nagyobb hatótávolságú rakétái nem érik el az Egyesült Államokat, de Európát igen. A miniszter hozzátette: „Nem sok értelme van egy szövetségnek, ha a tagok nem hajlandók kiállni mellettünk, amikor szükségünk van rájuk.”

Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte

Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte
Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először egy vak honfitársunk, dr. Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni – jelentette be Magyar Péter, aki Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A jövendő kormányfő 14 órakor tart videós sajtótájékoztatót, ahol megnevezi a következő oktatási minisztert is.
 

Bejelentett két új minisztert Magyar Péter

Bejelentett két új minisztert Magyar Péter

Vitézy Dávidot kérték fel a leendő TISZA-kormány közlekedési és beruházási miniszterének. Az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig a hazai történelemben először egy látássérült szakember, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd. A két tárcavezető feladata a magyar közlekedés, illetve a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer teljes körű rendbetétele lesz - írja Magyar Péter a Facebookon.

Váratlan fordulat: Donald Trump olyat lépett, amire senki sem számított Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban

Váratlan fordulat: Donald Trump olyat lépett, amire senki sem számított Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban

Az Egyesült Államok meghívja Vlagyimir Putyin orosz elnököt a következő G20-csúcstalálkozóra.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

